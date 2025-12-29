Koliko dugo mačka smije ostati sama kod kuće?

Mačke su na glasu kao nezavisna, pa čak i pomalo suzdržana bića, ali iza te hladne spoljašnosti krije se složenija istina. Iako se neke doista dobro nose sa samoćom, drugima vaša odsutnost može uzrokovati pravi emocionalni stres, slično kao i psima.

Pa, koliko dugo mačka zaista može biti sama, a da joj to ne uzrokuje probleme?

Za razliku od pasa, mačke imaju ispunjen raspored drijemanja i dotjerivanja, pa im nekoliko sati samoće uglavnom ne predstavlja poteškoću. One su stručnjaci za samo-zabavu i obično su sretne provodeći sate blaženo drijemajući na svom omiljenom mjestu.

Granica je 48 sati

Jedna noć obično nije problem, pod uslovom da je vaša mačka odrasla i ugodno se osjeća u svom okruženju. Međutim, stručnjaci se slažu: mačku ne biste smjeli ostaviti potpuno samu duže od 24 do 48 sati.

Bihevioristica Mikel Delgado kaže da su mačke duboko osjetljive na promjene, a duža odsutnost može dovesti do stresa, tjeskobe ili čak problema u ponašanju.

Takođe, ako se dogodi nešto neočekivano, poput zdravstvenog problema, prolivene posude s vodom ili prljavog pijeska, niko neće biti tu da pomogne. Ostavljanje mačke same pet dana, ili čak duže, nikada nije sigurna opcija, osim ako neko redovito ne provjerava i obilazi mačku.

Posebna pravila za mačiće

Pravila su potpuno drugačija za mačiće. Prije navršena tri mjeseca, ne bi smjeli biti sami duže od 20 minuta, jer se lako mogu naći u opasnosti. Od tri do šest mjeseci, prihvatljivo ih je ostaviti duže, a do osam mjeseci, kada su obično potpuno odrasli, pola dana je u redu,piše Nezavisne

Govoreći za francuski naučni časopis Futura, Mikel upozorava: “Tek kada navrše oko godinu dana, mogu se udobno nositi s cijelim danom bez stresa. Bez obzira na njihov uzrast, važno je postepeno ih učiti nezavisnosti kako bi se spriječilo nakupljanje stresa ili nesigurnosti.”

Kako pripremiti mačku za samoću?

Mikel kaže da je važno pripremiti mačku ako ćete je ostaviti samu.

“Ako ćete biti odsutni jedan ili dva dana, planirajte unaprijed”, savjetuje.

“Pobrinite se da vaša mačka ima svježu vodu, dovoljno hrane, čistu kutiju s pijeskom, igračke, mjesta za penjanje i poznate predmete koji nose vaš miris. Zatvorite opasne prostorije, uklonite otrovne biljke i spremite sve oštro ili dovoljno malo da se proguta.”

“Siguran dom pomaže smanjiti rizike, ali ništa ne zamjenjuje ljudski kontakt. Najbolje rješenje je da pouzdani prijatelj ili čuvar kućnih ljubimaca svakodnevno navrati – da ih nahrani, očisti, provjeri njihovo zdravlje i posveti im pažnju. To je najsigurniji način da vaša mačka ostane mirna, sigurna i sretna dok se ne vratite”, kaže Mikel, prenosi Index.hr.

