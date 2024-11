Decembarsko otvaranje tarota, kraj 2024. godine uzbudljiv: Karta Tri mača presudna za jedan znak Zodijaka, kraj godine turbulentan, evo ko se izvukao

Tarot horoskop za decembar 2024. godine za svaki znak zodijaka pruža uvid u mjesec samorefleksije i unutrašnjeg rasta, piše naj žena.

Dvije od štapova je karta mjeseca, koja nas podsjeća da počnemo da planiramo i pripremamo se za Novu godinu. Kako se stara završava, neka vas ova karta podstakne da se okrenete novim mogućnostima

Kraljica štapova je takođe prisutna kako bi nas podsetila da su naši stavovi, nade i snovi važni. Ne dozvolite da ugasite svoju svetlost ili da se povlačite iz straha da biste izbegli nelagodnosti. Umesto toga, prepoznajte ono što je dobro za vašu unutrašnju transformaciju i zgrabite to sa snagom i unutrašnjom moći!

Mjesečni tarot horoskop za decembar 2024. za svaki znak zodijaka

Ovan: As štapova Ovnovi, vaša karta ovog mjeseca je As štapova. Ona vas podsjeća da potražite snagu u sebi. Meditacija i život sa zdravim navikama koje vas poboljšavaju fizički, emocionalno, mentalno i duhovno mogu vam pomoći da se ponovo povežete sa tom unutrašnjom snagom. As štapova se odnosi i na hranu koju jedete, koja vas pokreće kao plamen na karti. Rad sa kvarcom ili mesečevim kamenom može vam pomoći da se zemljite i nađete energiju potrebnu za ostvarenje ciljeva u Novoj godini.

Bik: Visoka sveštenica Bikovi, vaša karta ovog mjeseca je Visoka sveštenica. Ona otkriva potrebu za introspekcijom i refleksijom na prošlost. Kako se bliži kraj 2024. godine, ovaj proces će vam donijeti obnavljanje i osvježenje za 2025. godinu. Takođe, otkrićete talente koje ste možda zanemarili jer niste dobili dovoljno podsticaja u prošlosti. Budite vlastiti navijač i postavite čvrste granice kako biste negovali ono što otkrijete. Rad sa obsidianom ili kvarcom je preporučen za vas.

Blizanci: Tri mača Blizanci, vaša karta ovog mjeseca je Tri mača. Praznična sezona može biti stresna, naročito ako se ne slažete sa porodicom u vezi sa određenim vrednostima. Možda ćete shvatiti da vas postupci vaših prijatelja i porodice uznemiravaju. Tri mačeva vas podstiče da prepoznate tugu i dozvolite toj tuzi da vas usmeri ka mirnijim vodama. Rad sa mesečevim kamenom ili akvamarinom može vam koristiti u ovom procesu.

Rak: Četiri mača Rakovi, vaša karta ovog mjeseca je Četiri mača. Ona vam savjetuje da usporite u decembru i dozvolite danima da vam donesu mir, opuštanje i obnovu. Postavite čvrste granice i nemojte dozvoliti da vas iko krivicuje. Zaslužujete da uživate u kraju godine. Neka ovaj period bude vrijeme introspekcije kako biste ušli u 2025. sa najvećom snagom. Rad sa kvarcom može donijeti jasnoću dok dozvoljavate svojim emocijama da postave ton za predstojeće nedjelje.

Lav: Sedam pentakla Lavovi, vaša karta ovog meseca je Sedam pentakla. Ona vas podseća da naporan rad mora biti povezan sa ciljem. Samo tada ćete znati koliko truda treba da uložite i gde ćete usmeriti svoju energiju. Raditi naporno samo da biste radili može biti znak emocionalnog nemira i potrebe da pobegnete kroz radoholizam. Meditacija može doneti mir koji vam je potreban kako biste energiju trošili na pravi način.

Djevica: Šest pentakla Djevice, vaša karta ovog mjeseca je Šest pentakla. Ona vas podsjeća da samo naporan rad i težnja za savršenstvom možda neće donijeti željene rezultate, naročito ako živite u okolnostima gde privilegija omogućava šanse samo nekima. Potražite pomoć kada možete i pružite pomoć drugima kada bude vrijeme za to. Šta se daje, to se vraća… i nije znak slabosti tražiti pomoć.

Vaga: Smrt Vage, vaša karta ovog mjeseca je Smrt. Smrt je često zastrašujuća karta iz Velike Arkane, ali ona takođe simbolizuje tranziciju između jednog poglavlja i drugog. Kako ulazimo u Novu godinu, sada je pravo vrijeme da razmislite o tome šta želite da ostavite iza sebe i šta želite da ponesete u novu fazu života.

Škorpija: Osam štapova Škorpije, vaša karta ovog mjeseca je Osam štapova. Ona vas podstiče da budete brzi i iskoristite sve prilike koje vam se ukažu. To će vam pomoći da završite godinu sa snagom i započnete 2025. sa zdravim duhom i velikim unutrašnjim pokretom. Neki od vas mogu imati koristi od pravljenja lista tokom ovog meseca kako biste ostali na pravom putu u vezi sa onim što želite da postignete i promenite u svom životu.

Strijelac: Tri pentakla Strijelčevi, vaša karta ovog meseca je Tri pentakla. Ona vas podstiče da budete društveni – upoznajte nove ljude, angažujte se sa novim idejama, budite inspirisani različitim izvorima i oslonite se na snage drugih ljudi. Ono što nastane iz toga biće samo lepo. Možete se opustiti na kraćem odmoru ili pauzi na kraju godine da biste podigli svoj duh pre nego što pređete u novu godinu.

Jarac: Dvije štapova Jarčevi, vaša karta ovog mjeseca je Dvije štapova. Ona vas podseća da ciljevi ne mogu uspeti bez čvrstih planova. Iskoristite ovaj mesec da napravite čvrste planove pre nego što kročite u 2025. godinu i prigrlite novu energiju koja dolazi sa njom! Vođenje dnevnika i pravljenje mentalnih mapa može vam pomoći da organizujete stvari.

Vodolija: Dvije pentakla Vodolije, vaša karta ovog meseca je Dve pentakla. Ona vas podsjeća da ljubav ne može biti kupljena ili zamijenjena. Morate negovati ljubav da bi porasla, pa nemojte oštetiti svoje finansije pokušavajući da steknete nečiju ljubav kupovinom skupih poklona tokom praznika. Umjesto toga, neka osećanja budu vaša snaga ovog mjeseca i planirajte unaprijed. To će vam omogućiti da investirate u nešto zaista veliko i lijepo ili da odete na produženi odmor sa porodicom.

Ribe: Tri štapa Ribe, vaša karta ovog mjeseca je Tri štapa. Ona vas podsjeća da izlazak iz vaše zone komfora ne mora uvijek biti neprijatan. Ponekad može biti upravo ono što vas pokreće, poput uzbudljivog vožnje u nepoznato. Neka decembar bude takav period za vas kako biste ušli u 2025. sa većom hrabrošću i unutrašnjom snagom. Rad sa plavim jaspisom ili hrisokolom može vam pomoći da pronađete unutrašnji mir i spoljašnju radost.

