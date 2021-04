Zašto ponekada trznete dok tonete u san?

Je li vam se ikad dogodilo da se naglo trznete dok padate u san? Većini ljudi jeste, vjerovatno je i vama. Riječ je o hipničkom trzaju, nenamjernom grčenju mišića dok osoba tone u san.

Live Science piše da je naziv dobilo prema hipnagoškom stanju, odnosno prelaznom razdoblju između budnosti i sna. Grčevi mišića mogu nastati spontano ili mogu biti uzrokovani vanjskim nadražajima poput zvuka ili svjetla. Neki ljudi tvrde da uz trzanje znaju doživjeti i halucinacije.

Neki naučnici vjeruju da stres, velike količine kofeina, umor i manjak sna mogu povećati učestalost i šanse za hipnički trzaj, no ta pojava još uvijek nije dovoljno istražena. Neki tvrde da tome može pridonijeti i povećana tjelesna aktivnost u večernjim satima.

Naučnici nisu sigurni zašto se tačno javlja taj trzaj, no postoji nekoliko teorija. Jedna kaže da je to prirodni tjelesni prijelaz iz budnog u san te da se javlja kad živci zataje tokom procesa. Još jedna popularna ideja temelji se na evolucijskoj teoriji te kaže da su ti grčevi zapravo drevni refleks primata na opuštanje mišića tokom padanja u san. Primjerice, opuštanje označava da primat pada sa stabla te to uzrokuje brzo reagiranje mišića, piše Live Science.

Ipak, naučnici se slažu da je riječ o bezopasnoj i uobičajenoj pojavi oko koje se ne treba brinuti.

Facebook komentari