U decembru će 1 ZNAK HOROSKOPA zapljusnuti TALAS NEVJEROVATNE SREĆE: Jeste li među njima?

Horoskop za decembar biće pravi rođendanski poklon za Strijelca; decembarska energija donosi im uspjeh u karijeri, prijatna iznenađenja u ličnom životu i neočekivane prilike za napredak i samorazvoj.

Horoskop za decembar za Strijelca

Povoljan položaj planeta doprinosi sretnim okolnostima i sprovođenju dugogodišnjih planova, a mnogi Strijelčevi osjetiće nalet inspiracije, kreativnosti i odlučnosti. Ovo je idealno vrijeme za nove početke, važne pregovore i jačanje značajnih kontakata.

Decembar donosi i promjene u karijeri i poslu: budite spremni za nove zahtjeve i izazove koji će vam pomoći da dođete do važnih profesionalnih dostignuća. Budite aktivni, suzbijte svoju lijenost i verujte svojim intuitivnim vještinama. Ostanite otvoreni za nove ideje i voljni da sarađujete i radite na zajedničkim ciljevima. Sve će vam to pomoći da dođete do željene pozicije, prenosi novi.

I u ličnom životu očekuju vas velike, lijepe promjene; ako ste sami može se desiti da ćete upoznati veoma zanimljivu osobu. Budite otvoreni za nove prilike i nemojte se plašiti da pokažete svoju iskrenost, to može da privuče posebnu osobu u vaš život.Moguće je da ćete potencijalnog partnera upoznati putem društvenih mreža. Strijelčevi koji su već u vezi ojačaće odnos sa partnerom i osjetiće dublju emocionalnu vezu.

Ukratko, posljednjeg mjeseca u godini Strijelca očekuje prava parada praznika, žurki, avantura, pa i putovanja! Imaćete toliko planova da ćete u jednom trenutku poželjeti mir i tišinu, što je za vas krajnje netipično. Decembar je mjesec u kome će ostvariti neke svoje velike želje i dobiti potvrdu da je Univerzum spreman da ih podrži.

Sretni dani u decembru za Strijelca: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. i 31. decembar

Dani u decembru u kojima će energija varirati i mogu doneti velika iznenađenja za Strijelca: 7, 12, 19, 24, 28, 29. i 30. decembar

Nepovoljni dani u decembru za Strijelca: 13. decembar

