More ispire sve tegobe, smiruje dušu i detoksicira organizam

Ono što mnogi ne znaju je da s morskom vodom osim što ‘čistite’ dušu, na prirodan način čistite i tijelo. Tko još ne bi poželio besplatnu detoksikaciju bez puno muke? Upravo to nam daje more. Istočnjačke kulture i Tao terapeuti stoljećima ističu važnost morske vode i morske soli. Obzirom da more ima istu pH kao zdrava krv, sadrži sve bitne minerale i elemente u tragovima kvalitetan je i gotovo besplatan izvor mineralnih hranjivih tvari.

Svakodnevnim boravkom na moru tijelo dobiva rijetke elemente u tragovima koje općenito nedostaju svakodnevnoj suvremenoj ishrani. Svježa morska voda potiče izmjenu minerala i toksina između tijela i vode. Mediteranska klima, vjetar, sunce, aromatično raslinje i prisutnost eteričnih ulja, natrij – klorida, florida i joda…puni čovjeku baterije i oslobađa ga od svakodnevnog stresa. Sitne čestice soli u zraku putuju do najdubljih predjela plućnih alveola. Oligoelementi (elementi u tragovima) i minerali kao magnezij, mangan, kobalt prodiru u organizam iz mora te jačaju prirodni imunitet.

Dnevno ronjenje drugi je dobar način da vaše tijelo dobije ‘slanu’ detoksikacijsku hidroterapiju. Morska voda sadržava sve ljekovite minerale, a elementi čišćenja sadržani su u morskoj soli, i zato morsko kupanje dopušta koži detoksikaciju i obnavljanje. Druga korist od kupanja u otvorenim morskim vodama je da more ima veliko elektromagnetsko energetsko polje, prirodno ponovno puni i uravnotežuje ljudski energetski sustav. To značajno pridonosi procesu obnove te ubrzava čišćenje cijelog ljudskog organizma. Zrak je napunjen negativnim ionima, koji također pomažu detoksikaciji krvi i tkiva i olakšavaju brzo uklanjanje otpada.

Ukoliko želite otići korak dalje, Taoisti preporučuju i svakodnevno konzumiranje milimetarskih količina isključivo čiste morske vode kao prirodnu nadopunu prehrani. Naravno, bocu čiste morske vode morate uzeti iz strogo nezagađenih dijelova mora i treba se držati u hladnjaku. Količine konzumiranja su milimetarske, a obvezno je i razrjeđivanje u čaši čiste vode. Osim toga koliko je morska sol zdrava govori podatak da je svatko od nas bar jednom u životu koristio sprej za nos s morskom otopinom za vlaženje isušene sluznice. Međutim bitno je naglasiti da kupovna sol ne može zamijeniti morsku vodu. Naime, istraživanja su pokazala da kupovna, industrijski oplemenjena sol, koju danas koriste svi u svijetu, više šteti tijelu nego mu pomaže. Kupovna sol lišena je svojih prirodnih minerala i elemenata u tragovima i nema zdrav utjecaj na tijelo.

Koliko je more jedinstveno govori podatak da se ne može nadomjestiti niti umjetno proizvesti. Pomaže u liječenju bolova u leđima, kod išijasa, sportskih ozljeda, problema s cirkulacijom krvi, psorijaze, svih stanja povezanih s modernim načinom življenja poput, živčane napetosti, stresa…daje prevenciju i liječi srčano-žilne bolesti, uklanjanja nečistoće s kože te čisti ten i uspostavlja vlažnost suhe kože.

Napokon, valovi i struje u moru pažljivo masiraju cijelo tijelo, i besplatno uklanjaju celulit. Iako ste vrlo vjerojatno mnogo puta čuli, voda čini oko 70 posto težine ljudskog tijela, ali ono što možda niste znali je da se mozak sastoji čak od 95 posto vode!

Stoga sjetite se stare izreke ‘Zdrav duh u zdravom tijelu’ i otiđite na more, na naše otoke, držite glavu i um podalje od problema i po naputku starogrčkog liječnika Galena (II. st. pr.n.e.) ‘udišite zrak na stijenama o koje se razbijaju morski valovi’.

Povijest

Otac medicine Hipokrit među prvima je poučavao ljekoviti učinak mora i morskih krajeva na svojem zavičajnom otoku Kos, na arhipelagu Dodecanesos u Egejskom moru. Legenda kaže da je do te spoznaje došao promatrajući blagotvoran učinak mora na oštećene ruke ribara. Shvatio je da morska voda smanjuje rizik od infekcije i obnavlja stanice te potiče izmjenu minerala i toksina između krvi i vode. Francuski znanstvenik René Quinton posvetio je život proučavanju morske vode, a 1906. g. objavio je knjigu ‘Morska voda, organski medij’, u kojoj govori o kemijskoj sličnost krvne plazme i morske vode. Quintonov kolega Claude Bernard otkrio je da je tijelo sastavljeno od 70 posto vode, a zajednički su proučavali sastav krvi, međustanične tekućine i limfu. Quinton je 1897. došao do zaključka da je ljudski organizam analogan morskoj vodi jer ima jednak sastav minerala. Uostalom, u morskoj vodi su sadržani gotovo svi elementi iz prirode kao što su natrij, magnezij, kalcij, kalij, silicij pa čak i srebro i zlato, a u 1 litri morske vode nalazi se prosječno 35 grama raznih otopljenih soli.

Jod

Jedan od najvažnijih elemenata u tragovima iz mora je Jod jer je ljudskom organizmu neophodan za proizvodnju dvaju važnih hormona štitnjače koje liječnici u šali često nazivaju ‘bič organizma’. Ti hormoni su bitni jer upravljaju potrošnjom energije u tijelu. Nedostatak joda može brzo dovesti do kroničnog umora, ali i do povećane sklonosti infekcijama, mišićne slabosti, povećanog osjećaja hladnoće, usporenih refleksa, pa sve do stvaranja guše.

Disanje

Danas svi žive u vrlo stresnoj i negativnoj okolini, izloženi su strahu i napetostima, donošenju životnih odluka i izboru životnog usmjerenja. Stoga ukoliko želite ostvariti puni potencijal detoksikacije na moru, posjetite jedan od tečajeva Divine Energy Parka i kroz jednostavni program naučite pravilno disati, potom na morskoj obali dodatno ozdravite tijelo i um te se oslobodite duboko ukorijenjenih stresova, depresije i toksina.

Autor: Goran Mizdrak i Divine Energy Park

udahni.com

