Astrolozi otkrili koja tri horoskopska znaka imaju najmanje sreće u ljubavi ..

Mnogi vjeruju da astrologija utječe na naš ljubavni život, od toga koga privlačimo i u koga se zaljubljujemo do toga koliko su nam veze zdrave. Primjerice, prizemljeni Bik poznat je po izgradnji stabilnih i održivih odnosa punih ljubavi, dok slobodoumni Strijelac često bira dinamiku s niskom razinom obveze. Naravno, nema ispravnog ili pogrešnog pristupa ljubavi, no astrolozi kažu da su neki horoskopski znakovi gotovo ukleti u svijetu spojeva.

Ovan

Nažalost, vatreni i odvažni Ovan nema uvijek sreće u ljubavi. Iako ovaj samouvjereni i magnetski privlačan znak može privući brojne udvarače, često se bori s brzim zaljubljivanjem i odljubljivanjem, zbog čega ne uspijeva izgraditi nešto trajno. “Venera, planet ljubavi, u Ovnu je u svom detrimentu, odnosno u nepovoljnom položaju. To je znak kojim vlada strastveni Mars”, kaže Rachel Ruth Tate, profesionalna astrologinja i voditeljica podcasta Astrology Table.

“Ovnovi obično dobiju što žele, ponekad i prije nego što su sigurni koliko se dugo žele vezati. Izrazito su neovisni i u vezi im je potrebno više slobode nego gotovo ijednom drugom znaku.” Ta neovisnost ponekad može dovesti do toga da se partner Ovna osjeća zanemareno ili neispunjeno, pogotovo ako nije postavljen kao prioritet.

Djevica

Čovjek bi pomislio da će Djevice, s obzirom na njihov zreo i prizemljen pristup vezama, imati uspjeha u ljubavi. Međutim, ovaj analitički znak često privlači ljude koji nisu spremni na pravu obvezu. S druge strane, ponekad romantične odnose tretiraju više kao poslovne dogovore.

“Venera je u padu u Djevici, znaku kojim vlada Merkur i koji je usmjeren na detalje. Djevice primjećuju svaku nedosljednost i nesavršenost kod svih i svega što vole, zbog čega znaju biti izrazito kritične u odnosima, što ponekad stvara jaz između njih i onih do kojih im je stalo”, kaže Tate.

“Djevice imaju više standarde od bilo kojeg drugog znaka, toliko visoke da ih ponekad ni same ne uspijevaju ispuniti.” Poznata je izreka: što viši standardi, to tiši telefon.

Škorpion

Malo tko može podnijeti intenzitet Škorpiona ili srušiti njihove visoke zidove – što je za ovaj vodeni znak i blagoslov i prokletstvo. Ne gube vrijeme na površne veze, ali to često znači da propuštaju prilike za izlaske. “Drugi znak u kojem je Venera u nepovoljnom položaju, odnosno detrimentu, dubok je i tajanstven Škorpion, kojim također vlada Mars”, objašnjava Tate.

“Venera u Škorpionu sklona je stvaranju dubokih veza, no one pucaju na prvi znak nepovjerenja. Škorpionu treba dugo da zaliječi rane, a kad je povrijeđen, može se obrušiti na partnera jer se ne zna nositi s vlastitim osjećajima. Zbog toga je i Mjesec u padu u Škorpionu.”

Tate dodaje: “Škorpion je toliko ukorijenjen u svojim navikama da se često odbija prilagoditi i pristati na kompromis s partnerom.” Naravno, to komplicira odnose, jer većina ljudi radije s partnerima nađe na pola puta nego da se u potpunosti žrtvuje, piše index.

