Veliki sedmični horoskop od 13. do 19. januara: Jednima se smiješe novčani prilivi i uspjesi, drugima talas ljubavi

Sedmični horoskop piše Olga Savić.

OVAN

Hrana

To što ste preokupirani obavezama nije nikakvo opravdanje da se hranite zbrda zdola i ne vodite računa o ovom segmentu. Naprotiv – baš sada morate biti više posvećeni redovnoj i zdravoj ishrani.

Ljubav

Sedmica počinje punim Mjesecom u polju doma, porodice, intime – bilo da ste slobodni ili zauzeti, ovo može doneti štete i nemire kroz kuću i sa članovima porodice. Pošto ste trenutno pod dejstvom dosta izazovnih, čak i agresivnih aspekata – sklanjajte se od rasprava koje proizvode drugi, a vi definitivno nemojte biti osoba koja će „zapaliti vatru“. Što se ljubavnog života slobodnih Ovnova tiče – izbjegavajte nedefinisane odnose i osobe, ali i tajne veze – da vas glava ne bi brzo zabolela. Zauzeti – i partner i vi se potrudite da ne dajete jedno drugom razloge za nervozu…ili za sumnju i nepovjerenje.

Posao

Poslovni segment zahtjeva veliku količinu posvećenosti, što je u ovom periodu nešto teže izvesti – obzirom da I privatni I porodični sektor “traži” vaše angažovanje. Sam početak nedelje vam zato može biti pomalo turbulentan, jer nećete znati na koju stranu pre da se okrenete. Ostatak radne sedmice je bolji – uspevate da uhvatite korak sa dešavanjima I brzo ćete videti pomake I kada su vaše obaveze u pitanju, ali i sve ono što se vezuje za dogovore ili administrativne teme. Finansije – dobra situacija.

Zdravlje

Pojačana nervoza.

BIK

Hrana

Možete poželeti da se vratite na režim ishrane koje ste ranije praktikovali I koji vam je odgovarao. Svjesni ste da morate promijeniti nešto – osjećate da vam je to potrebno I da će vam prijati. Samo naprijed!

Ljubav

Život će donositi izazove kroz svakodnevicu. Neki put ti izazovi neće dotaći partnera i vas, neki put će vas „oštetiti“, unervoziti, proizvesti varnice i nemir. Ukoliko ste istinski udruženi kroz emocije i strasti, ove povremene varnice neće ni na koji način naškoditi vašem odnosu. Ne dozvolite negativnostima koje dolaze kroz okolnosti ili preko drugih ljudi da se preliju u vaše vreme i vaš odnos – neka vaši momenti budu ispunjeni uživanjem i bliskošću. Slobodni Bikovi – prijaju vam prijatelji, izlasci, druženja. Opuštanje i zabava su ono što vas čeka, kao i neki interesantni ljudi koji će lako i brzo privući vašu pažnju.

Posao

Sedmica može krenuti dosta brzo, povremeno će situacije oko vas delovati pomalo haotično – biće prisutna jurnjava, tenzija, dosta nervoze u saradničkim odnosima. Naravno da će ovo jednim delom uticati na vas, ali ne u tolikoj meri da ne uspevate da se snađete i dobro „plivate“ kroz radni dan. Nekima od vas ovo je period dostignuća, period povoljnih vesti i informacija – možda i nekih koje ste prilično dugo čekali. Dosta solidne zarade, a nekima od vas one u ovom periodu mogu biti i uvećane.

Zdravlje

Prehlade, viroze. Kod starijih Bikova postoji sklonost povredama.

BLIZANCI

Hrana

Ne preskačite obroke, ne jedite s nogu, nemojte zavaravati glad po kojim slatkišem, grickalicom ili usputnim zalogajem. Obratite više pažnje na ishranu – vaš organizam će vam biti zahvalan.

Ljubav

Emotivni život i odnos sa partnerom će biti sa oscilacijama. U jednom trenutku ćete biti potpuno sigurni i u ono što osećate vi i u ono što oseća druga strana, bićete zadovoljni i mirni, ispunjeni. U drugom trenutku pak ćete meriti koliko emocija i podrške dajete vi a koliko partner i osećaćete se uskraćeno, nezadovoljno. Vaše povremene nesigurnosti ne odražavaju realno stanje u vašoj vezi, ne donosite nikakve zaključke niti odluke – jer su male šanse da će biti ispravne. Slobodni Blizanci – sada ne procenjujete i ne vidite realno osobe koje su oko vas, zato ne treba žuriti sa ulaskom u nove veze.

Posao

Koliko talasate u sektoru koji se vezuje za emocije, toliko možete ozbiljno, praktično i realno sagledavati i funkcionisati u svemu što se vezuje za posao. Jer, ova sedmica vam daje baš to – da realno sagledate svoje pozicije i vidite šta možete očekivati na dalje. U svim situacijama ćete uspevati da se snađete – i u onima koje zahtevaju brzinu i u onima u kojima treba hladna glava. Nekima od vas se sada smeše više nego zaslužena poboljšanja ili priznanja, bolji finansijski uslovi ili napredovanja na poslu.

Zdravlje

Hronični bolesnici su u nešto osjetljivijoj fazi.

RAK

Hrana

Prilika za promenu kada je ishrana u pitanju. Bilo da razmišljate o novom režimu, o dijeti ili o kompletnoj promeni navika u ishrani – odličan je trenutak da nešto konkretno i uradite.

Ljubav

Emotivni nemiri su već neko vreme više nego prisutni, a od ove sedmice još naglašeniji. Bićete preosetljivi i sve doživljavati možda i previše lično, svaka sitnica vas može dotaći duboko, ali isto tako duboko i povrediti. Kada osećanja ovako jako talasaju, potrebno je da i partner i vi uključite strpljenje i razumevanje na maksimum. Da lepe i duboke emocije i jake strasti isturite kao štit od nemira. Neke emotivne relacije jesu ugrožene u ovom periodu – zato sačuvajte ono što vam je važno. Slobodni – neko vam budi želje, neko vam donosi nemire, neko vas podseća da se prisetite šta to beše ljubav.

Posao

Niti će oni preko puta vas biti laki za saradnju, a ni vi se nećete baš moći pohvaliti strpljenjem i razumevanjem. Možete povremeno imati i zategnute odnose sa autoritetima – kao da ćete „odmeravati snage“ što se stručnosti ili načina rada tiče, a isto tako – vi nećete lepo reagovati na pritisak i na požurivanje. Pokušajte da se više usredsredite na ono što morate obaviti i ne dozvolite da vam distrakcije donose nemire ili odvraćaju pažnju. Uspjeh u saradnjama i radu sa strancima.

Zdravlje

Pojačana nervoza, mogući problemi sa stomakom.

LAV

Hrana

Apetit će varirati, a stomak čudno reagovati. Čas ćete biti gladni kao vuk a čas nezainteresovani i za najomiljeniju hranu. Vodite računa o kvalitetu namirnica – možete imati češćih problema sa varenjem.

Ljubav

Spolja će sve djelovati normalno, a iznutra će tutnjati. Vaša raspoloženja i osećanja talasaju, u jednom ste momentu mirni i stabilni, u drugom uznemireni, nesigurni. U jednom trenu volite najviše na svetu a u drugom nalazite sto i jedan razlog da budete povređeni, da su vam misli uzburkane a snovi nemirni. Koliko god vaša veza bila čvrsta, sada ćete povremeno imati osećaj da je dovoljan samo momenat pa da se sve raspadne. Evidentno je da nešto podstiče te nemire u vama – vaše je da otkrijete šta je to i da se time pozabavite. Slobodni Lavovi – pravih dešavanja je malo, samo mašta i snovi rade punom parom.

Posao

Videćete probleme ili konkurenciju možda i tamo gde ih nema. No, neki vid straha od neuspeha sada vam može biti i od pomoći u smislu da vas može podstaći da još odgovornije, zrelije i sa više volje pristupite svakom radnom danu i svakoj situaciji u njemu, kao i svakom saradniku. Nekima od vas su možda nagoveštene promene u narednom periodu – nemojte se radovati unapred, već sačekajte da vidite koliki će obim tih promena zaista biti….kao i koju količinu novih odgovornosti one nose za vas.

Zdravlje

Nesanica, pojačan stres.

DJEVICA

Hrana

Ovo nisu dani u kojima ćete vi voditi naročito računa o ishrani. Pokušajte da se oranizujete bolje, da pronađete više vremena za sebe I za pripremu kvalitetnih obroka koji će odgovarati vašem organizmu.

Ljubav

Prilično zanimljiv i ispunjen dešavanjima period, ako ste slobodni pripadnik ovog znaka. Sve se nekako namješta baš po vašoj volji – ima dosta aktivnosti, ponovo ćete se povezati i sa nekim dragim ljudima koje odavno niste videli, a mora se priznati da će i ljubavne prilike pronalaziti put do vas. Doduše, neke od njih će delovati ozbiljno a neće to biti, što će pokazati vreme, ali će biti i onih koje će vam doneti mnogo više od onog što očekujete. Vaše je da pronađete koje su one prave za vas. Zauzeti – samo je malo truda potrebno da ovo bude izuzetno lepa sedmica sa voljenom osobom.

Posao

Biće par situacija tokom ove radne sedmice koje mogu zatalasati vašu poslovnu rutinu. Koliko god da ste vi raspoloženi za jasnu i praktičnu komunikaciju – ipak će biti saradnika koji se baš i neće ponašati realno i racionalno, koji će biti nervozni i razdražljivi – pa će kontakti sa njima predstavljati jednu vrstu izazova po vas. Uključite na maksimum strpljenje i razumevanje da biste lakše izašli na kraj sa ovakvim situacijama. Sve ostalo je više nego dobro – po rezultatima jedna više nego korektna radna nedjelja.

Zdravlje

Uglavnom prilično dobro.

VAGA

Hrana

Da li su vam se odjednom oči otvorile i shvatili ste šta treba menjati, da li ste poneseni nekom novom energijom i željom za promenama – ko to zna. U svakom slučaju, promene su vrlo evidentne.

Ljubav

Gomilanje situacija vezanih za posao, za porodicu, za odnos sa partnerom – sve to može biti naporno po vas i doneti vam pritisak i umor u pokušajima da balansirate na sto strana i sve postignete i sve podmirite i sve rešite i da svi budu zadovoljni. Zato nije ni čudno što vaše raspoloženje u ovim danima neće biti blistavo, što ćete se vi osećati pritisnuto, stegnuto. Voljena osoba može biti zahtevnija nego inače i tražiti više vaše pažnje – umećete vi da izađete sa tim na kraj, ali će vas to ipak jednim delom umarati. Slobodne Vage – više ste ovih dana okrenuti obavezama i moranjima, manje sebi i društvu.

Posao

Pred vama je jedna sedmica koja obećava da ćete imati posla preko glave i da ćete biti zatrpani obavezama. I svako od ovih obećanja će ispuniti, čak i više od toga. Radna komunikacija će morati da bude dobra – ne zato što se saradnici i vi volite, već zato što ste potrebni jedni drugima da bi se posao obavio. Timski rad će postojati, podrška će postojati – a to sada jeste neophodno, jer su pred vama dosta važne i odgovorne i zahtevne obaveze, projekti, poslovi. Zaraditi hoćete, ali manje od uloženog truda.

Zdravlje

Period koji je dobar da sklanjate loše navike ili da usvajate nove, koje su dobre po vas.

ŠKORPIJA

Hrana

Odgovorniji ste, vodite računa o tome šta jedete, ne zatrpavate se namirnicama za koje znate da vam ne odgovaraju. Još samo da odolite povremenim napadima gladi kada su slatkiši u pitanju…

Ljubav

Period u kojem neki emotivni odnosi mogu preći na viši nivo, pogotovo ako ste partner i vi već u prethodnom periodu razmišljali o tome, lagano kovali planove. Sada se mogu doneti odluke koje menjaju vaš put, dodatno ga stabilizuju i učvršćuju. Generalno gledano – ovo je period koji je dobar za ljubavne i bračne veze jer može doneti jače povezivanje, više bliskosti i zadovoljstva, uživanja. Slobodne Škorpije – nekima će se stara ljubav ili stara simpatija provlačiti kroz snove i kroz misli, a nekima će svratiti i u javu. Da li može nešto novo? Ma može i to – jer ovo je vaš period za ljubav.

Posao

Prilično solidna radna sedmica je pred vama. Dobra komunikacija, dosta kvalitetan odnos sa saradnicima, brzo rešavanje dogovora ili papiroloških pitanja. Doduše, s vremena na vreme odnos sa šefovima može biti zategnut, ali ako postoji međusobno poštovanje – ovo će se brzo rešiti. Dobar je momenat da se pokrenu planovi koji su ostali na čekanju ili koje niste zbog okolnosti koje su vas sputavale mogli da realizujete tokom jesenjih meseci. Što se finansija tiče – korektno stanje.

Zdravlje

Nervoza, sklonost povredama i blažim respiratornim infekcijama.

STRIJELAC

Hrana

Itekako ste vi svesni da po ovom pitanju treba mnogo toga promeniti. Problem je u tome što je vaša volja za promenama sa velikim oscilacijama – nikako da u njih zakoračite kako treba.

Ljubav

Nema velikih promena u vašem emotivnom životu u odnosu na proteklu sedmicu. Obaveze i moranja svakako uzimaju primat, a tek s vremena na vreme ta „moranja“ su prošarana prijatnim momentima sa voljenom osobom. Da vam je potrebno više i da očekujete više – sve to stoji, ali niti je partner sada u mogućnosti da vam pruži više vremena i pažnje, a realno gledano – niste ni vi. Slobodni Strelčevi – ovaj period ne nosi energiju koja je vama potrebna, koja vas diže i raduje. Sve deluje prilično usporeno i utišano, pa su male šanse za neka posebno atraktivna emotivna dešavanja. Možda neki sitan flert.

Posao

Možda je u emotivnom sektoru života sve utišano, ali zato u poslovnom huči i bruji iz sve snage. Tu nema stajanja, nema praznog hoda i odmaranja. Jednostavno – obaveze u svakodnevici vas primoravaju da budete maksimalno aktivni i ažurni. Ova sedmica je sva od reči, od dogovora, od pokreta, od mnogobrojnih aktivnosti i dešavanja. Malo se jure potrebni papiri i dozvole, malo se jurite sa saradnicima. Dobar je period za finansije – možda uleti i neki priliv van redovnih okvira.

Zdravlje

Moguće prehlade ili viroze.

JARAC

Hrana

Ulazite u period nešto jačih apetita I većeg uživanja u hrani. Naravno, na vaš način. To znači da I dalje nećete ni u čemu preterivati, ali će ukusi biti intenzivniji a zalogaji primamljiviji.

Ljubav

Pun Mjesec i retrogradni Mars u partnerskom polju, a Sunce i Merkur kod vas – pokazatelj su da su emotivne relacije ovih dana malo minsko polje – i jedan nezgodan potez je dovoljan da ni od čega napravi svašta nešto. Oboje ćete sa strašću i gomilom osećanja ulazite u svaku međusobnu interakciju, što svakako hoće pokrenuti i neke divne momente nabijene vatrom, ali može doneti i ona neudobna praskanja i nerazumevanja. Već „načeti“ odnosi su u nešto lošijoj fazi – ako je preostalo dovoljno ljubavi, naći će se i razumevanja. Slobodni – vrlo aktivan period koji može doneti razna ljubavna iznenađenja.

Posao

Vi ste odlično i u jednoj od svojih boljih poslovnih faza. Malo se zamerki može naći ovih dana na vašu volju, energiju, elan, organizaciju, fokus, komunikaciju. Jednostavno – sve je na svom mestu i kako treba. Bilo kakav poslovni zadatak, obaveza, dogovor, papirologija da se postavi pred vas – sve će biti rešeno kako treba i na vreme. Povremenih distrakcija ćete imati od strane onih sa kojima radite i sarađujete – nećete se baš uvijek razumijeti, a mogu vršiti i pritisak na vas i požurivati vas. Novac – dobro.

Zdravlje

Stabilna zdravstvena situacija.

VODOLIJA

Hrana

Čas se sa više, čas sa manje uspeha već duže vrijeme borite sami sa sobom kad je ishrana u pitanju. Pun Mjesec u polju navika zaista govori da je vreme da menjate nešto. Ovog puta iz korijena.

Ljubav

Odnos sa voljenom osobom će se kotrljati kroz ovu sedmicu u prilično sličnom fazonu kao i u protekloj. Tu ste jedno za drugo, ali bez nekih velikih uspona. Doduše, ni velikih padova neće biti. Nekad manja, nekad veća – ali ipak – rutina. Oboje ste previše okupirani drugim stvarima, drugim prioritetima, oboje vas je previše poklopila svakodnevica puna obaveza i moranja. Sada je tako kako je, promeniće se na bolje – i to prilično brzo. Slobodne Vodolije – eventualno postoje mogućnosti za neka dešavanja kroz posao ili preko društvenih mreža i aplikacija. Ipak, ljubavno je ovo dosta „mršav“ period za vas.

Posao

Pun Mesec u polju rada i poslovne svakodnevice, kao i odnosa sa saradnicima – baš i nije pokazatelj nekog mirnog funkcionisanja u ovoj sedmici. Ono što je dobro je da će posla biti, a da će paralelno sa više posla rasti i mogućnosti za zaradu (doduše, troškovi vas neće mimoići – oni vas prate u stopu i ne daju vam da udahnete i stabilizujete se). Ono što baš i nije dobro jeste žurba, hitrina, nervoza na dnevnom nivou, jesu pojedini saradnici koji vas iritiraju ili koji vrše pritisak na vas, požuruju vas.

Zdravlje

Ako ne postoje fizičke tegobe, onda definitivno postoji umor, manjak energije i volje.

RIBE

Hrana

Jedinim delom ćete uspeti da u ovom periodu regulišete svoju ishranu. Počet ćete da više vodite računa o sebi I izbaciti namirnice za koje znate da vašem organizmu ne prijaju (posebno slatkiše I noćna grickanja).

Ljubav

Slobodne Ribe su u više nego interesantnom periodu. Niz nebeskih dešavanja pokazatelj je da sada postoje odlične mogućnosti da vam srce bude na mestu. Bilo da je to kroz nove ljude koji vam bude želje i koji čine da vam srce uzleprša, bilo da je to kroz bivše ljubavi, stare simpatije ili osobe koje dugo niste videli – koji vam svojim povratkom u vaš život ponovo bude nadu i veru u ljubav. Šta god da se dogodilo kasnije – sigurno je da će vam ovaj period ostati u sećanju. Zauzeti – i partner i vi imate svoje mane i verovatno odnos nije baš uvek savršen – ali to ne znači da nije dobar i ne znači da nije pravi.

Posao

Nije loša ova sedmica po pitanjima posla. Dobro se vi snalazite u svakoj obavezi na dnevnom nivou, odnos sa saradnicima je stabilan i miran, postoji razumevanje i međusobno poštovanje. Biće i nekih povoljnih poslovnih šansi ili informacija. Naravno da sve ovo ne znači da neće biti i po koji stres ili otežanje u poslovnoj sferi – ali ništa od toga vam neće doneti da se nervirate ili opterećujete na duži rok. Što se finansija tiče – one nisu loše, mada je sigurno da ste svojim radom zaslužili više.

Zdravlje

Uglavnom dobro, piše glossy.

