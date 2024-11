Poslovni horoskop za decembar 2024: Vrijeme sreće dolazi za Jarca i Ovna, Blizancima i Škorpiji značajan priliv novca

Mogući su kašnjenja, naročito u vezi sa putovanjima. Najbolje je da imate Plan B u slučaju da stvari krenu sporo.

Retrogradni Merkur takođe može donijeti izazove u komunikaciji. U znaku Strijelca, koji favorizuje direktan pristup, malo mekoće može puno da postigne. Nađite ravnotežu između istine i taktfulnosti ako želite da izbjegnete nesporazume. Saznajte više o tome kako retrogradni Merkur utiče na vaš znak.

Mladi Mjesec u Strijelcu dešava se 1. decembra u 1:21 AM po istočnom vremenu, lunacija koja je povezana sa novim početcima. Međutim, zbog retrogradnog Merkura, bolje je da pregledate svoje ciljeve. Da li su opravdani? Ili je potrebno da ih prepravljate? Ako iskoristite ovo vreme za razmišljanje, bićete spremni za uspeh kada nastupi drugi Mladi Mesec krajem mjeseca.

Planeta Mars postaje retrogradna 6. decembra. Tokom ovog tranzita, koji traje do 23. februara, treba da držite svoj bes pod kontrolom. Ako osetite da vam se uzburkava temperament, uzmite trenutak da se smirite. Takođe, razmislite pre nego što preduzmete bilo kakvu akciju. Malo pažnje sada može mnogo da znači.

Ovan (21. mart – 20. april)

Decembar favorizuje usporavanje, ali retrogradni Mars može testirati vašu odlučnost.

Prvi dan meseca donosi Mladi Mjesec, koji budi vaš avanturistički duh. Odmor oko ovog dana učiniće vas spremnim za praznike, ali budite oprezni jer Merkur je retrogradan, što može donijeti izazove u putovanjima. Vaša vladajuća planeta, Mars, takođe ulazi u retrogradnu fazu 6. decembra, što traži da usporite pre nego što delujete. Ako budete smireni, mesec će proći bez previše problema. Slavlja počinju rano, kada Venera ulazi u društveni sektor vašeg horoskopa 7. decembra. Uzmite malo imele i uživajte! Međutim, 12. decembra budite oprezni u ljubavnim pitanjima jer će Venera biti u opoziciji sa Marsom, što nije povoljan aspekt za brze poteze. Istine izlaze na svetlost 15. decembra kada puni Mesec dođe tačno kada Merkur postaje direktan. Ponovo, bolje je sačekati dok ne budete imali vremena da razmislite o otkrivenjima. Profesionalni trenutak dolazi sa Mladim Mesecom 30. decembra. Radili ste naporno tokom godine, pa budite spremni da preuzmete nagrade. Kako 2024. završava, dolaze nove prilike. Godina 2025. bi mogla biti vaš trenutak.

Bik (21. april – 20. maj)

Pazite na specijalne popuste 15. decembra. Neka vas Mladi Mesec 30. decembra odvede daleko.

Finansije zahtevaju pažnju, naročito 1. i 15. decembra. 1. decembra, Mladi Mesec osvetljava curenje novca. Ako vaš budžet treba ažuriranje, ovo je najbolji dan da ga izbalansirate. Završite kupovinu za praznike 15. decembra kada Puni Mesec otkrije najbolje ponude. Ova dva lunarna događaja postaviće vas u odličnu poziciju pre nego što godina završi. Ako vi organizujete praznike (verovatno, jer ste u tome odlični), retrogradni Mars 6. decembra ukazuje da će vam biti potrebne granice. Postavite pravila za kuću i održavaćete mir. Vaša vladajuća planeta, Venera, održava vaš ugled besprekornim kada 7. decembra pređe u Vodoliju. Čak i ako morate postaviti granice, možete to učiniti sa stilom. Nakon nekoliko nedelja retrogradnog Merkura, 15. decembra Merkur postaje direktan. Komunikacija se poboljšava, dodajući više veselja vašim praznicima. Najbolja noć za romantiku je 19. decembra. Venera je u povoljnim aspektima sa Jupiterom, obasjavajući večer vibracijama prave ljubavi. Na 30. decembar, kada se desi Mladi Mesec u Jarcu, krenite na zimski odmor na tropskom mjestu, završavajući 2024. na miran način.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Ovaj mjesec favorizuje verbalnu uzdržanost. 15. decembar donosi promjene koje idu u vašu korist.

Vaša vladajuća planeta, Merkur, je retrogradan prvih dve nedelje decembra. Tokom ovog perioda, bićete skloni da pažljivo birate reči. U nekim slučajevima, bolje je ništa ne reći. Mladi Mesec 1. decembra mogao bi doneti zanimljivog novog čoveka u vašem životu. Iako ovo dodaje intrigantnost mesecu, najbolje je da usporite, naročito kada Mars postane retrogradan 6. decembra. Praznična putovanja su harmonična kada Venera 7. decembra ulazi u Vodoliju. Bilo da putujete na zimski odmor ili se vraćate kući da biste videli porodicu, vaša putovanja biće prijatna. 15. decembra univerzum se okrenuo u vašu korist. Puni Mesec, uz Merkur koji postaje direktan, uklanja prepreke. Oslobodite se napetosti! Sunce ulazi u znak Jarca 21. decembra, povećavajući vaš prihod tokom narednih četiri nedelje. To može doći kroz honorare, zajedničke projekte ili neočekivane dobitke. Dodatni izvor prihoda otvara se sa Mladim Mesecom 30. decembra. Ako dobijete ponudu, kažite da! Obratite pažnju na svoj ugled 24. decembra kada Jupiter bude u kvadratu sa Saturnom. Ako budete provocirali kontroverzu, mogli biste je izazvati. Štiteći svoje ime, bićete sigurni.

Rak (21. jun – 22. jul)

Decembar bi mogao donijeti novi posao. Granice će biti neophodne kada Sunce menja znak.

Najbolji dan za prijavu za novi posao je 1. decembar, kada vaša vladajuća planeta, Mesec, ulazi u sektor rada vašeg horoskopa. To je takođe Mladi Mesec, idealan za nove početke. Očistite svoj CV i prijavite se! Ali, sačekajte sa potpisivanjem ugovora dok Merkur ne postane direktan 15. decembra. Kada to bude, slobodni ste da krenete. Držite finansije pod kontrolom kada Mars postane retrogradan 6. decembra. Umesto toga, obraduje svoje voljene domaćim poklonima tokom prazničnog perioda. Vaša porodica (i budžet) će vam biti zahvalni! Uzmite 15. decembra kao dan za odmor. Kombinacija Merkura koji postaje direktan i Puni Mesec znači da je najbolje da se ne preopterećujete. Dan posvećen sebi pomoći će vam da ostanete stabilni kako se praznici bliže. Odnosi postaju bliski, ali izazovni kada Sunce uđe u znak Jarca 21. decembra. Iako je lepo imati najbliže uz sebe, možda ćete morati da postavite nekoliko granica. Mladi Mesec 30. decembra je najbolji dan za nova pravila. Recite svojim voljenima šta vam je potrebno i završite godinu u mirnom tonu.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Romantičan potencijal je visok ovog mjeseca. Prijavite se za novi posao 30. decembra.

Romantika raste ovog meseca, počinje sa Mladim Mesecom 1. decembra. To je najbolji dan da napravite prvi korak, postavite pitanje ili izgovorite “da”. Imajte na umu da će Merkur biti retrogradan do 15. decembra, što može poremetiti komunikaciju. Ako vaš ljubavni život liči na romantičnu komediju, verujte da ćete na kraju pronaći srećan kraj. Mars postaje retrogradan u vašem znaku 6. decembra, što zahteva usporavanje. Zašto žuriti kada možete uživati u svakom trenutku? Ljubav nastavlja da bude strastvena kada Venera uđe u Vodoliju 7. decembra. Da li ste slobodni? Izađite i upoznajte nove ljude! Najbolje noći za društvene aktivnosti su 15. i 19. decembra. Nikada ne znate koga ćete upoznati! Ovo će vas uputiti u prazničnu atmosferu za ostatak meseca. Vaš posao je na umu kada vaša vladajuća planeta, Sunce, pređe u vaš sektor posla 21. decembra. Da li da ostanem ili odem? Mladi Mesec 30. decembra je najbolji dan da se prijavite za novi posao. Ako niste zadovoljni trenutnim poslom, sada je pravo vreme da napravite svoj potez.

Djevica (23. avgust – 22. septembar)

Priprema je ključ. Romantika se poboljšava 30. decembra sa Mladim Mjesecom.

Decembar počinje napetostima zbog retrogradnog Merkura. Ipak, ovo neće pokvariti prazničnu atmosferu. Mladi Mjesec 1. decembra je idealan za pripremu vašeg doma za praznike. Izvadite jelku, okačite dekoracije i ne zaboravite na imelu! Mars u retrogradnoj fazi 6. decembra daje vam zeleno svetlo za aktivnosti iza kulisa. Tajni Deda Mraz? Možda. Harmonija sa kolegama je osigurana kada Venera 7. decembra uđe u Vodoliju. Timski rad je ključ za uspeh! Ako vaši kolege nemaju entuzijazma, najbolji dan za motivaciju i ubeđivanje je 13. decembar, kada Merkur pravi sekstil sa Venerom. Završite važne projekte do 15. decembra. Tada stiže Puni Mesec, a Merkur postaje direktan – savršena kombinacija za oslobađanje radnog kalendara. Sunce u Jarcu 21. decembra donosi veselo i razigrano stanje za ostatak godine. Međutim, kvadrat između Jupitera i Saturna 24. decembra može vas uvući u radnu dramu. Podsetite svoj tim da je praznik i sprečite takve besmislice. Još jedan Mladi Mesec dolazi 30. decembra u sektoru prave ljubavi vašeg horoskopa. 2024. završava romantično, sa mogućnošću dublje veze naredne godine.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Putujte daleko, ali se vratite kući 21. decembra.

Ovaj mesec, praznična putovanja mogu biti neophodna, ali morate planirati kašnjenja. Retrogradni Merkur može doneti nekoliko neprijatnih iznenađenja, ali Plan B će obezbediti da stignete na odredište uz minimalne poteškoće. Mladi Mesec 1. decembra je odličan za brzi put, možda za prazničnu kupovinu. Mars u retrogradnoj fazi 6. decembra aktivira vaš društveni život. Pozivnice dolaze, ali morate biti selektivni. Ne možete prisustvovati svakom događaju. Uzmite šansu u ljubavi kada vaša vladajuća planeta, Venera, 7. decembra pređe u Vodoliju. Recite nekome kako se osećate – mogli biste se zbližiti. Još jedna odlična prilika za putovanje je Puni Mesec 15. decembra. Putovanje na duže distance pre praznika biće uveseljeno. Merkur će takođe biti direktan tog dana, što će omogućiti nesmetana putovanja. 19. decembra, Venera i Jupiter će biti u povoljnim aspektima, što će putovanjima dodati dodatno uživanje. Vratite se kući kada Sunce pređe u znak Jarca 21. decembra. Vreme je da se fokusirate na porodične tradicije, a ne na udaljena mesta. Mladi Mesec 30. decembra je savršen za organizovanje novogodišnje zabave u vašem domu. Dočekajte novu godinu unapred!

Škorpija (23. oktobar – 22. novembar)

Prijavite se za novi posao 1. decembra. Pazite na dramu na Badnje veče.

Vaša finansijska situacija se poboljšava počevši od Mladog Meseca 1. decembra. To je odličan dan da se prijavite za novi posao ili unapređenje. Međutim, Merkur će biti retrogradan do 15. decembra, pa je najbolje da budete oprezni pre nego što potpišete ugovor. Takođe, vaša vladajuća planeta, Mars, biće retrogradna od 6. decembra, što može izazvati kašnjenja u karijeri. Ipak, vaš potencijal za zaradu je odličan, pa nemojte brinuti zbog privremenih zastoja. Vaš dom postaje mesto za okupljanja kada Venera uđe u sektor doma 7. decembra. Dok uživate u privatnosti, može biti zabavno da ugostite svoje voljene. Podmirite dugove 15. decembra, kada dolazi Puni Mesec. To je savršen dan za balansiranje finansija. Nekoliko kraćih putovanja može dodati dinamiku vašem decembru kada Sunce pređe u znak Jarca 21. decembra. Romantična drama može izbijati 24. decembra kada Jupiter bude u kvadratu sa Saturnom. Ovo nije vreme za svađe. Bolje je brzo rešiti nesuglasice. Mladi Mesec 30. decembra je fantastičan za putovanja. Otiđite iz grada i uživajte u dočeku Nove godine.

Strijelac (23. novembar – 21. decembar)

Novi početak je moguć. Održavajte mir sa porodicom 24. decembra.

Vaš godišnji novi početak dolazi 1. decembra kada Mladi Mesec otvara vrata za novi život. Ako želite da napravite hrabar korak, ovo je vaš dan. Imajte na umu da je Merkur retrogradan u vašem znaku do 15. decembra, što je tranzit poznat po prepreka na putu. Čak i ako imate teško početak, bićete uspešni čim pronađete svoj ritam. Vi ste najavanturistički znak u zodijaku, ali putovanja mogu biti izazovna nakon što Mars postane retrogradan 6. decembra. Zastoji i kašnjenja mogu testirati vašu strpljivost. Budite strpljivi! Puni Mesec 15. decembra je odličan za rešavanje konflikata. Ako treba da porazgovarate, to je najbolji dan. Takođe, Merkur će tada biti direktan, što će poboljšati komunikaciju. Sunce u Jarcu 21. decembra pojačava vašu sposobnost privlačenja novca. Ovo bi moglo da se manifestuje kao povišica ili božićni dobitak! 24. decembra bićete u centru porodične svađe. Trudite se da budete miritelj ako želite da ostatak meseca prođe u miru. Dobre finansijske vesti dolaze 30. decembra kada Mladi Mesec uđe u vašu zonu novca. Ovo bi mogao biti početak prosperitetne Nove godine!

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Razmazite se 1. decembra. Osvežite garderobu 30. decembra.

Decembar donosi prilike za restart, počevši od Mladog Meseca 1. decembra. Planirajte dan za opuštanje i uživanje u sebi, i bićete spremni da briljirate ovog meseca! Retrogradni Merkur je još jedan razlog da se fokusirate na samopomoć. Kada se brinete o sebi, možete bolje da se brinete o drugima. Mars retrogradan 6. decembra savetuje oprez u trošenju za praznike. Obično niste impulzivni, ali ovaj tranzit vas može navesti da prebrzo potrošite novac, naročito ako ste u žurbi. Na sreću, Venera će vam pomoći da privučenete dovoljno novca da pokrijete nedostatke kada 7. decembra pređe u znak Vodolije. Eliminisanje loših navika je najbolje obaviti 15. decembra, kada Merkur postane direktan i Puni Mesec stigne. Sada ćete imati volje da napravite promene koje ste dugo odlagali. Sunce ulazi u Jarca 21. decembra, označavajući početak zime i vaše sezone. Imate četiri nedelje da zablistate, pa zauzmite svoje mesto u centru pažnje. Čuvajte se poslednjih trenutnih radnih zahteva 24. decembra, kada Jupiter bude u kvadratu sa Saturnom. Te odgovornosti možete obaviti posle praznika. Mladi Mesec 30. decembra je savršen za osvežavanje izgleda. Nova garderoba, nova frizura = novi vi za Novu godinu.

Vodolija (20. januar – 19. februar)

Vaš društveni život je pun. Potreba za tišinom dolazi 21. decembra.

Mladi Mesec 1. decembra pokreće zauzet društveni kalendar. Očekujte pozivnice u prvih tri nedelje, što znači da ćete provoditi manje vremena kod kuće. Međutim, neka pozivnica može biti naporna zbog retrogradnog Merkura. Birajte pažljivo. 6. decembra, Mars postaje retrogradan u vašoj zoni odnosa. Budite strpljivi sa voljenima. Ne dozvolite da sitnice naruše vašu mirnoću. Velika vest meseca je ulazak Venere u vaš znak 7. decembra, što donosi povoljan uticaj na vas. Vaš šarm je na vrhuncu, što vam daje prednost u svakoj situaciji. 15. decembra, Puni Mesec dolazi u vašu zonu prave ljubavi, što je najbolji period za donošenje važnih romantičnih odluka. Merkur će takođe biti direktan tog dana, pa ne bi trebalo da imate problema sa pronalaženjem pravih reči. Možda ćete biti privučeni idejom o mirnom odmoru kada Sunce pređe u znak Jarca 21. decembra. Nakon toliko događaja, vreme provedeno u tišini ili sa voljenom osobom čini se kao savršen izbor. Mladi Mesec 30. decembra je sjajan za okupljanje za jednog… ili dvoje. Neka svi drugi uživaju u zabavi dok vi slavite u tajnosti (možda romantično), piše naj žena.

Ribe (20. februar – 20. mart)

Na poslu ste prava zvezda. Porodica testira vaše strpljenje 24. decembra.

Kako se godina bliži kraju, vaša karijera doseže vrhunac. Mladi Mjesec 1. decembra otvara mogućnosti za unaprijeđenje, dok Sunce osvijetljava vašu reputaciju. Naporno ste radili cijelu godinu, i ovo je zasluženo. Ako ste bili previše zauzeti da se brinete o sebi, retrogradni Mars 6. decembra može vas naterati da se vratite na trening. Drugi podsticaj za podizanje brige o sebi dolazi sa ulaskom Venere u sektor samoće u vašem horoskopu 6. decembra. Rezervišite termine za spa tretmane i osjećat ćete se (i izgledati) fantastično. Puni Mjesec 15. decembra donosi porodičnu situaciju koja će vam skrenuti pažnju. Neko iz porodice može tražiti vašu pomoć, pa budite spremni da se uključite. Merkur će takođe biti direktan tog dana, što pruža savršen okvir za neophodne razgovore. Vaš društveni život oživljava kada Sunce pređe u znak Jarca 21. decembra. Međutim, kvadrat Jupitera i Saturna 24. decembra može doneti porodičnu dramu. Možda ćete morati da postavite granice ako želite da uživate u praznicima. Mladi Mjesec u Jarcu 30. decembra je sjajan za okupljanje prije Nove godine. Uživajte u zabavi sa najboljim prijateljima dok se oprostite od 2024!

Facebook komentari