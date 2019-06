Nisam ti ja za “modernu” ljubav!

Advertisements

Previše sam zrela da bih čekala da shvatiš moju vrijednost. Nemam problema s polaganim prihvaćanjem stvari, niti moram hitno upoznati tvoje roditelje i useliti u tvoj stan.

Ali imam problema kada se radi o komunikaciji koja se odvija samo preko poruka, bez ikakvog susreta licem u lice.

Imam problema kada već tjednima naš odnos nema definiciju. Imam problem sa sumnjom i neodlučnošću.

Previše sam zrela da bih igrala igre. Ako pokušavaš igrati grubo i koketirati s nekim drugim, spominjući koliko te druge žele, djelujući kao da je tvoj raspored previše napunjen da bi napravio mjesta za mene, onda ću pretpostaviti da nisi zainteresiran i krenuti dalje.

Neću moliti za tvoju pažnju. Neću te uvjeravati zašto bi trebao odabrati baš mene između svih ostalih.

Ako se dvoumiš između mene i druge opcije, odaberi tu drugu. Ne želim biti naknadna zamisao. Želim biti jedina.

Previše sam zrela da bih se pretvarala. Ako kažeš nešto što me zbunjuje, neću noću ostajati budna i ponavljati riječi pokušavajući shvatiti što misliš. Ako se nepristojno ponašaš prema meni, neću šutjeti kako bi djelovala mirno. Postavit ću ti pitanja.

Ja ću razgovarati. Otkrit ću svoje osjećaje umjesto da držim masku. Neću izbrisati svoje osjećaje da bi se ti osjećao bolje. To nije moj stil. Neću gubiti vrijeme na slušanje tvojih priča ako nisi spreman reći da sam tvoja.

Neću uložiti svu moju energiju u tebe kada nisi siguran je li naš odnos onaj pravi i ima li budućnost.

Neću pristati na sve što si voljan dati kad imam jasnu viziju onoga što želim i ono što ja želim je predanost. Ono što želim je netko tko se ne plaši ostati odan.

Previše sam zrela da bih se osjećala neugodno što sam sama. Više ne lažem sebi o tome kako se svake godine povećavaju šanse da ću umrijeti sama.

Više ne mislim da bih bila sretnija u vezi. Dobro mi je i samoj.

Ako dođe do odnosa koji ima smisla, rado ću to prihvatiti. Ali sve do tada – iako sam zaglavila s ljudima koji traže da stvari budu opuštene i nikada ne kažu što to zapravo znači – radije bih ostala sama.

