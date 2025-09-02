Pljusnuće milioni do 2026: Čuveni astrolog Pavel Globa tvrdi da će 3 znaka živjeti kao kraljevi

Njegove prognoze za period do marta 2026. izazvale su veliku pažnju među ljubiteljima horoskopa, jer nagovještavaju značajne preokrete – nekima donose bogatstvo i uspjeh, a drugima teške lekcije.
Horoskopski znakovi koji će se obogatiti do 2026. godine
Lav, Strijelac i Ovan
Ove znakove očekuje snažan finansijski i društveni uspon. Njihova energija pretvoriće se u konkretne rezultate – novac, status i priznanja.
Lavovima se otvaraju vrata luksuza i liderstva – njihovo vrijeme je stiglo da zasijaju i budu na vrhu.
Strijelčevi mogu računati na poslove s inostranstvom, širenje poslovanja i ulaganja koja donose profit.
Ovnovi, kao prirodni borci, ulaze u fazu u kojoj će svaki njihov trud biti nagrađen – što veći rizik, to veća dobit.
Za ova tri znaka, Globa kaže da je period do 2026. izuzetno povoljan – sve što dotaknu može se pretvoriti u zlato.
Vage, Blizanci i Ribe
Njih ne očekuje trenutno bogatstvo, ali pred njima su perspektivne prilike koje im mogu promijeniti život – samo je važno da ih ne propuste.
Vage mogu računati na nove saradnje i poslovne partnere.
Blizance čeka dinamičan period s puno poslovnih kontakata.
Ribe će neočekivano uplivati u projekte koji se mogu pokazati veoma unosnim.
Ako budu znali prepoznati pravi trenutak, i ovi znakovi mogu napraviti veliki iskorak do 2026. godine, prenosi Novi.