Dešava se poslije 250 godina, Pluton konačno ulazi u Vodoliju 20. novembra: Stižu burne, ali uzbudljive promjene, ne djeluje jako na sve, pogodit će samo jedan znak

Pluton, koji je nedavno prešao iz statusa planete u patuljastu planetu, zadržao je svoj astrološki značaj.

Ova planeta simbolizuje duboke promene, “resetovanje” i transformaciju, često rušeći stare strukture i obrasce kako bi stvorila prostor za nove i naprednije.

Pluton se kreće sporo, pa njegov uticaj traje dugo, često i nekoliko decenija. Trenutno, od 20. novembra 2024. godine, Pluton ulazi u znak Vodolije, što je značajan trenutak jer se to dešava prvi put u posljednjih 250 godina.

Za znak Vage, Pluton u Vodoliji donosi burne, ali i veoma uzbudljive promjene. Pluton će boraviti u njihovoj petoj kući, koja je vezana za ljubav, zabavu, djecu, kreativnost i uspeh. Prethodnih godina, Pluton je boravio u četvrtoj kući, koja se odnosi na dom, porodicu i korene, što je moglo izazvati promjene u porodičnom okruženju. Sada, sa Plutonom u petoj kući, očekuju se radikalne transformacije u ljubavi, kreativnim projektima i poslovima koji donose radost.

Za Vage koje su u vezi, ovo je vrijeme kada mogu doći do dubokih promejna u odnosu, pa čak i do novog zaljubljivanja, zajedničkog rada na kreativnim projektima ili donošenja važnih odluka o djeci. Za one koji nisu u vezi, Pluton može doneti strastvenu romansu koja će ih naterati da preispitaju šta žele od ljubavi. Takođe, ovo je i vreme kada se može probuditi interesovanje za potpuno nove hobije ili čak nove karijere koje uključuju kreativnost, tehnologiju ili zabavu.

Ako ste imali neko strastveno interesovanje, Pluton vam sada daje šansu da to pretvorite u ozbiljan posao. Vaša kreativnost može postati izvor velikog uspeha i finansijske dobiti, naročito ako se bavite nečim što vas ističe, poput umetnosti, sporta, zabave ili tehnologije.

Pluton u petoj kući može takođe podstaći Vage da preuzmu nove rizike i isprobaju uzbudljive aktivnosti, čak i ekstremne sportove ili neobične hobije. Bitno je da iskoriste ovu priliku da pomjere svoje granice i oslobode svoju kreativnost, jer će ovo biti vrijeme kada će moći da se iznenade sobom i svojim sposobnostima.

Za kraj, ovo je vrlo dinamičan period za Vage, koji donosi velike šanse za ljubav, kreativnost i finansijski uspjeh, ali i izazove koji će vas podstaknuti da se upustite u nove avanture i projekte, piše naj žena.

