Uštap u Strijelcu – vjeruj, isplaniraj, kreni!

U svibanj/maj smo zakoračili s punim Mjesecom u Škorpionu, a sada ga polako ispraćamo s Uštapom u znaku Strijelca, koji se odvija 31.5. u 10:45 sati na 9° Strijelca.

Dva puna Mjeseca u 30 dana potiču i ubrzavaju emocionalno pročišćavanje i nove emocionalne uvide. Prva lunacija mogla nam je skrenuti pozornost na ono što je bitno vidjeti i osvijestiti, a ova koja slijedi reflektira zatvaranje jednog poglavlja i donošenje odluke.

Simbolika

Kada se Mjesec napuni u prostoru Strijelca, potaknuti smo otkriti istinu i pogledati u svoja uvjerenja. Vidimo širu sliku, oslobađamo se ograničenja i pronalazimo smisao u onome što se događa.

Često smo privučeni putovanjima, novim iskustvima avanturističkog predznaka, učenju i obrazovanju te planiranju budućnosti.

Što očekivati?

Sunce i Uran nalaze se u Blizancima, a nasuprot njima stoji Mjesec u Strijelcu – konstelacija koja pokazuje da se nešto odvija na neočekivane i nepredvidive načine. Odjednom dolazi neka vijest, nagla promjena ili odluka kojom nešto želimo „prerezati”.

Ovdje su otkriće, pobuna i otpor prema ograničavajućim okolnostima, ali i put prema nečem novom, onome što za nas ima svrhu i smisao.

Iako može biti iznenađenja, ne nužno samo na dan odvijanja ove lunacije, već i u danima koji slijede, Saturn i Neptun u znaku Ovna kao da smiruju situaciju.

Ovako je trebalo biti; ima nešto dobro u svemu što se događa. Možda nas upravo ovo novo stanje odvede prema nečem boljem i stabilnijem. Iz nemira izranjaju nova vizija i ideja te put prema stabilnosti i zrelijim, odgovornijim izborima.

Što pokrenuti ili ostvariti?

Učenje i usvajanje novih znanja, sudjelovanje na seminarima i konferencijama. Prilika je to da kroz nove informacije proširimo i obogatimo svoj pogled na temu koja nas zanima.

U prilici smo osloboditi se ograničavajućih uvjerenja i strahova, pomaknuti osobne granice, iskoraknuti u nepoznato te živjeti spontanije, hrabrije i otvorenije prema novim iskustvima.

Dobro je vrijeme za postavljanje novih ciljeva, ostvarenje ideja i donošenje odluka koje dugo odgađamo. Sada bismo trebali imati više jasnoće.

„Onaj tko ima ‘zašto’ zbog kojeg živi, može podnijeti gotovo svako ‘kako’.” — Friedrich Nietzsche

Julijana Oremović

