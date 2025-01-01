Muka, bijeda, besparica, krediti, neće im biti lako: 3 znaka će biti najsiromašniji u 2026. godini

Astrolozi predviđaju da će 2026. godina doneti finansijske izazove za neke horoskopske znakove. Na vrhu liste onih koji bi mogli da se suoče sa najvećim problemima u materijalnom smislu nalaze se Ribe, Rak i Djevica.

Ribe bi trebalo da obrate pažnju na impulsivne troškove i neočekivane finansijske obaveze, jer bi to moglo da ugrozi njihov budžet.

Rakovi će se vjerovatno suočiti sa pritiscima povezanima sa porodicom i kućnim troškovima, što može uticati na njihove prihode.

Devica, sa druge strane, sklona je da previše troši na sitnice i luksuzne detalje, pa je preporuka da planira pažljivo kako bi izbjegla osjećaj finansijske nesigurnosti.

Iako predviđanja nisu apsolutna, ove preporuke mogu pomoći pomenutim znacima da bolje upravljaju novcem tokom godine.

