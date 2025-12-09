Sedam najčešćih pogrešaka u uređenju doma koje vizualno smanjuju prostor

Nakon što ste konačno okrečili prostoriju u željenu nijansu, vrijeme je za dodavanje namještaja i ostalih ukrasa.

Toliko toga treba uzeti u obzir da vrlo brzo može postati preopterećujuće. Iako će većina izbora koje napravite biti jednostavno lično preferencije, jedna stručnjakinja za uređenje interijera tvrdi da postoje neke stvari koje biste trebali izbjegavati ako ne želite da vam sobe djeluju maleno ili neudobno.

Sarah Partington, dizajnerica interijera s više od 10 godina iskustva, navela je sedam stvari koje nikada ne biste trebali raditi ako želite da vaši prostori djeluju otvoreno i veće nego što zapravo jesu.

Izbjegavajte male tepihe

Iako biste mogli pomisliti da stavljanje malog tepiha u sobu čini je većom jer oko nje ima prazan prostor, to zapravo ima suprotan učinak. Dizajnerica tvrdi da se mali tepisi mogu činiti “sigurnijom” opcijom jer taj podni dodatak ne “dominira” sobom, ali inzistira da mali tepisi samo čine da sobe izgledaju manje.

Ne izbjegavajte tamne boje

Može biti primamljivo obojiti zidove u bijelo kako bi se svjetlost odbijala od njih i sama soba bila svjetlija. No, Partington je rekla da tamnije boje mogu učiniti da čak i mali prostori izgledaju dramatičnije i zanimljivije.

“Prestanite misliti da male sobe trebaju biti svijetle. Vaši zidovi su vaša najbolja prilika da ostavite dojam u malom prostoru”, poručila je.

Premjestite svoj kauč

Ako vam je kauč trenutno gurnut tik uz zid, dizajnerica preporučuje da ga premjestite. Prema njenim riječima, odmicanje kauča od zida i ostavljanje praznine iza njega učinit će da vaša soba izgleda veća nego što jest.

Nabavite veće zavjese

Uobičajena je praksa vješati zavjese samo nekoliko centimetara iznad prozora, ali Sarah ima alternativni prijedlog. Tvrdi da ako objesite zavjese više, one će učiniti da vaš plafon izgledaju viši. To može značiti da vam trebaju duže zavjese jer i dalje želite da prekrivaju vaše prozore, a da ne izgledaju čudno.

Investirajte u veće dodatke

Umjesto kupnje malih sobnih biljaka koje stoje na stolovima, kupite veću koja zauzima jedan kut sobe ili se odlučite za veliku podnu lampu umjesto stolne. Dizajnerica Sarah navodi da mali dodaci mogu učiniti da se soba osjeća “pretrpano”, dok veći upečatljivi komadi mogu stvoriti iluziju prostora.

Prihvatite asimetriju

Bez obzira na to koliko ste perfekcionist, odustajanje od ideje da sve mora biti simetrično može uvelike poboljšati uređenje vašeg doma. Ne trebate fotelju ni sa jedne strane sofe, a možete staviti jedan zidni ormarić u kuhinju bez odgovarajućeg na suprotnom zidu.

Savršeno usklađene stranice čine da soba djeluje “ukočeno”, dok asimetrija stvara “vizualni interes i osjećaj ležernosti i udobnosti”.

Tekstura je važna

Posljednji savjet je da više razmišljate o teksturama nego o bojama. Ako vam se soba čini ravnom, možda vam ne treba više boje, već drugačije teksture – bilo da se radi o tapetama ili tkaninama za namještaj.

“Slojevito složite tkanine i uvedite prirodne materijale poput drveta i kamena za trenutnu toplinu i dubinu”, objasnila je stručnjakinja, prenosi Klix.

