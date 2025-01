RETROGRADNI MERKUR u 2025: Evo kada i koliko puta će nam ova OZLOGLAŠENA PLANETA pomrsiti konce

Retrogradni Merkur, koji se događa tri do četiri puta godišnje, često se smatra uzrokom neočekivanih raskida, propuštenih prilika za posao i izgubljenih ključnih e-mailova ili poruka. Iz tog razloga, nije loše pratiti kada će Merkur biti retrogradan tokom 2025. godine.

Ali što je zapravo retrogradni Merkur?

To je period od tri sedmice tokom kojeg Merkur, planeta komunikacije, transporta i tehnologije, usporava, a zatim izgleda kao da se kreće unatrag iz naše perspektive na Zemlji. Kada se to dogodi, područja života kojima Merkur upravlja ulaze u specifičan ritam – ponekad bez vidljivog razloga, a ponekad s vrlo dobrim razlogom.

Merkur je možda poznat kao planeta „prevarant“, ali je također planeta koja utiče na to kako razmišljate i izražavate se. Njegove retrogradne faze zapravo su prilike da se posvetite introspekciji, napravite korak unazad, obnovite energiju, preispitate prethodne odluke i ponovno razmotrite određene aspekte svog života.

U nastavku vam donosimo sve što trebate znati o tome kada će Merkur biti retrogradan u 2025. godini i što zapravo znači retrogradni Merkur – nesumnjivo jedan od najneshvaćenijih astroloških fenomena svih vremena.

Retrogradni Merkur u 2025.

Merkur će biti retrogradan tri puta u 2025: jednom u martu, ponovno u julu, a posljednji put u novembru. Ako želite označiti ove datume u svom kalendaru kako biste ovaj astronomski događaj imali na umu, evo više detalja:

Od 15. marta do 7. aprila Merkur će biti retrogradan u Ovnu i Ribama.

Od 18. jula do 11. augusta Merkur će biti retrogradan u Lavu.

Od 9. do 29. novembra Merkur će biti retrogradan u Strijelcu i Škorpiji.

Sve retrogradnosti u 2025. godini dogodit će se – barem djelomično – u vatrenim znakovima orijentiranim na akciju (jedan od četiri horoskopska elementa). Ove retrogradne faze Merkura pomoći će vam da preispitate svoje korake i razmislite o planovima za ostvarenje svojih najluđih snova, piše Lijepa i sretna.

Ovo se posebno odnosi na vatrene znakove koji će biti potaknuti da preispitaju, razmisle i uključe meditativne prakse kako bi ojačali samosvijest – posebno kada je riječ o njihovom samopouzdanju, romantici, samoizražavanju, avanturama i učenju.

