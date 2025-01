VELIKI ROMSKI HOROSKOP ZA VELJAČU/FEBRUAR 2025. GODINE: Lavu se otvara sudbinska priča, Vagi dolaze prihodi sa svih strana!

Bikovi, sam početak mjeseca nije savršen i mnogi od vas neće se osjećati sigurno u svojim emotivnim odnosima. Prebolite ovo prvo razdoblje i pričekajte malo, već od početka druge dekade mjeseca atmosfera ide brzim tempom prema pozitivnim događajima i poboljšanju. Sreća dolazi, samo treba biti strpljiv! Neki od vas bi ovog mjeseca mogli dobiti unapređenje ili čak značajno financijsko poboljšanje. Nije loše nimalo. Lavovi, odavno ste svjesni da su vam potrebne velike promjene po pitanju posla, a čini mi se da ćete već u ovom mjesecu uspjeti značajno napredovati u tom smjeru. Možda čak i započeti sasvim novu poslovnu priču. U svakom slučaju, prvi dio mjeseca za vas je jako zahtjevan po pitanju obaveza. Drugi dio mjeseca je nešto svjetliji i obojen boljim poslovnim prilikama.

Ovan

ODANOST-NADA-DIJETE

Ljubav

Uvijek imajte na umu prave vrijednosti i dobrobit onih koji vas vole. Možda vam povremeno padaju misli o trećoj osobi, a samo o vama ovisi hoćete li te misli realizirati. Mi uvijek glasamo za lojalnost, a vi glasajte kako god želite. Samci će upoznati vrijednu osobu. A da će se oko nje morati potruditi, naravno da hoće! Ovo nije netko koga se lako osvaja, pogotovo ne praznim pričama! Morat ćete pokazati i dokazati svoju vrijednost na djelu. Vjerujem da vam neće biti teško.

Posao

Na vama je tijekom mjeseca velika odgovornost što se tiče posla, ali to ne smijete shvatiti kao teret, već kao priliku da pokažete koliko vrijedite i što zaista možete. Ovaj mjesec od vas traži da ne žurite, već da uključite mozak, praktičnost, racionalnost. Imat ćete sjajne nove poslovne prilike, najprije u drugom dijelu mjeseca. Financijski ste stabilni i bit će novih izvora prihoda za vas.

Zdravlje

Trebali biste se drugačije odnositi prema sebi. Da shvatimo koje navike treba promijeniti i da se bacimo na posao! Savjetuje se rekreacija i pojačana tjelesna aktivnost.

Bik

NEPOŠTENJE-SREĆA-PUTOVANJE

Ljubav

Sam početak mjeseca nije savršen i mnogi od vas neće se osjećati sigurno u svojim emotivnim odnosima. U tim trenucima važno je ne okrenuti se na drugu stranu i iz vlastite nesigurnosti i strahova potražiti utjehu u trećoj osobi. Prebolite ovo prvo razdoblje i pričekajte malo, već od početka druge dekade mjeseca atmosfera u vašim vezama i brakovima se mijenja i ide brzim tempom prema pozitivnim događajima i poboljšanju. Sreća dolazi, samo treba biti strpljiv! Ako ste usamljeni, nemojte žuriti i ne dopustite da vas strasti uvuku u emotivne priče. Dobro razmislite i pokušajte izabrati još bolje!

Posao

Prvi dio mjeseca ionako će proteći uglavnom u veselom raspoloženju pa ćete uspjeti izbjeći neke od najnegativnijih utjecaja. Ono što je bitno je da od početka druge dekade za vas počinje plodnije poslovno razdoblje ispunjeno boljim mogućnostima. Otvorene su vam nove suradnje i poslovi, posebno oni vezani uz inozemstvo na bilo koji način. Neki od vas bi ovog mjeseca mogli dobiti unapređenje ili čak značajno financijsko poboljšanje. Nije loše nimalo.

Zdravlje

Početkom mjeseca i dalje ćete biti skloni prehladama, virozama i bakterijskim infekcijama. Ostatak mjeseca je odličan.

Blizanci

NADA-RADOST-SREĆA

Ljubav

Dovoljno je samo malo da u vašim emotivnim i bračnim odnosima sve funkcionira baš onako kako želite. Vaš partner i vi ste pokrenuli pozitivne promjene u odnosu, komunikacija je bolja, sadržajnija, imate zajedničke planove koje možete ostvariti. Naravno, uvijek će se naći neki mali problem, ali sve se može riješiti otvorenim razgovorom! I samci će se ovaj mjesec zaljubiti. No, s obzirom da je ovaj mjesec izašla i karta Nada, moram upozoriti na jedan njen pomalo negativan simbol, a to je da želi idealizirati osobu koja je naspram nas i nerealna očekivanja.

Posao

Ako je karta Nada pomalo čudna i nedokučiva kada su u pitanju emocije, onda je doslovno savršena za posao – za ideje, za kreativnost i za suradnju s inozemstvom! Stoga usmjerite svoje težnje, ciljeve i trud prema ovim segmentima i sigurno je da nećete pogriješiti. Obratite pažnju na komunikaciju s kolegama, mogući su manji, povremeni problemi. Financijski priljevi iz više izvora.

Zdravlje

Provjerite dioptriju, pogotovo ako ste stariji pripadnik znaka. Mogući su i manji problemi s venama, alergijama, zubima.

Rak

SUDAC-KUĆA-MISLI

Ljubav

U veljači/februaru i vi i vaš partner možete učiniti puno pozitivnih stvari za vaš odnos. Ne bježite od problema, ne bježite od odgovornosti – poštujte i podržavajte jedni druge i shvatite da zajedno možete sve. U mjesecu će biti razdoblja tihog nezadovoljstva ili statike – ali to se može prevladati! Slobodni – možda se pojavi netko tko bi vas zainteresirao, ali realno gledano – male su šanse da započnete konkretnu ljubavnu priču. Netko s kim imate razliku u godinama i tko je vjerojatno zauzet pokušat će vas osvojiti. Savjet je da ne ulazite u ovu vezu.

Posao

Veljača/februar obećava poslovnu stabilnost ako se pridržavate nekoliko načela. Prvi bi bio odnos prema autoritetima ili starijim kolegama – on mora biti pun poštovanja, bez obzira na to mislite li da su u pravu. Drugo – morate biti izuzetno odgovorni prema onome što radite, ne ostavljajte i ne odgađajte obveze. I treće – prije bilo kakve važne odluke dobro razmislite ili pitajte za savjet one kojima vjerujete.

Zdravlje

Mogući su problemi s kralježnicom, posebice oko lumbalnog dijela. Također – hormoni i žlijezde. Mladi Rakovi – potrebno vam je kretanje, rekreacija.

Lav

SMRT-PORUKA-VJENČANJE

Ljubav

Samo da znate, svako pojavljivanje karte smrti u mjesečnim izvješćima uvijek automatski ukazuje na jaku karmičku simboliku koja će biti prisutna. Uglavnom, kada gledamo zauzetost ovaj mjesec može donijeti “ili-ili” situacije. One veze i brakovi kojima je suđeno da prežive doživjet će neki oblik transformacije i velike promjene. One veze i brakovi koji su davno odzvonili od veljače/februara ulaze u fazu rapidnog propadanja, ako ovih dana ne puknu. Što ove karte donose slobodnim Lavovima? Pa vrlo zanimljiva, moglo bi se reći i sudbinska priča nekoga s kim ćete se povezati, a možda i ući u značajnu vezu.

Posao

Odavno ste svjesni da su vam potrebne velike promjene po pitanju posla, a čini mi se da ćete već u ovom mjesecu uspjeti značajno napredovati u tom smjeru. Možda čak i započeti sasvim novu poslovnu priču. U svakom slučaju, prvi dio mjeseca za vas je jako zahtjevan po pitanju obaveza. Drugi dio mjeseca je nešto svjetliji i obojen boljim poslovnim prilikama.

Zdravlje

Kronični bolovi povremeno će predstavljati problem, osobito starijim Lavovima, ali ni mlađi neće biti bez povremenih problema s kralježnicom.

Djevica

SLOVO-SVEĆENIK-LJUBAVNIK

Ljubav

Sve dok ste vi i vaš partner sami u vezi, sve će biti u redu. No, budući da postoji mogućnost da se pojavi osoba s kojom biste željeli nešto potajno napraviti – mogu vas samo upozoriti da možete zakoračiti na put koji će prije ili kasnije donijeti probleme u vašoj vezi ili braku. Pazite na ono što imate jer mjesec vam može donijeti mnogo lijepih zajedničkih trenutaka. Ako ste slobodni, više je nego sigurno da ćete ovog mjeseca upoznati nekoga s kim ćete se odmah “prepoznati”. Imat ćete osjećaj da tu osobu poznajete oduvijek i da ste je čekali cijeli život.

Posao

Pred vama je dobar poslovni mjesec. Priča se da ćete biti jako angažirani i da ćete imati neko vrijeme koje neće biti ispunjeno poslom, ali vjerujte da će vam se to isplatiti. Što se komunikacije tiče, pripazite na prvu dekadu, jer tada je važno ostati pribran i ne dopustiti da vas netko uvlači u svađe. No, u ovom razdoblju ćete dobiti i vrlo pozitivne informacije koje mogu puno toga promijeniti.

Zdravlje

Vratni dio kralježnice i zglobovi su osjetljiva mjesta, posebno za one u ozbiljnijoj životnoj dobi.

Vaga

SUDAC-PUTOVANJE-DIJETE

Ljubav

Slobodne Vage mogla bi povući strast i ući u emotivnu priču s osobom koja im možda ne živi blizu. Ili primjerice – da se na nekom kratkom putovanju “zagledaju” i s tom osobom žele produbiti svoje poznanstvo. Treća mogućnost donosi poznanstva preko posla, ali to može biti osoba s kojom imate razliku u godinama i koja je zauzeta. Što se tiče onih u vezama i brakovima – imate priliku poboljšati odnos s voljenom osobom i postaviti ga na stabilnije temelje. Očekuje vas mjesec s puno živosti i zadovoljstva te nekoliko lijepih trenutaka s partnerom.

Posao

Veljača/februar će za vas biti prilično uspješan mjesec. Pred vama su nove poslovne mogućnosti koje će se snažno pokrenuti, uglavnom od početka druge i kroz treću dekadu mjeseca. Neki od vas će ostvariti kontakte sa strancima i započeti nove poslovne priče u ovom segmentu. Imate prilike i za česta poslovna putovanja. Što se tiče financija – puno pogodnosti, mogući su prihodi s više strana.

Zdravlje

Povoljne okolnosti u zdravstvenom smislu idu na ruku mlađim Vagama. Starije osobe – kronične bolesti, osjetljiva pluća i grlo.

Škorpion

ČASNIK-ISTINA-VJENČANJE

Ljubav

Dobre, baš dobre prilike za Škorpione u emotivnim vezama i brakovima za poboljšanje i poboljšanje odnosa s voljenom osobom. Možda će stvari sporije doći na svoje mjesto u prvoj dekadi mjeseca, ali od tog razdoblja pa sve do kraja mjeseca – sve kao da pršti od strasti i ljubavi između vas dvoje. A samci bi prvo trebali obratiti pozornost na poslovni segment, jer odavde mogu pronaći osobu u koju će se prvo zagledati, a potom poželjeti s njom započeti pravu ljubavnu priču. A za to su izvrsne šanse – u drugom dijelu mjeseca. Možete započeti ovu godinu kako treba!

Posao

Ovo će biti pravi početak godine. Škorpioni će u ovom razdoblju biti vrlo vrijedni pa ne čudi što će im se vrijednost i trud isplatiti. Sada u vaš život ulaze ne samo postojeći poslovi, već i nove suradnje i novi ljudi. Posebnu pozornost obratite na inozemstvo, jer jedna od žestoko dobrih poslovnih ponuda može započeti s inozemnim suradnicima. Financije – odlične.

Zdravlje

Manji problemi s očima, glavom, sinusima. Također, obratite više pažnje na kralježnicu, kosti, zglobove. Moguće su kronične i reumatske tegobe.

Strijelac

LJUBAV – PUTOVANJE – LJUBAV

Ljubav

Strijelci, slavite sada! A prije svega vi koji ste slobodni jer s ovim kartama teško da ćete zadržati taj status do kraja mjeseca. Spremaju vam se velike i male ljubavi, sprema se emotivna pozornica na koju će uletjeti glavni glumac ili glumica koji će vam pomrsiti konce i učiniti da ne znate gdje ste – na nebu ili na zemlji! Uživajte, zaslužili ste to na svaki mogući način! Oni koji su zauzeti imat će i vrlo dobar odnos s voljenom osobom. Nemojte samo pokvariti ovo tjerajući vaše srce da zaigra za neku treću osobu…..

Posao

Tko još misli na posao kad ljubav ispunjava svaki djelić vašeg bića… Šala, naravno – bit ćete vrlo solidni tijekom mjeseca i u poslovnom segmentu. Otvorit će vam se neke nove poslovne mogućnosti, vezane za daleke druge gradove, druge zemlje. Bitno je samo da ne budete naivni. Prepoznajte prave prilike!

Zdravlje

Užitaka ima posvuda, ali ne treba pretjerivati. I ne biste trebali stavljati zdravlje na posljednje mjesto.

Jarac

LJUBAVNIK-LOPOV-BOLEST

Ljubav

Jarci će tijekom mjeseca biti bolesni od ljubavi, i to će biti teška bolest. Šalimo se, naravno, gdje je karta lopova, mora postojati nešto skriveno i tajno. Zato oni koji su u vezama ne bi trebali biti previše tajnoviti kako ih poslije ne bi zaboljela glava. Bolje usmjerite svoje emocionalne težnje prema voljenoj osobi i sve će biti u redu. Samci će također maštati o tajanstvenoj osobi.

Posao

Imate ideja za izvoz. I kreativnosti također. A i vaši planovi su sjajni. Dio svega toga moći ćete iskoristiti – ali mora se priznati da nećete biti potpuno zadovoljni. Mislite da možete više. I potpuno ste u pravu. Ali morat ćete malo pričekati, vjerojatno sljedeći mjesec, da pokrenete sve što želite. Što se tiče financija – promjenjivo je, ali ima zarada iz više izvora.

Zdravlje

Neka odmor bude na prvom mjestu. Stvarno se trebate opustiti i oporaviti. Stariji pripadnici znaka – kralježnica, hormoni, vene.

Vodenjak

NEISKRENOST-LJUBAV-IZNENADNA SRECA

Ljubav

Dragi Vodenjaci, ne radite ništa partneru iza leđa. Karte koje su izašle za ovaj mjesec nisu dobre za takve “provode” i pokazuju da mogu unijeti pomutnju u odnos s voljenom osobom. Umjesto toga – bolje je napraviti neke promjene s partnerom da budete više zajedno, da češće izlazite, družite se i provodite vrijeme. I naravno stavite ljubav na prvo mjesto. Oni koji su usamljeni – ljubav vas može iznenaditi ovaj mjesec! Prvo preko prijatelja, izlazaka, ali i preko društvenih mreža! Budući da će za vas biti više prilika, najbolje bi bilo da odaberete mudro. Nemojte uključiti samo kemiju i srce, već i mozak…

Posao

Tijekom mjeseca imat ćete neke svoje sumnje, nesigurnosti i strahove, no uglavnom će se pokazati potpuno neutemeljenima. Pred vama je vrlo dobar i uspješan poslovni mjesec, što ćete najprije vidjeti od početka druge i kroz treću dekadu – kada će vas iznenaditi prilike i poslovne prilike, baš onakve kakve želite. Što se tiče financija – bit ćete malo nestabilni, ali samo zato što ne kontrolirate svoje troškove.

Zdravlje

Zdravlje vam nije baš najbolje tijekom mjeseca. Dosta ste osjetljivi pa su moguće i prehlade, viroze ili bakterijske infekcije.

Ribe

VJERNOST-UDOVICA-PORUKA

Ljubav

Moguće je da veza s emotivnim ili bračnim partnerom neće uvijek funkcionirati savršeno tijekom mjeseca. Ono što je potrebno i što morate naglasiti je otvorena i iskrena, međusobna komunikacija. Općenito, vas dvoje se volite i tu ste jedno za drugo – upravo iz tog razloga trebate promijeniti ono što može donijeti problem ili zahlađenje u vašem odnosu. Ako ste slobodni, segment prijatelja i društvenosti nudi mogućnosti ljubavnih izbora. Moguće je da će vam se pojaviti netko tko je stariji od vas i s kim će priča krenuti dosta polako, ali u pravom smjeru, piše cicimici.com.

Posao

Zauzeli ste prave pozicije, one koje zaslužujete, i sada možete početi puštati korijene. Šalu na stranu, pred vama je snažan poslovni mjesec u kojem će vam najvažnija biti podrška vlasti i nadređenih, a imat ćete je u velikoj mjeri. Stoga postavljajte pitanja koja su vam važna, dajte prijedloge i nove ideje – pažljivo će vas saslušati. Pred vama je financijski stabilan i jak mjesec.

Zdravlje

Grlo, pluća, želudac i kralježnica vaše su slabe točke tijekom mjeseca, piše stil.kurir.

Facebook komentari