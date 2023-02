Horoskopski znak u kom se rađaju najposvećeniji muškarci

Ribe su saosjećajne

Muškarac Riba ne može da izdrži i da dopusti da drugi oko njega pate. To se odnosi na prijateljstva i romantične odnose. Zaljubljena Riba će vidjeti vaš bol i učinit će ga svojom patnjom dok ne pronađe način kako da vam pomogne. To saosjećanje ga čini predivnim partnerom – Ribe će uvijek biti u potrazi za vašim osjećanjima i biće motivisane da se pobrinu da oboje doživljavate radost, a ne bol i tugu. Oni vole da se brinu o drugima i uvijek će biti osjetljivi na vaša osjećanja, piše “B92“.

Lake su za dogovaranje i saradnju

Ribe su predstavljene parom riba, što je prikladno jer su Ribe fluidne; oni imaju tendenciju da idu sa protokom i izuzetno su jednostavne. U bilo kojoj vezi, sposobnost prilagođavanja različitim okolnostima i ljudima oko njih je veliki plus – Ribe su najbolje u tome. Ako ste snažni i tražite partnera koji će pratiti vaše vođstvo, dobro ćete se slagati sa Ribama. Samo budite oprezni, ova osobina ličnosti vam se može i obiti o glavu. Poznato je da su Ribe pomalo lijene, što može biti neprijatan sporedan efekat izuzetno blagog odnosa.

Mogu biti prevrtljivi i neodlučni

Dvije ribe koje simbolično predstavljaju znak Riba pokazuju više od njihovog stava u pokretu; one takođe pokazuju da Ribe mogu biti neodlučne. Lebde između stvarnosti i snova i veoma lako padaju pod uticaj njihovog okruženja, zbog čega ste vjerovatno čuli da Ribe mogu biti nestalne i previše neodlučne. Glasine su istinite… ako želite brzo donijeti odluku o tome gdje ćete otići na večeru ne dopuštajte Ribama da biraju restoran, to će trajati vječno.

Lako padaju pod uticaj svog okruženja

Ribe se prilagođavaju onome što se dešava oko njih i ljudima kojima su okruženi. Ovo može biti velika karakteristika ako su u pozitivnim situacijama i međusobno komuniciraju sa uspješnim, sretnim ljudima. Međutim, ako su u vezi sa nekim ko je neprestano nezadovoljan ili ima mnogo problema, Ribe će imati teškoće da balansiraju te emocije i umjesto toga će biti duboko pogođene negativnostima oko njih. Ako ste imali loš dan na poslu i ako vam je potreban vaš partner za razgovor i da se stavi u vašu perspektivu, onda vam Ribe neće odgovarati.

Ali poslije svega, oni su posvećeni

Niko nije savršen i nijedna veza nije savršena. Tako da vaš muškarac može biti malo emotivan i može da živi u svijetu snova s vremena na vrijeme. On je takođe pun ljubavi i izuzetno je posvećen ljudima do kojih mu je stalo. Ljubav Riba se karakteriše emotivno ispunjenom odnosu i oni će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi bili sigurni da ste sretni i da vam je stalo. I na kraju dana to je ono što nam je svima potrebno.

Facebook komentari