Uređenje doma: “Svekrvin jezik” – kraljica enterijera koja nije zahtjevna

Iz roda Dracaena, ona koja ne traži mnogo pažnje i njege, za koju možete sigurno reći- zaboravljam kada je zalijevam je upravo ona- Sanseverija.

Specifičnog je izgleda, raste u visinu, podnosi i jaku i slabu svjetlost, te je zalijevati treba jednom u 2-3 sedmice. Kao dekoracija, može da stoji u kupatilu, jer dobro podnosi vlagu.

Ima ih 70 vrsta i savjetuje se da se stavlja na ulazu u kuću, kako bi privukla bogatstvo.Biljku je otkrio njemački botaničar Peter Simon Pallas 1784. godine, a opisao ju je švedski botaničar Carl Peter Thunberg, tek 10 godina poslije 1794. godine. U Europu je uvezena oko 1800. godine, dok je u Ameriku uvezena 1900. godine. Prvi ju je opisao italijanski botaničar Carlo Allioni 1876. godine i nazvao je Sansevieria trifasciata po italijanskom gradu Sanseviero.

Uz pravilnu njegu, biljke Sanseverije mogu rasti i trajati dugi niz godina. Njihova sposobnost da se prilagode različitim uslovima čini ih pouzdanim izborom za bilo koji dom ili kancelarijski prostor.

