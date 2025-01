Danas je “najdepresivniji” dan u godini: Znate li zašto je izabran baš treći ponedjeljak u januaru?

Ne postoji zvanično naučno istraživanje koje je otkrilo i odredilo baš treći ponedjeljak u godini kao “zloglasni datum” za najdepresivniji dan. Izraz “Blue Monday” zapravo je osmislio stručnjak Cliff Arnall 2005. godine kao dio marketinške kampanje.

On je osmislio vlastitu formulu i označio parametre prema kojima je došao do ovog zaključka. No, ovu njegovu metodu mnogi stručnjaci osporavaju jer nema osnovnu naučnu osnovu.

Naime, britanska kompanija Sky Travel tvrdi da je baš treći ponedjeljak u januaru kada nivo sreće najviše opada tokom godine.

Ipak, nije nam potrebno istraživanje da bismo i sami primijetili da se mnogi ljudi u januaru osjećaju usamljeno i potišteno, a kao razlozi se uglavnom navode tmurno i hladno vrijeme, prevelika očekivanja od nove godine te u nekim slučajevima dugovi koji su se nagomilali nakon kupovine poklona tokom novogodišnjih praznika, prenosi Klix.

Nedostatak sunčeve svjetlosti u ovo doba godine također može u velikoj mjeri utjecati na mentalno zdravlje. Međutim, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste poboljšali svoje raspoloženje.

Fizička aktivnost, poput šetnje parkom, može pomoći u povećanju endorfina. Održavanje veze s prijateljima i porodicom također je važno, kao i izdvajanje vremena za opuštanje i fokusiranje na brigu o sebi. Bilo da se radi o postavljanju malih dostižnih ciljeva, planiranju unaprijed ili jednostavno vježbanju zahvalnosti, ove radnje mogu pomoći u pomicanju fokusa na pozitivnost i otpornost.

Postoji i jedna dobra stvar za sve one koji se na ovaj dan nađu u blizini italijanskog lanca restorana Prezzo. Naime, ova kompanija pokrenula je ponudu jedinstvenih obroka na “Blue Monday”, gdje gosti mogu uživati u pizzi ili tjestenini po nižim cijenama.

Facebook komentari