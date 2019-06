Ko ostavi psa na ulici u Italiji, plaća ogromnu kaznu i ide u zatvor

Advertisements

U Italiji vjeruju da se prema životinjama treba odnositi etički, a o tome uče i djecu u školi. Kazna koju možete tamo dobiti ako ostavite životinju na cesti je do 10 000 eura i do godine dana zatvora. U Italiji se radi puno radionica i predavanja o toj temi i vrlo su česte, no tamo je to prestižna stvar na kojoj mogu sudjelovati samo oni koji su to zaslužili, piše Index.

Ako želite udomiti psa iz njihovog azila, morate dokazati da ste sposobni brinuti se za psa i da ga nećete napustiti. Kazne za zlostavljanje ili odbijanja pružanja pomoći životinji još su strože i nebitno je radi li se o vašem ili tuđem psu.

Vozači su obavezni pozvati nadležne osobe ako vide ozlijeđenu životinju na cesti kako bi joj se pružila pomoć. Sve ove mjere su dovele do toga da u Italiji skoro pa nema lutalica. Bravo za Italiju.

