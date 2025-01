‘Petnaest mojih prijateljica u 40-im i 50-im godinama ostavilo je svoje muževe!‘ Ovo je pravi razlog zašto se razvode

Sam Baker za Daily Mail piše kako je u posljednje vrijeme od najmanje 15 svojih prijateljica i poznanica čula da im je dosta i da ne žele ovako provesti idućih 30 ili više godina.

Jedna od tih prijateljica s mužem je 20 godina, imaju četvoro djece i oboje rade. I čitavo to vrijeme ona je uglavnom bila ta koja je obavljala sve kućanske poslove, a to znači da je njen društveni život, njen unutarnji život, njeno zdravlje, prijateljstva – jednom riječju: sve – palo u drugi plan.

Kao što je slučaj s mnogim drugim heteroseksualnim ženama u tradicionalnim brakovima (čak i ako na početku nisu mislile da će to postati tradicionalni brak, da su one drugačije i da neće morati trpjeti patrijarhalne besmislice), sav kućanski posao pao je na njena leđa. I tako je u 90 posto slučajeva.

Čak i ako nije obavljala neke kućanske poslove, organizirala je da ih netko drugi obavi. Njezin muž – inače posve šarmantan i duhovit čovjek, dobar otac i jedan od onih dobrih momaka – brinuo se o svom poslu, a ona, osim što se također brinula o svom poslu, brinula se o životima još pet ljudi.

On bi, naravno, rado pokupio djecu iz škole ako bi im javili da nekome od njih nije dobro, ali nije mogao jer je bio na poslu. Nikome nije sinulo da je i ona također bila na poslu.

U njihovoj priči nema ničeg neobičnog, kao što nije neobičan ni njegov šok kad mu je priopćila da ga napušta. Također nisu neobične ni njoj upućene optužbe da je ‘prelako odustala od braka‘ (iako ništa od tih prigovora nije stiglo od njezine djece), kao ni sumnje da je našla nekog drugog. Naravno, ako napušta muža to može biti samo zato što smjesta želi uskočiti nekome drugome u krevet. To, dakako, nije istina, prenosi Jutarnji list.

Ovo sve je relativno nova stvar. Dijelom je to povezano s činjenicom da žene sada zarađuju, iako često ni izbliza dovoljno. A dijelom je to povezano i s privilegijama. Mnoge koje bi željele otići, to si jednostavno ne mogu priuštiti.

A radi se i o društvenim normama. Tijekom godina, ženama jednostavno bude dosta.

Ne trebate dugo tražiti da biste naletjeli na onu uobičajenu priču o muškarcu koji je postao uspješan u svom poslu, pa onda napustio ženu s kojom je još od srednje škole i s kojom ima djecu, da bi je zamijenio novijim modelom.

Baker je nedavno razgovarala sa spisateljicom Emily Howes o njezinom posljednjem romanu ‘Gospođa Dickens‘ u čijem je središtu potpuno zanemarena prva supruga Charlesa Dickensa, Kate. To je žena koja je odgojila njihovo desetoro djece i onda morala slušati prigovore kako se zapustila.

Slavni pisac ju je napustio, što se često događa s prvim ženama jer postanu dosadne, ostare, izgube ljepotu, pa muškarci jednostavno produže dalje.

Takve se stvari i dalje događaju. Ali kao da se uz to u posljednje vrijeme događa i izvjesna promjena koja se muškarcima nimalo ne sviđa. Jer, budimo realni, u brakovima je muškarcima bolje.

Dok je 2019. istraživala za svoju knjigu ‘Promjena‘, Baker je naletjela na studiju u kojoj je tri bračna para – heteroseksualni, dva muškarca i dvije žene – zamoljeno da vode dnevnik o svojim iskustvima napetosti i ograničenja u braku.

razvod brakaRazvod

Žene u heteroseksualnim brakovima prijavile su najvišu razinu psihičkog stresa, a muškarci u istospolnom braku najnižu. Muškarci u braku sa ženama i žene u braku s drugim ženama, bili su negdje u sredini.

Autor studije Michael Garcia primijetio je da su ranije studije pokazale da su žene u braku općenito pod većim stresom, no ispada da su pod stresom samo ako su u braku s muškarcima.

Za potrebe pisanja svoje knjige, Baker je okupila 50 žena u dobi od 40 do 60 godina.

Od onih u dugotrajnim vezama, više od polovice bile su nezadovoljne ili su nedavno napustile muževe. Čak i ona koje su još u braku i nisu naročito nesretne, uznemireno su razmišljale o budućnosti.

Jedna od njih, Stephanie (49), koja je s mužem još od srednje škole, nesretna je zbog različite razine njihove ambicije.

‘Svaka čast na tome što on želi jednostavan život – seks, pivo s prijateljima, dobar ručak i golf – ali to je njegov život iz snova, a ne moj. Dosadno mi je i stalno se pitam ‘pa zar je to – to?‘

Žena koje su u dugotrajnim vezama, s dobrom ravnotežom rada, moći i odgovornosti, jako je malo.

A kod onih koje su odlučile tome reći ‘dosta‘, veliku ulogu, vjerojatno, ima i menopauza.

Kad nestane onih mjesečnih plimnih valova estrogena – kojeg se često naziva ‘njegujućim hormonom‘, iako ga Baker više voli nazivati ‘hormonom otirača‘ – žene se često zamisle i zapitaju što to rade i trpe sve te godine.

Mlade žene ne žure u brak

No to se događa i sa ženama drugih dobi.

Baker kaže kako ima i puno starijih prijateljice koje u kažu kako bi se u slučaju njihove smrti njihov muž vrlo brzo ponovno oženio, dok one, u slučaju smrti supruga, ne bi žurile u drugi brak. Možda bi našle nekog prijatelja ili nekog za usputni seks, ali brak – svo to kuhanje, čarape svuda po kući, hrkanje, sport na TV-u – nema nikakve šanse!

A tu su onda i žene iz generacije Z, kojima je trenutno između 12 i 27 godina, i koje nisu baš entuzijastične u pogledu braka i djece.

I tko ih može kriviti? Ne morate imati djecu da biste znale da će se s dolaskom djece značajno promijeniti vaš život, a ne život vašeg muža.

No ne radi se samo o kućanskim poslovima i emotivnom teretu. Radi se i o tome tko će imati prioritet i čije će se nade i snovi ostvarivati, a čiji će biti gurnuti u stranu.

‘You Could Make This Place Beautiful‘ pjesnikinje Maggie Smith (47), prekrasna je knjiga i jedna od niza nedavnih američkih ‘memoara o razvodu‘ žena u 40-ima koje su postale bestselleri.

Smith je upoznala svog bivšeg kad su oboje studirali kreativno pisanje. Zbog braka i djece odbacila je svoje snove kako bi njemu pomogla ostvariti njegove. On je upisao pravni fakultet, a ona postala ‘žena i majka‘,piše N1

Nastavila je povremeno pisati, sve dok jednog dana nije napisala pjesmu pod nazivom ‘Good Bones‘ koja je postala viralna i potaknula razvoj njene karijere koji se više nijemogao zaustaviti.

Smith je poslije ispričala kako se njezin muž žalio kad je ona ponovno počela ići na posao.

‘Nisam osjećala da mu nedostajem kao osoba, nego kao osoblje‘, kazala je.

Na kraju su se neizbježno razveli i Smith je u posljednjem trenutku spasila svoje snove.

‘I to je razlog zašto su njezini memoari i priče drugih žena o razvodu i ponovnom usponu sada tako popularni. Zilijun drugih žena to čita i misli se: ‘Hej, pa i ja se tako osjećam!‘

I to je, mislim, razlog zašto se čini da postoji epidemija razvoda među mojim heteroseksualnim prijateljicama. Ženama je dosta da samo one budu te koje se trude.

Dosta im je toga da odgađaju ili otkazuju svoje snove i nade i daju prednost snovima drugih ljudi. Ako imaju sreće, pred sobom imaju još 30 ili 40 godina. I ovo je njihovo vrijeme‘, piše Sam Baker.

