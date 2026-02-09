Ljudi rođeni u ovom znaku su dokaz da osjetljivost nije slabost, već vrlina…

Ljudi rođeni u znaku Riba (19.2.-20.3.) često se opisuju kao najemotivniji i najintuitivniji pripadnici Zodijaka. Njihov svijet ne završava na onome što je vidljivo i opipljivo – Ribe žive i u prostoru osjećaja, slutnji, snova i neizgovorenih misli. Upravo ta dubinska povezanost s unutarnjim svijetom čini ih istodobno očaravajućima i teško shvatljivima onima koji sve vole imati jasno definirano.

Ribe su izrazito empatične. Imaju gotovo instinktivnu sposobnost da osjete tuđe raspoloženje, bol ili radost, često i prije nego što druga osoba sama postane svjesna svojih osjećaja. Zbog toga su prirodni slušatelji, prijatelji kojima se ljudi povjeravaju i osobe koje znaju biti oslonac u kriznim trenucima. No ta snažna empatija ima i svoju cijenu – Ribe lako upijaju tuđe emocije, što ih može iscrpiti ili dovesti do osjećaja preplavljenosti.

Osjetljive, ali ne slabe

Jedna od njihovih najizraženijih karakteristika je maštovitost. Ribe često imaju bogat unutarnji svijet i snažnu potrebu za kreativnim izražavanjem, bilo kroz umjetnost, glazbu, pisanje ili jednostavno kroz način na koji doživljavaju svakodnevicu. One ne vole grube rubove stvarnosti, već traže ljepotu, simboliku i dublje značenje u svemu što ih okružuje. Upravo zato znaju biti sklone idealiziranju – ljudi, situacija ili odnosa – što ih ponekad vodi do razočaranja.

Na emocionalnom planu, Ribe su osjetljive, ali ne nužno slabe. Njihova snaga leži u sposobnosti prilagodbe i unutarnjoj izdržljivosti. Iako ih život može često bacati u emotivne oluje, one se iz njih znaju izvući s novim uvidima i većom mudrošću. Ipak, u trenucima nesigurnosti mogu bježati od stvarnosti, povlačiti se u samoću ili tražiti utjehu u iluzijama, što je jedna od njihovih češćih zamki.

U odnosima, Ribe su romantične i odane. Traže duboku povezanost, osjećaj da su viđene i shvaćene na razini koja nadilazi površne razgovore. Kada vole, to čine bez zadrške, često stavljajući potrebe druge osobe ispred vlastitih. Upravo zato važno im je naučiti postavljati granice, kako se ne bi izgubile u tuđim očekivanjima ili emocionalnim teretima.

Na profesionalnom planu, Ribe najbolje funkcioniraju u okruženjima koja im dopuštaju kreativnost, fleksibilnost i rad s ljudima. Stroge hijerarhije, hladna kompetitivnost i rutinski poslovi mogu ih gušiti. Kada rade ono što ih ispunjava, sposobne su pokazati iznimnu predanost, suosjećanje i originalnost.

U konačnici, Ribe su znak dubine, suosjećanja i tihe snage. One nas podsjećaju na važnost emocija, intuicije i povezanosti s onim nevidljivim, ali itekako prisutnim slojevima života. U svijetu koji često nagrađuje brzinu i racionalnost, Ribe ostaju znak koji podsjeća da je osjetljivost – vrlina, a ne slabost, piše index.

