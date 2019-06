TRI BRAČNE TAJNE KOJE SE NE GOVORE NIKADA PRIJATELJIMA

Advertisements

1. Mislite da se vaš suprug (opet) ponaša kao budala

Dobro je pojadati se prijateljici o tome da vas suprug ponekad izluđuje. Malo prigovaranja je u redu, no treba znati kad stati jer kad jednom uvjerite prijateljice da vam je suprug budala, one to neće lako zaboraviti.

Vas će ljutnja proći i možda ćete i zaboraviti kakvim ste sve “imenima” u afektu nazvali muža pred prijateljicama, ali one će ih itekako dobro zapamtiti.

2. Koliko zarađujete vi i vaš suprug

Već je dovoljno što parovi često uspoređuju tko ima veću kuću, tko vozi bolji automobil, pa je informaciju o tome kolike plaće imate vi i vaš životni partner bolje zadržati za sebe. U suprotnom, prijatelji bi vas mogli nepravedno procijeniti.

Sigurno ne želite da prijatelji vaše probleme smatraju nevažnima jer misle da zarađujete previše novaca da biste imali prave probleme. Ili da se smatraju superiornijima jer zarađuju više od vas – iako pravi prijatelji ne bi radili ni jedno ni drugo, barem ne svjesno. Želite li zadržati sklad u prijateljstvu, stanje vaših bračnih finansija neka ostane privatna stvar,prenosi Aura

3. Koje vaše prijateljice suprug ne voli

Nemojte dozvoliti da vas bračni život udalji od prijateljica. Ako se vašoj bliskoj prijateljici ne sviđa vaš muž, ili obrnuto, nemojte mu to reći (ili njoj). O tim nesimpatijama nemojte govoriti ni ostalim prijateljicama, pogotovo ako ta prijateljica ničime nije zaslužila netrpeljivost od strane vašeg supruga.

Advertisements

loading...

Facebook komentari