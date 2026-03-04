OVAN

Dnevni horoskop za 4. mart 2026. godine donosi napetije razgovore nego što biste želeli. Važno je da ne izbegavate ozbiljne teme, ali da budete iskreni i oprezni, naročito ako vam nešto “ne zvuči dobro”. Povoljan aspekt između Venere i Urana donosi dašak svežine i pomaže vam da se oslobodite inhibicija. Odnosi mogu da se poboljšaju kroz otvorenost. Ovo je pravi trenutak da ostavite iza sebe navike koje vas koče.

BIK

Ujutru izbegavajte odbrambenu ili sumnjičavu komunikaciju, jer može da dovede do nepotrebnih konflikata. Aspekt Merkur-Pluton pojačava tenzije, ali kako dan odmiče, situacija se smiruje. Društveni i emotivni život dobijaju pozitivan podsticaj. Venera u harmoničnom aspektu sa Uranom u vašem znaku donosi inovativne ideje, želju za promenom i neočekivane prilike. Možete da upoznate zanimljive osobe.

BLIZANCI

Dnevni horoskop za 4. mart 2026. godine savetuje da ako ste ujutru skeptični, pokušate da posmatrate situaciju pre nego što donesete zaključke. Negativne misli mogu biti privremeno pojačane. Kasnije se energija dana značajno menja. Tranzit Venere i Urana pomaže vam da se oslobodite pritiska. Vaše ideje mogu da imaju snažan uticaj, posebno u poslu ili biznisu. Izbegavajte potpisivanje važnih dokumenata zbog retrogradnog Merkura.

RAK

Na početku dana možete da budete fokusirani na probleme, ali astrološki kontekst vam pomaže da krenete napred. Odnosi sa prijateljima i aktivnosti na društvenim mrežama mogu da donesu prilike. Ovo je dobar dan za pametne razgovore, nove ideje i kontakte koji vas mentalno podstiču. Neko može da vas inspiriše da sagledate stvari iz drugačijeg ugla.

LAV

Dnevni horoskop za 4. mart 2026. godine kaže da možete da naiđete na osobe koje koriste dvosmislen ili manipulativan govor, ali ako ostanete smireni i usmereni na svoje ciljeve, bićete u prednosti. Tranzit Venere i Urana donosi oslobađanje, prijatna iznenađenja i šanse za poboljšanje odnosa ili finansijske situacije. Dobar je trenutak da isprobate nešto novo i ostavite frustracije iza sebe.

DEVICA

Imate sklonost ka preteranoj analizi, ali dan vas podstiče da pustite stvari da teku prirodno. Odnosi jedan-na-jedan su naglašeni, a iskreni razgovori mogu da donesu inspirativna rešenja. Venera i Uran donose napredak i nove ideje u partnerstvima. Ovo je povoljan dan za saradnju, razmenu ideja i povezivanje sa ljudima koji vas intelektualno inspirišu.

VAGA

Dnevni horoskop za 4. mart 2026. godine kaže da negativna komunikacija može brzo da eskalira, posebno zbog retrogradnog Merkura. Srećom, energija dana se brzo popravlja. Venera, vaša vladajuća planeta, u harmoničnom je aspektu sa Uranom i pomaže vam da pronađete rešenja. Posao, svakodnevne obaveze i zdravlje mogu da imaju koristi od alternativnih pristupa.

ŠKORPIJA

Na početku dana moguće su tenzije, ali ako ih smireno prevaziđete, iskoristićete pozitivnu energiju u potpunosti. Tranzit Venere i Urana donosi entuzijazam, kreativnost i želju da izađete iz starih obrazaca. Odnosi mogu da se poboljšaju, a iznenadni poziv ili poseban trenutak može da vam ulepša dan.

STRELAC

Sumnja ili nepoverenje mogu da obeleže jutro. Jasno izražavanje je ključno. Nakon toga, tranzit Venere i Urana donosi slobodu i otvorenost, posebno u porodičnim odnosima ili u domu. Možete da pronađete nova rešenja za kućne probleme ili uvedete korisne promene u svakodnevni stil života. Dobar je trenutak da otpustite stare zamerke.

JARAC

Napeti aspekti ujutru mogu da izazovu skeptične misli, ali to je prolazno. Energija dana postaje lakša zahvaljujući uticaju Venere i Urana. Komunikacija, učenje i romantični odnosi su naglašeni. Možete da dobijete neočekivane vesti ili otkrijete ideje koje vam otvaraju nove vidike.

VODOLIJA

Na početku dana možete da sumnjate u svoje odluke, ali izbegavajte mentalne igre. Tranzit Venere i Urana donosi hrabrost i želju za eksperimentisanjem, posebno na finansijskom ili profesionalnom planu. Ovo je dobar dan za praktične promene, nove ideje i isticanje ličnog šarma,piše Mondo

RIBE

Dnevni horoskop za 4. mart 2026. godine vas savetuje da obratite pažnju na način izražavanja ujutru, jer su moguće nesuglasice. Ne preuzimajte tuđu negativnost. Tranzit Venere i Urana podiže vam raspoloženje i povećava popularnost. Reči mogu da postanu snažan alat za privlačenje prilika. Čak i ako niste potpuno sigurni kuda idete, intuicija vam govori da ste na pravom putu.

Facebook komentari