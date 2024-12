NAJTAČNIJI HOROSKOP ZA 2025! Ako ste baš ovaj znak, ČESTITAMO VAM

Predstavljamo vam godišnji horoskop za Strelčeve, Jarčeve, Vodolije i Ribe, a prethodno smo već pisali o godišnjem horoskopu za Lavove, Device, Vage i Škorpije, kao i za prva četiri horoskopska znaka.

STRIJELAC

Posao – Venera, planeta koji simbolizuje vaše polje posla, boraviće na početku 2025. godine u Ribama, što znači da ćete raditi ili od kuće ili posao nositi kući. Ta faza će kratko trajati, ali ćete u martu imati period kada će na poslu sve biti otežano zbog uticaja retrogradne Venere. Mart i april su veoma negativni meseci za donošenje odluke o promeni posla. Ukoliko biste tada rešili da promenite posao, u maju biste lako mogli da se pokajete. Saturnov i Nepunov ulazak u Ovna donosi vam godinu sa velikim promenama, ali ćete svakako imati prilike da radite nešto kreativnije. Uranova kratka poseta Blizancima od jula ukazuje na nagle, brze promene, koje mogu da promene vašu budućnost. Finansijski ćete biti stabilniji u drugom delu 2025. godine jer će Jupiter da uđe u Raka 9. juna. Pozicija Jupitera u Raku može da vam donese razrešenje pitanja nasledstva. To je ujedno i prilika da u drugom delu 2025. godine dobijete finansijsku podršku za određeni poslovni projekat. Zapravo, druga polovina 2025. godine je rezervisana za realizaciju planova koje ste pravili do juna meseca. Plutonov ulazak u Vodoliju od novembra donosi vam veliku moć da utičete na sudbinu i mišljenje drugih ljudi. Zbog toga ćete biti u poziciji da donosite sudbinske odluke koje će snažno uticati na bliske osobe, ali i ljude iz okruženja. U 2025. godini ćete imati zanimljiva kraća putovanja.

Zdravlje – Problemi sa cirkulacijom.

Ljubav – Nova 2025. godina će biti u znaku romantičnih poruka zbog Venere u Ribama, ali ćete ubrzo, kao i uvek, fokus pomeriti ka poslu. Zbog retrogradnog Marsa u Raku tokom januara i ferbuara imaćete utisak da partner želi da ima veću kontrolu nad vašim životnom i odlukama, pa će tenzija biti prisutna. Retrogradna Venera od 2. marta do sredina aprila može da donese povratak stare ljubavi, ali to nije najidealnija odluka. Vladar vašeg parnerstva će u 2025. godini boraviti u Ovnu i ponovo se vratiti na kratko u Ribe, što znači da će u vašem bračnom odnosu nešto morati da se menja. Jarčevi u dugim vezama mogu da se odluče na zajednički život, dok će drugi osećati preveliki pritisak od strane roditelja da donesu neku emotivnu odluku. Problemi oko stana i porodice će obeležiti dobar deo godine, ali su to situacije u kojima sazrevate i donosite odluke koje vas oblikuju kao ličnost. Jarčevi koji nisu u braku imaju šanse da sretnu zanimljivog partnera od juna i ta osoba može da bude čak i poznata široj javnosti.

Zdravlje – Osetljivo.

VODOLIJA

Posao – Plutonov ulazak u vaš znak nakon 248 godina nagoveštava da će vi biti osoba koja će biti zadužena za najveće promene. Vodolije u ovom momentu jesu vesnici budućnosti koja dolazi, tako da bismo mogli da kažemo da je vaše vreme stiglo i zbog toga ćete početi da pokazujete svoj pun potencijal. Pluton donosi potpunu transformaciju koja će obuhvatiti sve oblasti vašeg života do 2044. godine. U Novu 2025. godinu ulazimo sa retrogradnim Marsom, tako da će na poslu biti zaostalih obaveza i probijanja rokova, pa ćete probleme preneti i u januar. Na samom početku godine ćete imati veću zaradu, mada vas Saturn iskušava od marta 2026. godine, pa ste prinuđeni da štedite. Krajem marta i maja, kada Saturn uđu u Ovna, počećete da donosite odgovorne odluke koje će uticati na vašu budućnost. To može da nagovesti i novi vid poslovnog ugovora, koji će zahtevati ozbiljniju odgovornost i posvećenost. Zbog ulaska Plutona u vaš znak počinjete više da se zanimate za internet, nove tehnologije i veštačku inteligenciju. Jupiter, planeta sreće, ulazi u vaše polje posla 9. juna i donosi novu poslovnu šansu iz snova. To je nešto što će vam doneti veću zaradu, ali će i više prijati vašem temperamentu. Dakle, drugi deo 2025. godine je odličan za poslovne prilike. U 2025. godini će biti više mogućnosti za zaradu nego što je to bio slučaj ove godine. Pojedine Vodolije će potpuno promeniti profesiju u godinama koje dolaze i doneti odluke koje su im nekada delovale nemoguće. Ulazak Urana u Blizance od kraja jula ukazuje da ćete lako doneti prelomne odluke koje će oblikovati vašu budućnost.

Ljubav – Plutonov ulazak u vaš znak donosi velike promene i na emotivnom planu. Vi ste znak kojem je prijateljska osnova temelj svakog odnosa, a sada će to dodatno biti izraženo. Zbog uticaja Plutona će vam slobodna ljubav biti na prvom mestu. Nećete trpeti bilo kakve pritiske, niti moći da razumete odnose koji liče na nešto konvencionalno. Pluton je stigao da sruši insituciju braka i preoblikuje emotivne odnose, tako da svako ima pravo da živi onako kako oseća da treba. Retrogradna Venera u martu i aprilu može da vam donese probleme oko stana ili zaostale račune. Vaš osećaj za zajedništvo i porodicu se menja, jer će zbog Plutona individualizam biti naglašen. Pluton u Vodoliji voli slobodnu ljubav, ne priznaje granice niti ustaljene standarde. Sve više ćete upoznavati ljude preko društvenih mreža, a spona koja povezuje vas i ljude do kojih vam je stalo više neće biti toliko fizička nego mentalna. Pluton vam donosi sudbinske događaje, tako da u 2025. godini ništa neće biti slučajno, prenosi Novi.

Zdravlje – Osetljivo.

RIBE

Posao – Neptun, vaš vladar, je krenuo napred, ali ga prati retrogradni Mars koji donosi usporavanje finansijskih transakcija do 25. februara. Period do pred kraj februara je loš za finansijska ulaganja i podizanje kredita. Saturn, gospodar sudbine i vremena, boravi u vašem znaku do 2026. godine, ali će od kraja maja do septembra napustiti sazvežđe Riba i ući u Ovna, čime će preorjentisati vaš fokus ka finansijama. Veći deo 2025. godine će biti u znaku pametnijih ulaganja i sigurno je da ćete napraviti racionalniji plan koji može da vam donese finansijski stabilniju godinu. Ukoliko imate veliki kredit, jasno je da ćete morati ozbiljnije da razmišljate o štednji. Zbog uticaja Saturna i Neptuna u vašem drugom polju do septembra, ne treba da nasedate na velika obećanja o novcu, nego realno da razmišljate o opcijama koje su stabilne. Mart i april 2025. su negativni meseci za završavanje papirologije, ali i donošenje odluka koje mogu da budu pogrešne. Period od jula do oktobra može da vam donese iznenadne preokrete, kako poslovno, tako privatno, jer će Uran zgaziti u Blizance. Pojedine Ribe mogu da promene mesto življenja, a druge da menjaju radno mesto ili firmu. Za vas dolazi znatno lakši period od juna 2025. godine, jer Jupiter ulazi u Raka i donosi razdoblje sreće i uspeha, pa možete da očekujete poslovne šanse koje su dobijaju jednom u nekoliko godina. U drugom delu godine ćete konačno povratiti svoju kreativnost i početi više da sanjate, a samim tim ćete i zablistati na radnom mestu.

Ljubav – Već ste primetili da se nalazite na velikom emotivnom testu od marta 2023. godine, kada je Saturn zvanično zgazio u vaš znak. Takva planetarna pozicija donela je mnoge probleme, a taj ciklus se zvanično završava do 2026. godine. Iako vam se povremeno činilo da gubite veru u ljubav, Nova godina donosi veliko iznenađenje u ljubavi. 2025. godine konačno donosi priliku za zaljubljivanje i buđenje iz uspavanog sna, koji traje od 2023. godine. Iako početak 2025. godine neće delovati emotivno obećavajuće, Jupiter 9. juna ulazi u Raka, u vaše polje ljubavi i donosi šanse za proširenje porodice, susret ali i venčanje. Vi ste jedan od tri znaka (Ribe, Rakovi i Škorpije) koji će najsnažnije osetiti uticaj najsrećnije planete. Jupiter u Raku za Ribe doneće više zabave, razbijanje monotonije i više poznanstava na mestima javnog tipa. Iako vas je Saturn naveo na razmišljanje da ne možete lako da se zaljubite, drugi deo 2025. godine sprema vam veliko iznenađenje u ljubavi. Ribe koje su u braku mogu da računaju da je 2025. godina odlična za proširenje porodice. Sa druge strane, Ribe koje imaju nestabilnu vezu ili brak mogu da očekuju krah do maja meseca jer će Saturn da vas oslobodi osoba iz prošlosti kojima više nije mesto u vašem životu.

Zdravlje – Poboljšanje.

