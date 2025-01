Pun Mjesec u Raku (od 13. do 29.1.) – “Emotivna eksplozija”

Mjesec u Raku u opoziciji s Merkurom u Jarcu, debilitiranim od Saturna govori o kašnjenjima novca, ali kako su Merkur i Saturn ipak u se.stilu, sve će doći na svoje, tamo iza 20.1. Budimo oprezni i ne ulazimo u verbalne sukobe narednih dana, jer koliko god sigurno djelovali, mogu eskalirati u fizičko nasilje. Nasilja u obitelji i agresija već konfliktnih pojedinaca ka široj okolini također su odlika ovog aspekta koji traje do 29.1..

Pun Mjesec događa se na 13.1. na 23. stupnju znaka Raka, u aplikacionoj konjunkciji s retrogradnim Marsom koji je na 27 stupnjeva ovog znaka. U trenutku lunacije, Mjesec će se nalaziti na fiksnoj zvijezdi Polux, koja ukazuje na pojačanu agresiju, obiteljske razmirice i tenzije na međunacionalnom planu.

Pun Mjesec sam po sebi pojačava tenzije i predstavlja finale jednog ciklusa, a kada se dogodi u bliskom aspektu konjunkcije s retro Marsom, te tenzije su podignute na najvišu razinu i od ljudi će se zahtijevati velika doza sabranosti i osobne kontrole, kako bi sačuvali živce i ostali sigurni.

Mars u Raku nije nimalo naivan! Pojačava probleme u obiteljskim odnosima, podiže emocionalnu razdražljivost na najvišu instancu, dok konjunkcija Mjeseca s istim, prenosi sve ovo s pojedinaca na globalni plan, budući da se Mjesec vezuje i za narod, kao subjekt. Stoga, pun Mjesec u Raku, u konjunkciji s retro Marsom doslovce oslikava pobjesnjeli narod! Narod, kojem je toliko svega dosta, da može poželjeti da uzme pravdu u svoje ruke. Ne, ovaj retro Mars je slab i iz svega proizilaze samo dodatne frustracije jer se malo što sada može promijeniti.

Konjunkcija punog Mjeseca u Raku s retrogradnim Marsom nosi problem s međunacionalnom netrpeljivošću, te pokušaj da se negdje u svijetu ponovo rasplamsa neki sukob. Retrogradnost Marsa upravo oslikava napetost koja se negdje ponavlja. Ovo je i aspekt masovnih stradanja od vode i vatre, ali i tektonskih poremećaja. Prije punog Mjeseca u konjunkciji s retro Marsom, događa se Mjesečeva opozicija s Merkurom u Jarcu, što donosi probleme u kopnenom prometu.

Opasnost od odrona, težih nesreća teretnjaka, lančanih sudara u blizini klisure, doline rijeke i slično, naglašena je. Poseban oprez se savjetuje u planinskim krajevima. Problema može biti i otkazivanja upravljačkih sustava, uslijed blokade kočnice i slično, jer je Merkur u Saturnovom znaku i u lošoj recepciji s istim. Provjerite kočione sustava ovih dana, kao i opću ispravnost vozila. Ovo se posebno odnosi na javni promet i prijevoz putnika!

Mjesec u Raku u opoziciji s Merkurom u Jarcu donosi i nemogućnost sporazumijevanja u poslovnom smislu. Sada nije trenutak da se spominju problemi šefa i ukazuje na bilo koga i bilo što. Samo se priča uzalud, još se može zaraditi i problem. Problemi u novinama i među novinarima i urednicima slika su ovog aspekta.

Kada je riječ o financijama, mogući su problemi velikim sustavima i institucijama međunarodnog tipa. Mjesec u Raku u opoziciji s Merkurom u Jarcu, debilitiranim od Saturna govori i o kašnjenjima novca, ali kako su Merkur i Saturn ipak u sekstilu, sve će doći na svoje, tamo iza 20.1. pa ne pravimo odmah problem.

Mjesec u Raku u opoziciji s Merkurom u Jarcu govori o konfliktu emocija i racija, te problemima među članovima obitelji. Problema može biti i s djecom, posebno u prometu i prilikom masovnih zbivanja, koncerata, skupova. Povedimo računa gdje puštamo maloljetnu djecu i s kim!

Mjesec do Marsa u Raku, na zdravstvenom planu govori i o problemu sa stomakom, želucem, ali i o iznenadnom carskom rezu trudnica ili nekim problemima koji se iznenada znaju dogoditi u trudnoći. Ovo je i aspekt sukoba u kojem se poteže nož… pljačke, ekscesa na javnom mjestu. Budimo oprezni i ne ulazimo u verbalne sukobe narednih dana, jer koliko god sigurno djelovali, mogu eskalirati u fizičko nasilje. Nasilja u obitelji i agresija već konfliktnih pojedinaca ka široj okolini, također su odlika ovog aspekta koji traje do 29.1..

Ono što možemo izvući kao pouku ovog perioda je da nismo dužni trpjeti ničije histerije i pravdati ih! Koliko ste samo puta nekom prešli preko nečeg i rekli “ma pusti, bio je ili je bila pod stresom”, a onda ti isti “pod stresom” prebroji sve tvoje greške i fino ih ispostavi, da ti se zavrti u glavi! Znate taj osjećaj? E, pa vrijeme je da postupite kako se i prema vama postupalo pa tko pretekne!

Ovo je sjajan period da ne date na sebe i isfiltrirate one kojima dopuštate pristup vlastitoj intimi. Mnogo maski će popadati i neće biti bezbolno, ali je to neophodno kako bi se napravio prostor za one koji isti zaslužuju.

U momentu lunacije, Rahu, Sjeverni mjesečev čvor prelazi u znak u kojem je Venera, a Venera hita ka Saturnu iz Ribe pa će se mnogi zakucati o zid… godina ili okolnosti koje im ne idu na ruku kod nekog. Ovo su dani za ljubav koja ima neki vid prepreke, jesu li to razlike u godinama, daljinama, sasvim je svejedno. Ono što moramo je otvoriti oči i sagledati sve okolnosti onoga u što se u ljubav upuštamo. Romantika će nas uvući u labirinte koji nisu nimalo bezazleni!

Dani pred nama pogoduju onima koji traju i koji su već nadišli svoje strahove i izabrali tisiću i jednu bitku. Sada se držimo onih s kojima ljubav nikada nije bila upitna, koliko su okolnosti testirale. Ima takvih, iako su malobrojni.

Pun Mjesec u konjunkciji s retrogradnim Marsom draži. Sukobi se mogu ocrtati u zraku ali će ih mudri nadići puštanjem… Ne, sada nikako ne moment da onima koje volimo kažemo sve što mislimo i ukazujemo na greške. Sada možemo samo da se zagrlimo i pomolimo da ludila oko nas prođu.

Pun Mjesec u Raku će imati i trigon s Neptunom u Ribama, što će pojačati maštu pa joj pustimo na volju… Pobjegnimo u nju, pustimo film ili neku seriju koju po hiljaditi put gledamo nije nam dosta! Oni koji se bave umjetnošću, mogu joj pribjeći kao terapiji. Oni koji osjećaju tenzije mogu poslušati neku molitvu ili posjetiti kakvo sveto mjesto. Umirenje uma je prvi korak ka radosti duše, a od radosne duše bježe svi koji bi se sukobljavali! Oni u napad, a mi u bježaniju od istog pa kome dosadi! Da se kladimo da će njima?!

A kako pun Mesec u Raku djeluje na pojedinačne podznake:

OVAN – Problemi u kući i s ukućanima. Mogućnost kvarova i dodatnih troškova.

BIK – Moguće tenzije s rođacima i u prometu.

BLIZANCI – Povećani troškovi, vodite računa na što trošite i obratite pažnju na prehranu, jer su moguća trovanja.

RAK – Tempirana ste bomba! Spustite loptu i ne ulazite u verbalnu diskusiju. Moguće povrede u kuhinji ili opekotine. Budite oprezni sa svim oštricama.

LAV – Nesanica i opasnost od napada iza leđa.

DJEVICA – Povedite računa o prijateljima i ne raspravljajte s njima.

VAGA – Problemi s nadređenima i jednim roditeljem. Nervoza.

ŠKORPION – Srčani ste i žustro zastupate svoja uvjerenja, što vas uvode u sukobe. Spustite loptu.

STRIJELAC – Problem s iznenadnim troškom, dugom.

JARAC – Partneri su agresivni i tjeraju vas da im sve po spisku!

VODENJAK – Osjetljivost stomaka i problemi s onima koje plaćate da rade za vas.

RIBE – Povoljni momenti da obnovite neki odnos, ali nakon početnih tenzija.

Sretno!

Jovana Milekić/astroportal.in

