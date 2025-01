Da li ćete biti zdravi u 2025. godini? Dva znaka “pucat će” od snage, a ova dva će non stop biti kod ljekara

Ovan

Vaša zdravstvena situacija tokom ove godine najviše zavisi od toga koliko ćete biti posvećeni sebi i koliko ćete na vrijeme reagovati. Mogući su problemi hroničnog tipa tokom proleća, tačnije tokom aprila kada se aktivira energija vašeg Sunca. Imaćete puno energije ali nećete imati dovoljno strpljenja da je kontrolišete i pravilno kontrolišete. Povedite računa o mogućim problemima sa kičmom i ramenima tokom jeseni konkretno u periodu od oktobra do kraja novembra. Tada su mogući dodatni poslovni stresovi koji mogu negativno da utiču na zdravlje.

Bik

Sam početak 2025. godine je pod uticajem neraspoloženja koje utiče na sve moguće oblasti života a najviše na zdravlje. Kvadrat Urana i Saturna pojačava vaš negativni način razmišljanja što podstiče negativne emocije. Moguće je da ćete imati puno problema sa ishranom ili zbog hrane. Obratite pažnju na vid hrane koju unosite jer od vrste hrane su itekako mogući problemi nadimanja. Što se tiče hroničnih zdravstvenih problema oni se mogu aktivirati ako vaše raspoloženje bude promenljivo tokom godine. Najvažnije je raditi na svom unutrašnjem skladu.

Blizanci

Za vas je ovo veoma opterećujuća godina kada je u pitanju zdravlje i emotivna ravnoteža. Zbog kvadrata sa vašim Suncem, tranzitni Jupiter u Ribama može doneti probleme sa zdravljem tokom marta i tokom juna. Tada su mogući problemi sa prehladama i alergijama. Mnogi od vas mogu se žaliti na povišen pritisak posebno stariji pripadnici ovog znaka. Savetuje se da poradite na svom fizičkom zdravlju i dobro bi bilo da se posvetite i fizičkom aktivnostima.

Rak

Zdravstveno stanje je pod uticajem tranzitnog Jupitera u znaku Ribe i to kod vas pokrece dobro raspoloženje i želju za životom. Imaćete volju i motiv da se svakodnevno borite sa svojim obavezama jer unazad dve godine ste sebe postavili na drugo mesto i biste imali dovoljno vremena za sebe i svoje unutrašnje želje i potrebe. Ono što me biti problematično jeste vaš odnos prema hrani, pa obratite pažnju da ne preterujete u jelu. Ovo posebno važi za one koji ima podznak u znaku Raka i Jarca.

Lav

Za vas je ova godina veliko iskušenje jer ste u situaciji da se opet borite protiv Saturna u znaku Vodolije koji pravi negativan aspekt prema vašem Suncu. Mnogi od vas već su načeli svoje zdravlje tokom prošle godine tako što su sebe i svoje emocije zapostavljali. Mogući su problemi sa kičmom i sa pritiskom, stoga povedite računa o tome tokom februara i tokom avgusta. Bilo bi dobro da se posvetite fizičkim aktivnostima posebno zbog kičme.

Djevica

Vama je najvažnije da se okrenete sebi i svojim mislima, jer tranzitni Jupiter u znaku Ribe pravi opoziciju na vase Sunce. Ovo znači da ćete imati puno obaveza oko posla i da necete moci da se organizujete da se dovoljno posvetite sebi i svom zdravlju. Tokom marta i aprila su mogući problemi zbog nespavanja ili nemogućnost da se naspavate zbog konstantnog umora. Moguće su glavobolje i problemi sa imunutetom zbog svega toga. Tokom jeseni se mnogo bolje osećate zahvaljujući vašem radu sa sobom.

Vaga

U ovom periodu od marta do maja jako je važno da budete posveceni sebi i mogućim problemima sa kolenima i zglobovima. Posebno ovo se odnosi na starije pripadnike ovog znaka. Do kraja godine očekuje vas bolji period što se tice zdravlja i uopšte vaseg raspoloženja. Vi ste znak koji je jako pod uticajem drugih ljudi i Vase emocije su uvek proizvod tudjih raspoloženja.

Škorpija

Tokom ove godine moći ćete da uživate u sebi i u svim segmentima života, jer ćete umeti svojom voljom da utičete na svoje raspoloženje. Mogući su problemi hroničnog tipa posebnog ako je u pitanju kičma ili pritisak. Ovo se može aktivirati tokom avgusta i tokom novembra i tada povedite računa o mogućem padu imuniteta. Ali to su samo potencijalni problemi koji uopšte ne moraju da se aktiviraju. Sve zavisi od vaseg odnosa prema sebi.

Strijelac

Ovo je veoma nestabilna godina kada je u pitanju vaša energija i vase raspoloženje. Najviše se ovo desava zbog uticaja Jupitera u znaku Ribe koji pravi kvadrat na vase Sunce. Aktiviraće vam hronične probleme i to posebno tokom juna i septembra pa se savetuje da vodite računa o sebi i o svojim vec postojećim problemima. Ovo se najviše odnosi na Strijelčeve koji su rodjeni u drugoj dekadi svog znaka.

Jarac

Vaša zdravstvena situacija je mnogo bolja u ovoj godini i to zahvaljujući vasem odnosu prema sebi. Bićete pozitivno raspoloženi zbog posla i porodice i to ce sve uticati povoljno na vaš odnos prema zdravlju. Veoma je važno da proverite hormone i status hormona krajem godine jer mogu biti manji problemi zbog pada imuniteta. Pad imuniteta moze se pojaviti zbog previse poslovnih obaveza tokom novembra i decembra.

Vodolija

Početak godine je pod uticajem kvadrata Urana i Saturna u vašem znaku i to može donijeti probleme sa zdravljem i to sa ramenima i kičmom. Budite spremni da se više i detaljnije posvetite sebi i svemu onome što može da bude problem sa zdravljem ili sa emocijama jer mogu se pokrenuti problemi kad se najmanje nadate. Tokom leta i početkom jeseni povedite racuna o problemima sa glasnim žicama.

Ribe

Jupiter pokreće vaše lijepo raspoloženje tako da svaki problem sa zdravljem može biti mnogo manji ili se resava upravo zbog vaše jake motivacije i volje. Obratite pažnju na kvalitet sna tokom juna i jula jer su mogući manji problemi sa imunutetom zbog previše posla i trosenje energije.

Facebook komentari