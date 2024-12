Jednima skromnost i štednja, drugima – ludo bogatstvo: Veliki novčani horoskop za 2025. za svih 12 znakova Zodijaka

OVAN

U 2025-u ulazite poprilično iscijeđeni i u mentalnom i u fizičkom smislu – a vrlo je izvjesno da će se jak tempo dešavanja nastaviti i na dalje. Zato nije ni čudno što će mnogi od vas, najpre u drugom dijelu proljeća da shvate da je potrebno nešto debelo promijeniti i u načinu posla….a možda promeniti i poslodavca. Neki od vas će se okrenuti privatnom biznisu, neki će dobiti unapređenje, neki zahtjevne i dugoročne projekte. Drugi dio godine, naročito period od septembra, donijet će mnogo poslovnih prepreka i izazova – imaćete osećaj da se sve vezano za posao usporilo, da se suočavate sa velikim preprekama i izazovima. Finansijski segment je sa oscilacijama, a izvesni su i povećani troškovi, piše glossy.

BIK

Period sve do kasnog proleća može doneti nesigurnost po pitanju finansija i velike oscilacije u ovom sektoru, što može aktivirati kod vas potrebu da nešto promenite. Korenite i duboke poslovne promene svakako kreću kod vas od ove godine, a drugi deo 2025-e može makar jedan deo njih dovesti do realizacije. Baš taj period je izuzetno povoljan i da promenite posao i da pokrenete privatni biznis (kao osnovni ili kao dodatni – ulazak Urana u vaše polje finansija govori o novim načinima zarade), ali i da se povežete sa jakim firmama i ostvarite saradnju sa njima. Drugi deo godine je dobar i za sve vidove usavršavanja, dopune znanja i obrazovanja, ali i za sve vidove trgovinskih aktivnosti i ugovora.

BLIZANCI

„Srce mi malo, velike mi želje“ pevušili su Blizanci tokom 2024-e kada je posao u pitanju – a taj posao im je doneo i odgovornost i mnogo rada, ali i mnoštvo otežanja. Neko je napredovao, neko mijenjao posao, neko pokušavao da radi dva posla istovremeno. Sve negde do juna pratiće vas baš ovakva energija sa kojom ćete imati osećaj da stalno izlaze neke prepreke, a sve do tog perioda i finansijski segment može biti kao na klackalici. E od jula tu već imamo mnogo drugačiju situaciju – Jupiter ulazi u vaše polje finansija i donijet će vam mogućnost za bolje zarade, a ulazak Urana u vaš znak tokom jula donosi nove ideje, otvaranje velikih mogućnosti za ozbiljan poslovni rast i napredovanje.

RAK

Stres kroz posao je skoro pa neizbežan u prvim mesecima 2025-e, pa se spremite na „borbu“, ali onu koja će dati rezultate. Budite oprezni po pitanjima finansija u uvodnom delu godine, one mogu biti dosta promenljive sve do proleća. Saturn u maju ulazi u vaše polje karijere i statusa, kao prvi nagoveštaj velikih promena koje se i tokom ove, ali i tokom sledeće godine dešavaju kod vas. Mnogi Rakovi će „udariti temelje“ za bolje poslove (koji mogu imati veze sa inostranstvom), za snažno napredovanje i dobijanje mnogo odgovornijih pozicija. Slično kao i u ljubavi – one poslovne želje i aspiracije koje imate – sada ih možete i realizovati ili makar krenuti u tom pravcu. Drugi dio godine je poslovno dosta stabilan.

LAV

Sve do proleća pratiće vas veće oscilacije po pitanju finansija, ali i neki vid nezadovoljstva poslom. Tražićete neki vid alternative i sredinom proleća će poslovni segment doživeti oporavak – da li kroz rad u jačoj, moguće stranoj firmi, da li kroz saradnju sa strancima, da li kroz konkretan odlazak u inostranstvo ili bavljenje poslom koji zahteva češća putovanja. Takođe, od sredine proleća Lavovi jesu u mogućnosti da počnu da realizuju poslovne planove ili projekte o kojima duže vreme razmišljaju. Dosta solidan period do kasne jeseni, a baš u jesenjim mesecima možete pronaći i nove izvore prihoda ili se osamostaliti. Generalno gledano, drugi deo 2025-e Lavovima donosi pozitivne poslovne promene.

DJEVICA

Ako nam u ljubavi dolaze velike promjene, onda nam po pitanju posla dolaze promejne na kvadrat. Djevice će prilično ozbiljno preispitivati svoje dosadašnje poslovno funkcionisanje I težiti da naprave drugačiju organizaciju, da prispitaju postojeće saradnje, ali I da iskorače iz dosadašnjeg modela poslovanja. U prvoj polovini godine će te promjene biti manje primijetne, ali zato ulaskom u drugi dio 2025-e, otvara se prostor za nove poslove, nove saradnje, za otvaranje privatnih biznisa I osamostaljivanje, čak za promjenu u poslovnoj orijentaciji (promjena zanimanja), pa I za dodatne poslove preko interneta. Što se stanja finansija tiče, one će biti promenljive naročito do kraja proljećnih mjeseci.

VAGA

Uvodni mjeseci 2025-e godine doneće dosta nervoze na poslu, možda I nešto lošije međuljudske odnose, a svakako će vam u priličnoj meri opteretiti svakodnevicu većom količinom obaveza. Sezona pomračenja tokom marta može vam dati tu “varnicu” da se pokrenete, jer shvatate da vas ovakav način funkcionisanja guši. Period da pravite neke konkretnije promene kreće skoro od samog kraja prolećnih meseci I protegnuće se kroz celo leto I jesen 2025-e. Jupiter u junu ulazi u vaše polje karijere, a tokom jula Uran ulazi u polje inostranstva, planova, ekspanzije – što vam donosi ili mogućnost napredovanja ili bolje poslovne mogućnosti, a nekima čak I šefovsko mesto. Finansije su bolje u drugom delu 2025-e.

ŠKORPIJA

Umor I previše forsiranja, sa promenljivom finansijskom situacijom biće prisutni do kraja februara. Mart, april I maj – idete napred, ambicije rastu – ali biće dosta nesuglasica I nerazumevanja na radnom mestu I sa saradnicima, kolegama. Krajem maja Saturn ulazi u vaše polje rada, poslovne svakodnevice I boraviće tu do septembra – donoseći izazove ali I projekte I poslove u kojima morate pokazati veliku dozu posvećnosti I odgovornosti. Moguće je da vam neki radni uslovi ali I saradnici neće više odgovarati, jer ste pod prevelikim pritiskom. Od jula do novembra – mogućnost razvijanja poslova, saradnji sa inostranstvom. Finansije će biti stalno promenljive – mogući su I iznenadni dobici, ali I gubici.

STRIJELAC

Uran u polju rada I poslovne svakodnevice, Jupiter u saradničko-partnerskom polju, a istovremeno Saturn u polju temelja koji je doneo težinu I usporavanje – sve ovo je STrijelčevima u protekloj godini donosilo važna, ali komplikovana I zahtevna poslovna dešavanja. I u manjoj ili većoj meri – sve će ovo biti prisutno do proleća. Proleće donosi prve nagoveštaje promena I to onih bitnih – Strijelčevi mogu brzo napredovati, otvoriti nova poslovna polja I saradnje, a ništa ne bi bilo čudno ni ako neki od vas odluče da se osamostale Ili da se bave poslom koji je drugačiji od njihovih dosadašnjih poslovnih aspiracija. Finansije – mogući su prilivi iz neočekivanih izvora, ulaganje u posao kroz kredite, ali I nasljedstvo.

JARAC

Finansijski segment može biti pod većim pritiskom tokom prve polovine proljeća – tada posebno budite oprezni kada su u pitanju veća poslovna ulaganja. Od jula se otvara prostor za iznenadne zarade I neočekivane novčane prilive, kao I za prilive kroz online poslovanje, a Jarčevi od tog perioda mogu napraviti I veće zaokrete u poslovnoj sferi, pa čak se odlučiti I za osamostaljivanje ili otvaranje privatnog biznisa kroz udruživanje. U suštini, 2025-a je godina u kojoj vi počinjete da udarate temelj novom poslu, novom načinu poslovnog funkcionisanja. Stoji da će dosta često to “udaranje temelja” biti na mišiće I uz veliku količinu truda, pa I kroz po koji pogrešan potezi stranputicu – ali svejedno, do uspeha ćete doći.

VODOLIJA

Mars koji se vraća retrogradno u polje rada I poslovne svakodnevice I u kojem će boraviti skoro do kraja aprila donijeće napetost I užurbanost kroz posao (posebno do kraja februara, dok je u retrogradnom hodu), kao I priličan broj situacija koje će biti opterećujuće po vas. Paralelno, u ovom periodu I finansijski segment prilično klacka I vrlo je nestabilan, pa se trudite da budete obazrivi sa novcem. U junu mjesecu sledi nagli porast poslovnih dešavanja, a to je I period u kojem možete promeniti posao ili se odlučiti za privatni biznis. Od jula pa sve do novembra sledi vam jedna posebno dobra poslovna faza – volja I elan su na vrhuncu, brza I neočekivana dešavanja koja su povoljna po vas, kao I znatni rast finansija.

RIBE

Saturn prelazi u vaš sektor finansija u periodu od kraja maja do septembra 2025-e. Njegova pozicija u ovom polju može ukazati na to da istinski sazrijevate kada su finansije u pitanju, ali I da otpočinjete sa stabilnim poslovnim projektima ili poslovima koji će vas novčano “snabdijevati” na duži vremenski rok. Ne mogu da vam obećam da će novca biti kao pleve – ali ćete bolje proći nego u godini koja je iza nas. Kao što se da videti – Ribe u ovoj godini mogu težiti nekim većim promjenama kada je posao u pitanju, više će staviti fokus na sebe I svoje ambicije, više će ceniti svoje sposobnosti – pa će samim tim I lakše da se odvaže na prelazak na nešto novo. To “novo” može uključivati I privatni ili ortački biznis.

