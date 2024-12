Aktualna planetarna događanja – Godina 2025. je vrlo značajna!

Vrijeme u kojem živimo je vrlo izazovno i jako značajno, kako za nas tako i za generacije koje dolaze nakon nas. Svi mi smo vrlo hrabre Duše, jer smo se odlučili inkarnirati baš u ovo vrijeme važnih, transformativnih i revolucionarnih promjena na Zemlji. Godina 2025. je vrlo značajna, jer će Neptun, Uran, Saturn i Jupiter, te mjesečevi čvorovi promijeniti znak u kojem se nalaze.

Velike promjene su počele već 2020. godine, susretom Jupitera, Saturna i Plutona u znaku jarca (pokoravanje ljudi strahom, zatvaranje granica, počeci velikih sukoba), intenzivirale se u proljeće 2023. (kada je Pluton prvi puta nakon cca 17 godina boravka u znaku jarca na kratko zakoračio u znak vodenjaka pa se vratio natrag), zatim opet u siječnju i veljači 2024. (kada je drugi put nakratko ušao u vodenjaka) i konačno 19. studenog 2024. kada je Pluton definitivno ušao u znak vodenjaka, gdje će boraviti slijedećih 20-tak godina (do 2043./2044.).

Dodatno su posljedice tranzita Urana (Uran se opisuje kao bljesak munje, nagli i neočekivani udari, radikalne promjene,…), kroz znak zemljanog bika (od 2018. g) bile vrlo razorne za prirodu i biološki život na Zemlji. Svjedočili smo mnogim potresima, stvaranju genetski modificirane hrane, biološkog oružja, sve većoj upotrebi harpova i manipulaciji vremenom pa i klimatskim promjenama, promjenama u ekonomiji, financijskim krizama, i općenito promjenama sustava vrijednosti,… (trenutno je Uran retrogradan, pa se to osjeća i sada).

Saturn koji opisuje čvrste granice, tradicionalne strukture, kamen, stabilnost,… boravi u ribama, u vodenom elementu, gdje se osjeća vrlo loše, pa smo svi mi to osjetili na neki način kao gubitak podrške, stabilnosti, sigurnosti, uporišta, osječali se konfuzno i nesigurno, preplavljeni emocijama i/ili strahovima (svatko ponajviše na onom području života kojom vlada kuća kroz koju mu Saturn tranzitira u horoskopu). On je i Bog vremena (Kronos) pa kao da su nam stvari izmicale iz ruku u jednom trenu, a u drugom smo morali napraviti hrpu zaostalih poslova i obaveza u (pre)malo vremena, i padali smo s nogu premoreni obavezama. Saturn je i Gospodar karme, pa su mnogima od nas, pogotovo onima koji su skloni introspekciji, duhovnosti i radu na svojoj Svijesti na površinu izranjali stari problemi (godinama skrivani ispod tepiha), izlazile sjenke s kojima smo se morali suočiti, isplakati traume i rane koje smo nosili iz tko zna kojih vremena, preuzeti odgovornost i odraditi te karmičke odrade, da bismo slobodniji od njih mogli krenuti dalje.

Za razliku od Saturna, Neptun (Posejdon, Bog oceana, vladar morskih, ali i naših podsvjesnih dubina) se u znaku riba jako dobro osjeća, jer je tu doma. Svima koji su na bilo koji način povezani s duhovnim, spiritualnim, energetskim, meditativnim, božanskim praksama (kako god ih zvali), onima koji su se „probudili“ iz materijalističkog i matriksom nametnutog sna i radili ustrajno na sebi, vjerujući da slučajnosti ne postoje, da se sve dešava s nekom višom svrhom i da je sve učenje i lekcija, ipak je na kraju pomogao velikim spoznajama i uvidima, koji su, iako na prvu bolni, bili vrlo iscjeljujući. A onima drugima, sklonima zatvaranju očiju od istine i stvarnosti, samozavaravanju ili bježanju u ovisnosti, bezosjećajnima i hladnima, narcisima i manipulatorima, njima ne bih bila u koži kad ih preplavi tsunami energije kvadrata Jupitera i Saturna (vidi opis tranzita niže), a hoće uskoro, ako ne prije nakon ulaska Saturna i Neptuna u vatrenog ovna.

No da se vratimo namjeri s kojom sam započela pisati, a to su planetarna dešavanja na kraju ove i početkom iduće godine.

Nakon skoro 247 godina Pluton je 19. studenog treći i zadnji put ušao u znak vodenjaka, gdje će biti dvadesetak godina (do 2043./2044.). Lik koji predstavlja vodenjaka je mudrac koji drži amforu iz koje istječe fluid, simbol mudrosti, znanja i Istine. Drukčiji je od svoje okoline, modernih nazora, uvijek ispred svog vremena, poput Urana, planeta koji vodenjakom upravlja.

Uran je otkriven 1871. godine, u vrijeme Industrijske i tehnološke revolucije. Vrijeme njegovog otkrića obojano je i buđenjem slobode govora i ljudskih prava, velikim ustancima i pobunama, tako da ljudi s jakim Uranom i naglašenim vodenjakom ne trpe nikakve kalupe, ograničavanja i predvodnici su pobuna, borci za jednakost prava svih ljudi, bez obzira na status u društvu, boju kože, vjerska ili seksualna opredjeljenja. I dok Saturn ograničava i stvara granice, Uran ih ruši, krši i mijenja pravila i buni se protiv svih ograničenja. Ljudi s jakim Uranom ili naglašenim vodenjakom izrazito su mentalni, jako inteligentni, intuitivni, neobični, drukčiji, ekscentrični, svoji. Karakterizira ih velika potreba za slobodom, neograničavanjem i nezavisnošću. Uran (Bog neba, sina Gaje i prvi vladar nakon velikog praska i prvobitnog kaosa) se opisuje kao udar groma, munja, elektricitet, adrenalin, pa pojačava unutarnji nemir. Uranovci teško dugo mogu biti na jednom mjestu, hiperaktivni su i stalno u pokretu, od malih nogu na neki način buntovnici, jer cijene prije svega neovisnost i slobodu i ne podnose kruta pravila i da ih se ograničava i stavlja u kalupe. Iako direktni i buntovni, ukoliko ih se ne guši uskraćivanjem njihove slobode, nježni su i suosjećajni, dobri prijatelji, veliki altruisti. Imaju visoke ideale, velike snove, genijalan um i uvide, čija su posljedica veliki izumi kao što su struja, telefoni, televizija, sateliti, računala, a u novije vrijeme i umjetna inteligencija (i sam njegov simbol nalikuje na veliku antenu).

Uran je prvi u nizu od tri vanjska, tzv. transcendentna, golim okom nevidljivih planeta, koji se tumače samo u tradicionalnoj zapadnoj astrologiji. Simbol koji ga prikazuje objedinjuje na istoj razini križ materije i dva polukruga duše (koji su vezani za križ materije svaki s jedne strane ), spajajući tako duševno s materijalnim, iznad kruga duha, obećavajući uzdignuće duše (duhovno buđenje i rast svijesti) svakog pojedinca, a time i kolektivne ljudske svijesti na višu razinu.

Pluton je najudaljeniji i zadnje otkriveni planet našeg sunčevog sustava (što ne znači da je i stvarno posljednji), a njegov ciklus zodijakom iznosi prosječno 248 godina. Zbog njegove veličine i putanje mnogi znanstvenici su se protivili tome da ga se naziva planetom, no astrološki Pluton ima veliku snagu i moć te snažan utjecaj kako na mase, tako i na psihu pojedinca. Otkriven je 1930. godine, a vrijeme njegovog otkrića (već smo shvatili da ništa nije slučajno) poklapa se s razdobljem razvoja nuklearne energije, stvaranjem atomske bombe i pojave nacizma, ali i s vremenom velikih otkrića u psihoterapiji (i kasnije hipnozi), metodama uz pomoć kojih se iz tame naše podsvijesti izvlači sve skriveno i duboko zakopano u nama. Kuća u kojoj se nalazi u horoskopu predstavlja ono područje našeg života na kojem smo se prisiljeni suočiti sa svim svojim problemima. Traži da zaronimo duboko u sebe i suočimo se sa svojom boli, patnjom, ali i onim ne tako lijepim aspektima svog bića, koje svjesno, ili nesvjesno, nastojimo sakriti od drugih, ali i od samih sebe. Nije uvijek ugodno suočiti se s vlastitim potisnutim emocijama i „demonima“, ali Pluton traži upravo to, da duboko zaronimo u najbolnije rane, osvijetlimo ih iznutra i priznamo da su tu. Da ih osvijestimo, osjetimo i konačno otpustimo. S Plutonom nema nagodbe. Ako se ne želimo sami pozabaviti s time, on će nas izvana probuditi događajima, koji će odjeknuti u našem srcu poput eksplozije atomske bombe. On zapravo traži da umre sve ono staro, potrošeno, sve što nam više ne služi (i osobno i na kolektivnoj razini), da bismo se kao ptica Phoenix, na zgarištu starog, rodili ljepši (bolji) nego ikad. I daje nam ogromnu snagu osobne transformacije i regeneracije.

Simbol Plutona objedinjuje beskonačnost duha, polukrug duše i križ materije. Govori o tome da se beskrajan duh uranjajući kroz našu dušu inkarnira u materijalnom svijetu, kako bi spoznao dualnost ovog materijalnog svijeta te potom umire rađajući se ponovano u novom beskonačnom ciklusu rasta naših duša. Zovu ga višom oktavom Marsa, jer je njegova razorna snaga mnogostruko jača od Marsovske borbene energije. Iako ga mnogi nazivaju jednim od najvećih zlotvora, kroz bolne procese umiranja naših nesvjesnih obrazaca ponašanja, prastarih uvjerenja, programa i navika, on nam (naravno, ako se ne opiremo promjeni i prihvatimo odgovornost) obećava veliku transformaciju našeg bića, osobito na onom području života gdje se natalno nalazi te kroz tranzite ostalim kućama (na područjima života koje te kuće simboliziraju).

Uvijek kada analizirano značaj pojedinih planeta u nekom znaku i trenutna planetarna dešavanja važno je da se prisjetimo što se dešavalo pod istim tranzitima u prošlosti (nije bilo identično, jer u isto vrijeme nisu bili aktivni isti aspekti između ostalih tranzitnih planeta, a i kolektivna svijest ljudi je bila drukčija, no ishod je bio isti, promjena načina razmišljanja i društvenih struktura).

Prošli je put Pluton boravio u vodenjaku od 1778. do 1798. godine. Nabrojiti ću samo neke važne događaje iz tog vremena, a dalje možete istraživati i sami, ako vas to detaljnije zanima:

1775.-1783. godine Sjevernoameričke kolonije i Velika Britanija ušle su u rat, poznat kao Američki rat za neovisnost.

1789.-1795. godine odvila se Francuska građanska revolucija (Najveće dostignuće je bilo ukidanje feudalnih odnosa u Francuskoj i u velikom broju ostalih europskih zemalja. Radilo se o vrlo radikalnoj revoluciji koja označava početak epohe slobode od feudalnog pritiska i nepravednosti, ukidanja oblika ovisnosti i osobne neslobode ljudi).

Prosvjetiteljstvo, koje apsolutno korespondira s naravi naprednog Vodenjaka, svoj vrhunac je doživjelo 1780.-1790. godine.

1781. g. je otkriven planet Uran, koji vlada znakom vodenjaka.

1791 g. je započela tzv. Haićanska revolucija (uspješna pobuna samo–oslobođenja robovaprotiv francuske kolonijalne vlasti u Saint-Domingueu, sada suverenoj državi Haiti), …

Prije toga Pluton je boravio u vodenjaku od 1532. – 1552. godine. Dešavanja aktualna u to vrijeme:

Španjolski konkvistadori ubili su posljednjeg nezavisnog cara Inka, Atahualpu, 29. kolovoza 1533. godine.

1533. g. su kolonizirali Cartagenu de Indias i 1538. g. Santafé de Bogotá, koju je zauzeo i osnovao konkvistador Gonzalo Jiménez de Quesada. On je novoj koloniji dao ime Nova Granada (Nueva Granada), što je potvrđeno 1543. Domorodačko stanovništvo podvrgnuto surovu izrabljivanju, naglo je počelo odumirati.

1536. g. su Španjolci prodrli u New Mexico te ga zaposjeli (1540.–1542.).

U današnju Boliviju prvi je prodro Diego de Almagro 1535. polazeći iz Perua, a osvajanje toga područja započeo je 1538. Hernando Pizarro i nastavio njegov brat Gonzalo.

1537. – 1540. godine bio je 4. mletačko-osmanski rat

1540.-tih godina jača protestantizam

1542. godine je Papa Pavao III formirao inkviziciju – kongregaciju kardinala s ovlaštenjima za progon heretika, kako bi pojačao borbu protiv protestantizma.

Nikola Kopernik je napisao djelo De revolutionibus orbium coelestium (O kretanju nebeskih sfera) u 6 knjiga, objavljeno u Nürnbergu 1543.u kome tvrdi da se Zemlja okreće oko Sunca (Heliocentrični sustav)

Jačaju vjerski sukobi i napetosti između Katoličke crkve i novonastalih protestantskih pokreta. Protestantska reformacija je bio vjerski i društveni pokret nastao raskolom s Katoličkom Crkvom u Europi.

Jača renesansa te se širi po cijeloj Europi. Bilo je prepuno gradova-država koje su se natjecale i ratovale jedna protiv druge. Istovremeno su ti gradovi-države razvijali manufakturnu proizvodnju, trgovinu, zemljopisna otkrića, znanost. Trgovanje s udaljenim krajevima ruši stare strahove od prostora i prirode kojima se sada pristupa više na znanstven način (vodenjak), a ne toliko kroz teološke dogme, razvijaju se sve više matematika, medicina, …

Vodenjak je znak novih otkrića, nove tehnologije, znanosti, socijalnih struktura, društva, humanizma, empatije, povezivanja, svega prirodnog, organskog, ezoterije, velikih ideala i ideja, individualizma, autentičnosti, revolucija, slobode, a Pluton u znaku vodenjaka uvijek donosi ekstreme i veliku transformaciju, stvaranje novog društva koje će živjeti na posve novoj razini postojanja. Za ondašnje društvo bilo je to oslobađanje od dogmi, feudalizma,… a u naše vrijeme došlo je do nužnosti novog oslobođenja i kolektivnog buđenje svijesti čovječanstva, te stvaranja humanijeg društva (neki to zovu 5 D svijetom). Stvaranje novog društva i socijalnog poretka je u procesu rođenja, no neće se sve desiti preko noći, bez otpora „moćnika“ i potrebnih promjena, pa i revolucija i transformacija, o čemu govore i dva aktualna napeta tranzita. Prvi je kvadrat Jupitera*1 (ekspanzija, širenje, duhovnost, obilje, nove prilike,…) i Saturna (tradicionalno, održanje starih struktura, razne (karmičke i sudbinske) prepreke, odgađanja, ograničenja, …). Drugi napeti aspekt je opozicija Marsa*2 (Ares – Bog rata; vitez, pionir, vođa, pobjednik; inicijativa, snaga, borba, hrabrost) i Plutona (planet intenziteta i ekstrema, umiranje starog i rođenje novog; atomska bomba, ali i Phoenix). Napetosti i ratni sukobi na istoku se pojačavaju tijekom prosinca (do sredine siječnja) i onda opet u travnju, no sumnjam da će doći do rata globalnih razmjera, jer imamo podršku lijepih aspekata drugih planeta.

Uvijek postoje (barem dva) moguća scenarija, a da li ćemo na kolektivnoj razini dovoljno podići Svijest, ili se uništiti u budućnosti kao i druge civilizacije koje su živjele puno prije nas (Lemurija, Atlantida, …) ne znam, jer to ovisi o spremnosti promjena i rasta svakoga od nas, no u srcu se ipak nadam prvom scenariju 😊. Svi mi smo povezani, dio iste „tapiserije“, jedno zrnce soli u ogromnom oceanu Boga. I svi utječemo jedni na druge. Svaki novi probuđeni pojedinac podiže kolektivnu svijest čovječanstva.

(*1, *2)

Kao što sam gore napisala ulazak Plutona u znak vodenjaka pratila su dva važna tranzita, kvadrat Jupitera i Saturna te opozicija Marsa i Plutona. Kvadrat Jupitera i Saturna biti će egzaktan 24.12.2024., a opozicija Marsa i Plutona 03.01.2024., no oba tranzita djelovala su već 19.11.2024.

Svi veći planeti u tranzitu rade uglavnom tri aspekta s drugim planetom, tako da se prvi kvadrat Jupitera i Saturna desio u kolovozu ove godine (nagoviještajući potrebu velikih promjena i potrebu preuzimanja osobne odgovornosti i rada na sebi), drugi se dešava sada, a treći će biti u lipnju iduće godine (to su faze kada se njihov utjecaj pojača).

Svaki napeti aspekt sa Saturnom donosi izazovno, napeto razdoblje, u kojem se osjećamo na neki način ograničeno i stisnuto, sve ide sporo, a ne onako kako bismo mi željeli, pa se pojačavaju strahovi, pesimizam i depresija. On simbolizira tamni dio nas, naše sjenke, s kojima se moramo suočiti (ako smo ih svjesni onda se toga sramimo pa odgovornost ponekad prebacujemo na druge ljude i situacije oko nas, a ako ih nismo svjesni život će nam ih pokušati prikazati kroz druge ljude, koji nam služe kao ogledala toga u nama, da to osvijestimo). I uvijek se trebamo pitati „Što iz toga mogu naučiti, koja mi je tu lekcija?“ umjesto „Zašto se to baš meni događa?“. Važno je rješavati izazove unutar sebe, a ne ih projicirati na druge ljude. I sve dok ne spoznamo da je vanjski svijet samo refleksija onoga kako mi vibriramo, kakva je energija unutar nas i sve do kad ne preuzmemo odgovornost za naše živote u svoje ruke, lekcije će se ponavljati. Dakle put je osvijestiti, suočiti se, preuzeti odgovornost, ako treba oprostiti (drugima, ali i sebi) i otpustiti sjenke, rane, traume i stare boli, a put prema tome je iskrena introspekcija.

Saturn (Kronos) je vladar vremena pa aspekt kvadrata Saturna i Jupitera označava kraj nečega što je (pre)dugo postojalo, svega starog, starih društvenih poredaka i struktura, sustava vrijednosti (potrebe za uspjehom i položajem u društvu), materijalističkog pogleda na svijet,… i kretanje ka novom, prema istinskim ljudskim vrijednostima, svemu što je suštinska Istina, kroz duhovnost (Jupiter vlada devetom kućom, koja se zove Kuća u kojoj stanuje Bog), kroz rad na sebi i povezivanje s prirodom i cijelim svemirom (sve više ljudi svjedoči pojavi NLO-a i uskoro će strogo čuvane državne tajne o kontaktima s drugim vanzemaljskim civilizacijama biti javno objavljene, a u budućnosti nas čekaju i sve veći kontakti s visoko razvijenim vanzemaljcima).

Na globalnom nivou kulminiraju prezaduživanja, nerealni odnos prema novcu, financijske krize, nevraćanje dugova. Sve više se ljudi budi pa se masama pokušava vladati strahom, manipulacijom i ograničenjima. Stari „vladari“ (na vlasti, u politici, bankarstvu, burzama, farmaciji, školstvu… osjećaju da je došao kraj starim, izokrenutim, manipulativnim i korumpiranim načinima vladanja pa se pokušavaju pod svaku cijenu održati na vlasti, nažalost i ratovima.Koriste se sva moguća sredstva, nove, moderne tehnologije (antene, frekvencije, internet, sateliti, mobiteli, društvene mreže, mediji, nova biološka oružja, nova hipersonična oružja ☹, umjetno napravljeni i u svijet pušteni virusi, manipulacija vremenskim (ne)prilikama,..). Postoji i mogućnost nove p(l)andemije no iskreno se nadam da je većina ljudi dosad prozrela njihove planove, pa im to neće uspjeti. Neophodna je promjena dosadašnjih društvenih struktura i nova organizacija društva, samo je pitanje kako će se to desiti, ljudi nisu ni svjesni svoje snage, a narod može, ako se ujedini, napraviti promjene nezamislivih razmjera.

Simbol Marsa ¥ predstavlja strijelu materijalne energije odapete iz našeg duha. Opisuje našu animalnu prirodu, naše želje, snagu, borbenu, seksualnu, pa i agresivnu energiju (ovisno o položaju Marsa u natalu), našu akciju za koju je potreban energetski poticaj, naboj, pa je stoga ovaj crveni planet i dobio ime po Bogu rata. Energetski poticaj Mars sada dobiva od opozicije Plutona (planeta velikih ekstrema i intenziteta). Zovu ga višom oktavom Marsa, jer je njegova razorna snaga mnogostruko jača od Marsovske energije. Iako ga mnogi nazivaju jednim od najvećih zlotvora, kroz bolne procese umiranja naših nesvjesnih obrazaca ponašanja, prastarih uvjerenja, programa i navika, on nam (naravno, ako se ne opiremo promjeni i ako nije baš jako teško položen u natalu) obećava veliku transformaciju našeg bića, na onom području života gdje se natalno nalazi te kroz tranzite drugim kućama.

Opozicija Marsa i Plutona donosi ekstremne i borbene energije, zbog kojih kulminiraju i teški sukobi/ratovi na istoku kao i, na individualnoj razini, pucanja psihički bolesnih pojedinaca i vjerskih fanatika (svjedočiti ćemo nažalost teškim napadima takvih pojedinaca na druge ljude). Sada (do sredine siječnja) kulminira ta napeta energija, no kao što sam gore napisala, dolazi velika potreba promjena strukturalnih političkih i društvenih struktura i nužnost promjena nas ljudi, kao mase, što će utjecati na cijelo društvo, socijalne strukture i poretke. Ljudi se sve više bude i biti će sve teže kontrolirati ih u budućnosti.

Uz ta dva napeta aspekta aktualni su još bili i napeti aspekt opozicije Urana (koji vlada vodenjakom) prema Suncu u škorpionu (kojim vlada Pluton), opozicija Jupitera prema Merkuru (koji se nalaze u izmjeni sjedišta), kao i konfiguracija Velikog zmaja (Sunce trigon Neptun, Neptun trigon Mjesec, Mjesec trigon Sunce, Neptun sekstil Uran, Uran sekstil Mjesec), zatim skladni aspekti sekstila Neptuna i Plutona, Plutona i Sunca, Saturna i Venere, i trigoni Urana i Plutona te Marsa i Sunca. I ovako je ovaj tekst predugačak, pa vas neću opterećivati detaljima, no moj zaključak je da osim teških i napetih situacija koje se mogu desiti, imamo ogromnu planetarnu podršku podražavajućih i skladnih aspekata sekstila i trigona, što znači da nas ipak netko gore čuva od trenutne kataklizme i da, iako neće biti lako, sve će se završiti kako treba i za naše najveće dobro.

U Novu godinu ulazimo s napetim aspektima, pa opet ponavljam da bi bilo dobro što više se posvetiti Sebi, boraviti u prirodi, raditi ono što nas veseli, okružiti se ljudima s kojima se dobro osjećamo i izbjegavati ishitrene odluke i bilo kakve sukobe, jačati introspekciju, raditi na sebi i razvijati autentičnost i svoju kreativnost, darove i talente s kojima smo rođeni (Neptun je u ribama u skladnim aspektima s drugim planetima).

Iako smo u teškom i bolnom procesu rađanja novog, slijedi u budućnosti Novo doba koje donosi kolektivno buđenje, prisjećanje toga tko jesmo i od kuda dolazimo, razvoj svjesnosti, telepatije, povezivanje s drugim (izvanzemaljskim) civilizacijama i nebeskim pomagačima, razvijanje intuicije, ljubavi, empatije, suosjećanja prema svakom živom biću, razvijanje individualnosti, autentičnosti, spiritualnosti, nove umjetnosti, i velikih iscjeljenja.

Planetarna događanja krajem prosinca 2024. i u siječnju 2025. godine

21.12.2024. Sunce ulazi u znak Jarca u 10:22h (zimski solsticij), počinje zima.

29.12.2024. Hiron u ovnu kreće direktno na 19˚00

30.12.2024. Mladi Mjesec na 9˚44′ jarca (u 23:27 h)

03.01.2025. Venera ulazi u ribe

06.01.2025. retrogradni Mars iz lava ulazi u raka

08.01.2025. Merkur ulazi u jarca

13.01.2025. Puni Mjesec na 24˚00′ raka (u 23:27 h)

28.01.2025. Merkur ulazi u vodenjaka

29.01.2025. Mladi Mjesec na 09˚51′ vodenjaka (u 13:35 h)

30.01.2025. Sjeverni čvor ulazi u ribe

30.01.2025. Uran na 23˚16′ bika kreće direktno

Tamara Cvetković,

Phoenix, centar za osobni razvoj

