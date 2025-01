Pripremite se: Donosimo najdetaljniji mjesečni horoskop

U januar ulazimo sa Suncem i Mjesecom u znaku Jarca (imali smo mlad Mjesec u ovom znaku na samom kraju 2024. godine). U znaku Vodolije se nalaze Pluton i Venera, u znaku Riba su Saturn i Neptun. Retrogradni Uran se nalazi u znaku Bika, retrogradni Jupiter u znaku Blizanaca, a u znaku Lava je retrogradni Mars. Merkur je u tranzitu kroz znak Strijelca.

Trećeg januara Venera prelazi u znak Riba. U ovom dubokom, vodenom znaku Venera ima egzaltiranu poziciju, što govori da ćemo u ljubavi biti izrazito romantični i senzualni, ali i te kako prijemčivi i na tajne priče, na platonske ljubavi ili ljubavne iluzije. Venera će u svom putovanju kroz znak Riba imati susret sa Saturnom polovinom mjeseca, što i te kako može donijeti nove ljubavi, koje mogu biti trajne (ali i komplikovane), ali može donijeti i zahladjenje i „sudar sa realnošću“ u onim vezama u kojima već dugo škripi na sve strane. Mogući su i susreti bivših ljubavnika.

Šestog januara se Mars iz znaka Lava vraća u znak Raka u kojem će boraviti skoro do kraja aprila 2025. godine. Od samog početka mjeseca on iz znaka Lava pravi opozicioni aspekt sa Plutonom iz znaka Vodolije – što može ukazivati na izrazit porast nervoze, na „odmjeravanje snaga“, ali i na prilično nasilna i agresivna dešavanja. Od 6. njegov retrogradni hod kroz znak Raka vratiće nas da ponovo prođemo kroz situacije vezane za porodični i emotivni sektor za koje smo mislili da smo ih ostavili iza sebe, ali će takođe donijeti i veliku količinu razdražljivosti i „kratak fitilj“ za sve, kao i štetu svake vrste.

Osmog januara Merkur prelazi u znak Jarca, ukazujući na jedan sistematičniji, organizovaniji, odgovorniji, istrajniji i praktičniji način komunikacije i djelovanja.

U noći između 13. i 14. januara imamo pun Mjesec u znaku Raka u konjunkciji sa retrogradnim Marsom – koji nas može i te kako „zapaliti“ i potaknuti na dejstvo. Pretjerane emocionalne reakcije, čak i neki vid agresivnih postupaka i ponašanja. Dani u kojima je racio u drugom planu, a naše su akcije „iz stomaka“.

Devetnaestog januara Sunce prelazi u znak Vodolije. Za Vodolije mjesec slavlja i rođendana, a za nas ostale – ulazak u centralni dio zime.

28. januara Merkur ulazi u znak Vodolije, a 29. imamo mlad Mjesec u ovom znaku. Odmah dan kasnije i Uran, kao drugi vladar Vodolije, kreće direktnim hodom. Djeluje kao da će posljednji dani ovog mjeseca biti izuzetno interesantni, neočekivani, buntovni, oni u kojima se situacije mijenjaju za 180 stepeni u trenutku. Znak Vodolije predstavlja promjenu iz korijena, rušenje onog što je staro, dotrajalo, nefunkcionalno – pa je evidentno da ćemo čistiti neke stvari, situacije, osobe iz svojih života i pripremati teren za nov životni put. Kako će se to odraziti na svakog od nas, zavisiće naravno od sektora u našim natalnim kartama koji su pod vladavinom znaka Vodolije.

2025. godina kao godina krajeva i kao godina žetve je pred nama, a očigledno je da će već njen prvi mjesec – januar da nas uvede u taj proces promjena kojima ćemo se baviti i u ostatku godine, prenosi Venera sa papilotnom.

OVAN

Ljubav

Porodične obaveze i situacije u domu zauzeće vas tokom januara. Za parove, mjesec može biti napet, posebno u vezi s komunikacijom i balansiranjem emocija. Oni koji rade na svom odnosu, imaju šansu da se učvrste, dok oni u problematičnim vezama mogu doći do tačke razumijevanja ili rastanka. Slobodni Ovnovi mogu se naći u tajnim vezama, povratku prošlih ljubavi ili u strastvenim, ali nestabilnim odnosima.

Posao

Posao se brzo zahuktava, a vi ćete pokušati balansirati između privatnog života i obaveza. Mogući su veliki projekti i ozbiljne saradnje. Sredinom mjeseca komunikacija s kolegama može biti napeta, stoga je važno da se trudite održati mir i kontrolu.

Zdravlje

Energija može opadati, što može dovesti do pada imuniteta. Posljednja dekada mjeseca donosi poboljšanje.

BIK

Ljubav

Slobodni Bikovi biće društveni i aktivni, a ljubavni život se ubrzava. Druga polovina mjeseca donosi veće šanse za ljubavne uspone. Zauzeti Bikovi neće imati ozbiljnijih problema, ali će biti potrebno ozbiljnije razmisliti o odnosima i potencijalnim nesuglasicama.

Posao

Stabilizacija finansija je moguća, ali će i dalje biti veći izdataka. Posao se brzo zahuktava i iz mjeseca u mjesec se može očekivati povećanje obaveza. Pratite odnose s kolegama i šefovima kako biste izbjegli nesporazume. Kraj mjeseca može donijeti povećanje obaveza na poslu.

Zdravlje

Osjetljivo grlo i potencijalni problemi sa stomakom. Razmislite o promjenama u ishrani i više fizičke aktivnosti.

BLIZANCI

Ljubav

Prva dekada može donijeti nesuglasice i sumnje u odnosima. Loša komunikacija izaziva tenzije, pa je potrebno više strpljenja. Slobodni Blizanci mogu imati brza zaljubljivanja, ali veza neće biti dugoročna. Pripazite na svoja očekivanja i želje.

Posao

Početak mjeseca donosi manji optimizam, ali brzo dolazi suočavanje s problemima. Druga dekada donosi mogućnost napredovanja i ostvarivanja boljih poslovnih rezultata. Finansijska situacija ostaje nestabilna tokom januara.

Zdravlje

Osjetljivost na prehlade i promjene vremena. Kraj mjeseca donosi poboljšanje.

RAK

Ljubav

Mars u retrogradnom hodu i Venera u Ribu donose jake emocije, ali i izazove u vezi. Druga polovina mjeseca može donijeti povremene konflikte, pa je potrebno raditi na strpljenju i komunikaciji. Slobodni Rakovi mogu doživjeti povratak prošlih ljubavi, ali novi odnosi neće biti stabilni.

Posao

Mogući su neočekivani troškovi, posebno vezani za dom i porodicu. Na poslovnom planu, saradnici vam mogu biti izvor stresa. Saradnje sa inostranstvom mogu biti plodne, ali biće potrebno strpljenje.

Zdravlje

Početak mjeseca donosi respiratorne tegobe. Ostatak mjeseca može biti stresan, a moguće su i stomačne tegobe.

LAV

Ljubav

Nemiran početak januara, kao i pojačana doza stresa i nervoze i kod partnera i kod vas, može vas podstaknuti na impulsivne rasprave, pa čak i na impulsivne odluke što se vaše emotivne relacije tiče. Bilo bi dobro da oboje malo smirite strasti i iskulirate. Povratak retrogradnog Marsa u polje podsvijesti i skrivenosti ukazuje da, kako god da se situacija u vašim partnerstvima odvijala – vi nećete nečim biti zadovoljni, nešto će vam smetati i okupirati vam misli. Moguće je preispitivanje osjećanja, partnera, ali i cjelokupnog odnosa. Takođe, Lavovi mogu imati jaka iskušenja i mogućnost tajnih dešavanja. Slobodni Lavovi – i kod vas postoji šansa za tajne priče, one koje bi bile obojene dubokim emocijama i vrlo intenzivnim strastima. Susret sa osobom iz prošlosti aktuelan je u drugom dijelu mjeseca.

Posao

Početak radnih aktivnosti u januaru (pogotovo ako se vraćate na rad odmah u prvoj sedmici mjeseca) može se pokazati kao prezahtevan i stresan po vas. Bolja je varijanta ukoliko se vraćate radnim aktivnostima nakon božićnih praznika – tada ste već mnogo spremniji za odgovornost i obaveze. Iako ćete u ovom mjesecu pokazati dobru količinu posvećenosti obavezama i poslu, ipak će vam drugi dio januara donijeti nedoumice, potencijalne greške ili lošiju komunikaciju sa saradnicima.

Zdravlje

Pojačana količina stresa tokom cijelog januara. Druga polovina mjeseca – potencijalni problemi sa ishranom i sa spavanjem.

DJEVICA

Ljubav

Na momente napet, na momente vrlo emotivno dubok – januar u partnerskim odnosima neće biti „ravna crta“, već pre jedan ljubavni rolerkoster u kojem ćete imati i one najljepše trenutke, ali i one koje biste što prije da zaboravite. Venera koja ulazi u partnersko polje pogodovaće produbljenju bliskosti u stabilnim ljubavnim odnosima, a tokom druge dekade januara može donijeti i vrlo lijepa dešavanja ili odluke u partnerstvima. Ipak, neki parovi baš u ovom periodu mogu da se suoče sa osjećajem da se emocija potrošila, a da je samo dužnost ostala. Slobodne Device – aktivan mjesec i što se tiče društvenosti i izlazaka, ali i što se tiče potencijalnih emotivnih prilika. Mogu se pojaviti osobe koje će vas ljubavno probuditi – neke od njih neće biti vrijedne vašeg truda, ali neke mogu postati značajni partneri.

Posao

Ako je moguće, dajte sebi više prostora za odmor obzirom na to da je iza vas jedan vrlo intenzivan i naporan poslovni period. Resetujte se, pa u nove radne pobjede! I januar će se pokazati kao prilično poslovno dinamičan, ispunjen mogućnostima za nove projekte, ali i za nove saradnje (pogotovo tokom druge dekade). Treća dekada mjeseca je “udarna” – nivo obaveza će znatno porasti, a pored kratkih rokova – biće prisutna i povremeno napeta komunikacija sa saradnicima. Vrlo korektne finansije.

Zdravlje

Prvi, kao i posljednji dani januara su zdravstveno osjetljivi – najprije kada je respiratorni sistem i imunitet u pitanju. Sredina mjeseca je stabilna.

VAGA

Ljubav

Tranzit vaše vladarke Venere kroz znak Riba vam neće baš prijati – jer će donijeti suviše duboka i snažna osjećanja koja opijaju i koja čine da racio bude odgurnut u stranu. Takođe, vrlo je moguće da neke osobe ili emocije za koje ste mislili da ste za sva vremena stavili tačku na njih – ponovo izađu na dnevni red. Suočavanje sa onim što u dubini duše zapravo osjećate može biti istovremeno i predivno, ali i strašno. I ovo važi i za slobodne i za zauzete. Kod onih “u paru” – stalno ćete talasati između ljubavi i nepovjerenja, između bliskosti i nervoze. Pitanja i teme koje niste riješili sa partnerom ponovo će izaći na dnevni red. Kod slobodnih – korak unazad postoji, bilo da je u pitanju osoba iz vaše prošlosti, bilo da je u pitanju tip osoba, veza ili odnosa koji vas jako podsjećaju na ono kroz šta ste već prolazili ranije.

Posao

Januar će se pokazati kao dosta zahtjevan poslovni mjesec. Prva dekada ne donosi veće obaveze i uglavnom ćete funkcionisati u jednom opuštenijem ritmu. Od ulaska u drugu dekadu pa do kraja januara – talas zahtjevnijih i ozbiljnijih obaveza, potreba da se pronađe zajednički jezik sa saradnicima i šefovima (što će povremeno biti izazovno jer će se isti pokazati kao komplikovani), ali i dobre prilike za dobijanje dugoročnijih poslova i projekata. Po pitanju finansija – neplanirani troškovi za dom i članove familije.

Zdravlje

Dosta stresa, ali i sklonost ka virozama i bakteriološkim infekcijama (posebno vezano za stomak i za urinarni trakt).

ŠKORPIJA

Ljubav

Venera, partnerska planeta u polju ljubavi i radosti i vodenom znaku Riba – a vaš vladar Mars u takođe emotivnom, vodenom znaku Raka – sugerišu da se voljena osoba i vi možete više vezati jedno za drugo, da ćete uživati u zajedničkim momentima, a da se čak i one pomalo zatrpane i zagušene strasti i osjećanja mogu ponovo pokrenuti. Što bi se reklo – sjetićete se da se volite. Pogotovo može biti lijepa druga polovina mjeseca, a ako ste u tom periodu odlučili da otputujete i ukradete malo vremena samo za vas dvoje – to će biti put ili izlet za pamćenje. Slobodne Škorpije – odlične predispozicije za nove ljubavi (koje mogu biti značajne), ali isto tako i za stare (da li će to biti prolazni podsjetnik na bivšu sreću ili ćete uspjeti da se istinski vratite jedno drugom zavisiće od toga koliko ste u međuvremenu sazreli).

Posao

Praznični dani početkom januara neće vas spriječiti da napravite sijaset novih taktika i ideja, koje ćete krenuti da realizujete od prvog dana povratka na posao. Trenutak je da se sada aktivirate oko planova za koje niste imali pravu podršku ranije ili koje iz nekog razloga niste mogli sprovesti u prethodnom pokušaju. Sada ćete uspjeti. Naglašena kreativnost, komunikativnost i prilično dobra organizacija tokom većeg dijela mjeseca. Zastoji u poslovanju mogu biti prisutni tokom treće dekade januara.

Zdravlje

Početak mjeseca može donijeti pojačan umor, čak i nešto slabiji imunitet. Ostatak perioda je povoljan po vas.

STRIJELAC

Ljubav

Ovo nije naročito podsticajan mjesec, niti za slobodne niti za zauzete pripadnike znaka Strijelca. Zauzeti su imali svoju „porciju“ što porodičnih problema, što poslovnih frustracija i napora u proteklim mjesecima, što se svakako odrazilo i na odnos sa voljenom osobom (koja takođe nije bila u nešto boljoj poziciji od vas). Na ulasku u januar, djelujete oboje kao da su vam ti praznični dani zaista neophodni da se resetujete, odmorite. Više ćete se posvetiti jedno drugom, a manje biti u fazonu lutanja i skitanja. Pred vama je prilično miran period, čak pomalo „ušuškan“ januar. Eventualno ćete više biti spremni za neke akcije od ulaska u treću dekadu mjeseca. Što se tiče slobodnih, možda neće biti pravih prilika za vas, ali je moguće i da ćete se više posvetiti prijateljima i druženjima sa njima. Vaš mali krug velikih ljudi.

Posao

Možda će u emotivnom životu postojati neki vid zatišja, ali nemojte da se brinete – u poslovnom sektoru će sve pucati od dešavanja i aktivnosti. Već prvi radni dani poslije praznika će vas „ubaciti u mašinu“ jer će iz nekog razloga morati da se žuri, da sve bude „koliko za juče“. Promjene u organizaciji posla koje su možda nagovještene u prethodnim mjesecima, vjerovatno će startovati u drugom dijelu januara. Ovo je interesantan mjesec za stanje vaših finansija – da, troškova hoće biti, ali su i prilivi više nego dobri.

Zdravlje

Čuvajte se prehlada, bakterioloških i virusnih infekcija – podložni ste respiratornim infekcijama tokom skoro cijelog januara.

JARAC

Ljubav

U vašem znaku Sunce, vrlo brzo i Merkur – a u partnerskom polju retrogradni Mars. Ovako udružene planete kroz opoziciju ne ukazuju na jednostavnost odnosa tokom januara. Jer, vi ćete imati svoje viđenje i svoje stavove, a partner svoje. I prilično često će se ti stavovi razmimoilaziti. Vrlo je lako moguće i da stare teme, konflikti i nervoze ponovo izađu na površinu. Jedina planeta koja spaja voljenu osobu i vas je baš – Venera, i to iz polja koje govori o komunikaciji, ali i o aktivnostima. Pa, ukoliko želite da poboljšate odnos sa partnerom tokom januara – kratka putovanja će vas spajati, lijepe riječi će vas spajati, a najvažnije od svega – spajaće vas i emocije, ukoliko ih pokažete i pružite jedno drugom. Slobodni – i nove i stare ljubavne prilike se otvaraju pred vama. Moguće su duboke i snažne emocije.

Posao

Kada god da počinjete sa poslom – za isti ćete biti u potpunosti spremni. Ne mogu da kažem da januar nije zahtjevan mjesec, jer jeste – ali vi ćete biti vrlo odlučni, ambiciozni, posvećeni i odgovorni, i malo je vjerovatno da nećete ostvariti svoje ciljeve (bilo da se oni vezuju samo za obaveze u svakodnevici, ili su vam na pameti novi poslovi, projekti, dogovori). Od ulaska u treću dekadu mjeseca će komunikacija sa saradnicima biti nešto lošija, ne vašom krivicom. Što se finansija tiče – skroz korektan period.

Zdravlje

I stomak, ali i respiratorni sistem će biti nešto osjetljiviji tokom ovog mjeseca. Moguće su i povremene tegobe sa koštano-zglobnim sistemom.

VODOLIJA

Ljubav

Opozicija retrogradnog Marsa iz partnerskog polja sa Plutonom u vašem znaku koja će biti aktuelna tokom prvih nedjelju dana januara može ukazati na neki vid sukoba i pojačanu nervozu u partnerskim odnosima. Ovo je trenutno nerazumijevanje, ne pravite nepotrebnu dramu od toga. Generalno gledano, ovaj mjesec (sem posljednjih desetak dana – kada postoji mogućnost i kratkog putovanja ili intenzivnijih zajedničkih izlazaka) više vas usmjerava na poslovne i finansijske situacije, pa čak i na porodični sektor, a manje prostora ostavlja za ljubav i emotivnog partnera. Slobodne Vodolije – prva polovina mjeseca je prilično proređena dešavanjima, ali zato drugi dio januara više pokreće vaš društveni život i daje mogućnost da vam neko privuče pažnju i inspiriše vas da se aktivirate.

Posao

Mars se u retrogradnom hodu vraća u vaše polje poslovne svakodnevice, obaveza i odnosa sa kolegama pa očekujte da ćete vrlo brzo poslije praznika u potpunosti uroniti u vrlo intenzivna poslovna dešavanja. Što odmorite za praznike, odmorili ste – ostatak januara je više nego dinamičan. Sa pozitivnije strane gledano, ovo je period kada dosta solidno možete zaraditi, a povećane troškove očekujte tokom druge dekade januara. Povremeno prilično intenzivni odnosi sa kolegama, čak na ivici rasprave, prenose Nezavisne.

Zdravlje

Imunitet nije stabilan, a mogu se aktivirati i meteoropatske i hronične tegobe. Nešto je potrebno mijenjati u načinu ishrane, a mogli biste da posjetite i zubara.

RIBE

Ljubav

Venera ulazi u vaš znak (imaće susret sa Saturnom polovinom mjeseca) a Mars se u retrogradnom hodu vraća u polje koje vlada ljubavlju i zabavom (ovdje će biti i pun Mjesec u istom periodu). Za slobodne Ribe cijeli januar, a pogotovo tokom druge dekade, i te kako može otvoriti vrata i novim i starim ljubavima. Bilo da pokrećete novo ili se vraćate starom, suština će biti ista – pokrenuće se brzo intenzivne strasti i duboki emotivni zanos koji će vas preplaviti. Da li će ove nove ili stare veze potrajati ili će ostati samo slatko – gorko sjećanje, videće se do početka proljeća. Što se tiče zauzetih Riba, vrijeme je da poradite na odnosu sa voljenom osobom, vrijeme je da više posvetite vremena, pažnje, strasti i ljubavi jedno drugom. A to sada možete – podsetite se na najlepše dane vašeg odnosa i uživajte u tim podsećanjima.

Posao

Decembar je bio prilično izazovan i isto toliko naporan mjesec za vas, tako da će vam ovi praznični dani donijeti taman dovoljnu količinu odmora da možete da se resetujete i budete ponovo spremni za posao. Pred vama je mjesec koji će biti znatno lakši od prethodnih. Naravno da će biti dana i situacija koje vam neće prijati ili koje će vam na kratko donijeti nervozu, ali generalno gledano – ipak će se sve odvijati korektnim i stabilnim tokom. Dosta dobri odnosi sa saradnicima, brzo završavanje obaveza.

Zdravlje

Energetsko dizanje i poboljšanje imuniteta.

