Retrogradni Merkur će nam 3 puta u ovoj godini pomrsiti konce: Evo kada je poželjno da ne donosite važne odluke

Bilo da ste posvećen sljedbenik horoskopa ili se astrologijom bavite samo iz zabave, sigurno ste se bar jednom zapitali: „Da li je Merkur retrogradan upravo sada?“

Šta zapravo znači retrogradni Merkur?

Retrogradni Merkur je astronomska pojava koja se događa tri do četiri puta godišnje. U tom periodu planeta Merkur, koja vlada komunikacijom, tehnologijom i transportom, usporava i izgleda kao da se kreće unazad sa naše tačke gledišta na Zemlji. Ovaj fenomen obično traje tri nedelje i donosi nepredvidive promjene u oblastima života koje su pod Merkurovim uticajem.

Međutim, retrogradni Merkur nije samo sinonim za nesporazume i promašaje – to je prilika za introspekciju, preispitivanje odluka i resetovanje životnih prioriteta. Uprkos reputaciji „neprijatelja“, Merkur u ovom stanju često ukazuje na potrebu da zastanemo, osvrnemo se na prošlost i postavimo temelje za budućnost.

Retrogradni Merkur u 2025.

Tokom 2025. godine, retrogradni Merkur će se pojaviti tri puta:

Od 15. marta do 7. aprila – Merkur će biti retrogradan u Ovnu i Ribama.

Od 18. jula do 11. avgusta – Merkur će biti retrogradan u Lavu.

Od 9. do 29. novembra – Merkur će biti retrogradan u Strijelcu i Škorpiji.

Uticaj retrogradnog Merkura u 2025.

Zanimljivo je da će sve retrogradnosti u 2025. godini, makar delimično, biti pod uticajem vatrenih znakova – Ovna, Lava i Strelca. Vatreni znakovi su poznati po svojoj energiji, akciji i hrabrosti. Stoga, ova godina nosi priliku da preispitate svoje planove i ciljeve, naročito one povezane sa samopouzdanjem, kreativnim izražavanjem, ljubavlju i ambicijama.

Za one rođene u vatrenim znakovima, ovi periodi mogu doneti izazove, ali i šansu za rast. Posebno je važno fokusirati se na unutrašnji balans, introspektivne prakse poput meditacije i jačanje veza s drugima. Ovo je vrijeme kada treba razmisliti o starim greškama i napraviti jasne korake ka ostvarivanju najluđih snova.

Kako se pripremiti za retrogradni Merkur?

Da biste što lakše prošli kroz ove astrološke faze, evo nekoliko savjeta:

Izbjegavajte donošenje važnih odluka. Ako je moguće, ne potpisujte ugovore i ne započinjite nove projekte tokom retrogradnog Merkura.

Budite oprezni u komunikaciji. Jasno izražavajte svoje misli kako biste izbjegli nesporazume.

Napravite rezervne planove. Problemi sa tehnologijom i transportom su uobičajeni, pa je korisno imati “plan B”.

Iskoristite vrijeme za introspekciju. Razmislite o svojim ciljevima, preispitajte prošle odluke i poradite na ličnom rastu.

Retrogradni Merkur, iako često doživljen kao izvor haosa, zapravo je prilika za povratak sebi. Bez obzira na to što su ovi periodi poznati po izazovima, oni nas podsećaju na važnost prilagođavanja, fleksibilnosti i rada na sopstvenoj svijesti.

Neka 2025. godina bude prilika da iz svakog retrogradnog perioda izađete jači, mudriji i spremniji za nove poduhvate, piše stil.

