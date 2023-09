Najveća zavodnica Zodijaka: Ovaj horoskopski znak može da ima koga god poželi…

Nepredvidiva je i svoju društvenu i ljubaznu masku vrlo brzo može zamijeniti distancom i arogantnošću. Od potencijalnog partnera zahtjeva mentalnu kompatibilnost da bi bila zainteresovana, jer ova dama ne dozvoljava igru sa njenim tijelom nekome ko nije sposoban da je izazove intelektualno.

Intelektualno radoznala, komunikativna, duhovita, briljantna, žena Blizanac je i vrlo moderna. Nema tog otvaranja izložbe, pozorišne premijere i značajnog okupljanja koje bi ona propustila.

Neprestana želja za novim kod Blizanaca dovodi do razarajućeg efekta na budžet i do često ekscentričnog izgleda koji je istovremeno i rezultat egzibicionizma tipičnog za Blizance. Ona konstantno prilagođava sve sopstvenim potrebama i to pokušava i s partnerom. Promjena je važna za njen život i psihički razvoj.

Spremna je da upotrebi sva ženska oružja, svoj šarm i privlačnost da bi dobila ono što želi. Ova dama se lako zaljubljuje i zato teži tome da ima više od jednog ljubavnika istovremeno.

Jako je komunikativna, prepredena i u stanju da svojim šarmom opije svakog ko sa njom stupi u kontakt, piše “Balkans press“.

