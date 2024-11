Šta nas čeka narednih 14 godina? Velika astro prognoza od marta 2025. do maja 2039. godine (ulazak Neptuna u Ovna)

Poput talasa okeana, Neptun uranja vatrenog Ovna u dubine intuicije, ublažavajući njegovu ratobornu energiju. Prethodni takav tranzit bio je 1860 – 1875. godine. Kada Neptun prođe u Ovnu, njegova vatra poprima novi oblik – ne gasi se, već postaje dublji, pretvarajući se u plamen nadahnuća i viših težnji, piše glossy.

Neptun će se kretati kroz znak Ovna od 30. marta do 22. oktobra 2025. godine, nakon čega će se planeta nakratko vratiti u znak Riba. I konačno će ući u znak Ovna 27. januara 2026. i tranzit će se nastaviti do 22. maja 2038. Nakon čega će Neptun ući u znak Bika na nekoliko meseci i ponovo se u retro fazi vratiti u znak Ovna do marta 2039.

Neptun se u astrologiji naziva planetom magle i iluzija, tajni, duboke intuicije i skrivenih sila. Zamislite okean prekriven gustom maglom, gde jedva da vidite nešto, ali osećate da je unutra skrivena moćna sila. Neptun otvara našu maštu, čineći svet malo magičnijim i manje predvidljivim. Simbolizuje one aspekte života koji nisu vidljivi na površini: to jest, naše snove, podsvest, intuiciju.

Ovo je planeta koja nas inspiriše da sanjamo o boljem svetu koji nije uvek dostižan. S druge strane, Neptun vas takođe može uvući u iluziju, stvarajući veo iza kojeg je teško videti stvarnost.

Kada Neptun, planeta dubokih ideala, mašte i duhovnosti, uđe u znak Ovna, svet kao da se budi iz dugog sna. Ovaj tranzit je vreme vatrene energije, koje stvara novi ciklus inspiracije i traganja za smislom. Neptun će proći kroz Ovna, donoseći sa sobom žeđ za slobodom i želju da snove o budućnosti učini konkretnijim i moćnijim.

Ovan, kao simbol vatre i početaka, daje Neptunu hrabrost, odlučnost i samopouzdanje da se i najneverovatniji snovi mogu ostvariti. Tokom ovog perioda osetićemo buđenje novog verovanja u sebe i svoje ciljeve. Kontradiktorna energija znakova stvara teren za inspiraciju i želju za duhovnom promjenom.

U Ovnu, Neptun daje našoj intuiciji i mašti ne samo jasnoću, već i hrabrost. Ovo je period kada lične i kolektivne težnje postaju pokretačka snaga napretka, nove energije i smelosti. Počinjemo da vidimo prilike tamo gde smo ranije videli samo barijere. Ovaj tranzit vam daje snagu da sledite svoje snove, inspirišući vas da delujete za visoke ideale i budućnost koja izgleda skoro van domašaja.

Neptunov tranzit kroz Ovna može se nazvati erom vatrenih i najluđih snova, manifestacijom onoga što je godinama skrivano. U znaku Ovna, Neptun nas postavlja za aktivan duhovni razvoj, ovo je period nekog duhovnog preporoda. Ako je ranije duhovnost bila usmerena na pronalaženje mira u sebi, sada je usmerena ka aktivnom ispoljavanju u spoljašnjem svetu. Ovo je transformacija kada duhovne potrage postaju pokretačka snaga akcije. Svet će videti nove pristupe filozofiji, religiji, samospoznaji, gde lično iskustvo, intuicija i hrabrost zauzimaju centralno mesto.

Tranzit Neptuna kroz Ovna najjače će uticati na predstavnike znaka Ovna i Vage. Može se nazvati vremenom misterija i otkrića prema određenoj astrološkoj kući. Ovaj tranzit daje posebnu energiju koja vas poziva na unutrašnju potragu, inspiraciju i otkrivanje novih dubina u jednoj ili drugoj oblasti života.

Za Ovna, ovo je simbolična 1. kuća , koja karakteriše ličnost osobe i njeno samoizražavanje u društvu, u odnosima sa drugim ljudima. To su fizička aktivnost, izgled i sposobnost podsticanja drugih na akciju. Tokom Neptunovog tranzita kroz 1. polje povećava se sklonost ka introspekciji i duhovnoj potrazi.

11. polje karakteriše pitanja zajednica i grupa, prijatelja i istomišljenika. Neptun u simboličnoj XI kući Blizanaca budi interesovanje za kolektivne ideale i uzroke koji imaju za cilj dobrobit čovečanstva. Povećava se želja za komunikacijom sa ljudima koji dele slične stavove i vrednosti.

Neptunov tranzit kroz simboličnu X kuću Raka doneće promene u profesionalnoj sferi, inspirišući vas da uradite nešto što donosi smisao i korist drugima. Ovo je kuća karijere i dostignuća, a Neptun donekle zamagljuje njihove jasne granice, postoji tendencija postavljanja nerealnih, teško ostvarivih ciljeva.

U Lavu, Neptun se kreće kroz simboličnu XI kuću , koja karakteriše sferu stranih zemalja, putovanja, visokog obrazovanja, verovanja i filozofije. Kada Neptun prođe kroz 9. polje, želja za duhovnim znanjem se povećava. Tokom ovog perioda, verska i filozofska interesovanja, putovanja u potrazi za smislom i duhovnim otkrićima mogu biti jaka.

Neptun u simboličnoj VIII kući predstavnika znaka Device povećava interesovanje za tajne i skrivene strane života. VIII kuća se naziva kućom transformacije i tuđih resursa. Takođe se povezuje sa krizama, seksom, nasleđem. Ovaj tranzit može podstaći istraživanja u oblasti psihologije, ezoterije i magije.

Dom partnerstva i braka – VII. Predstavnici znaka Vaga će doživeti Neptunov tranzit kroz svoju simboličnu VII kuću , međutim, važno je razumeti da je to veoma dvosmisleno i može dati sklonost idealizovanju partnera, sklonost nošenja takozvanih ružičastih naočara. Ovo vreme je pogodno za duboko razumevanje sfere odnosa.

Neptun se kreće kroz simboličnu VI kuću Škorpije i povezuje se sa pitanjima svakodnevnog života, posla i zdravlja. To je takođe kuća fizičkog služenja. Neptun u VI kući gura vas da preispitate svoj životni stil i navike. Ali zdravlje može postati osetljivije, pa je važno izbegavati preterani stres.

Neptun aktivira simboličnu V kuću Strelca . Ovo je kuća kreativnosti i samoizražavanja, tako da planeta pojačava kreativnu inspiraciju i podstiče bavljenje umetnošću, poezijom i muzikom. Lični izraz tokom ovog perioda može postati posebno emotivan i inspirativan.

Neptun u Ovnu se kreće kroz simboličnu IV kuću predstavnika znaka Jarca . Ovo je dom porodice, Roda, i ovde se raspravlja o pitanjima stanovanja. Kada Neptun prođe kroz 4. polje, on zadire u duboke slojeve porodične i lične istorije. Ovaj tranzit često podstiče potragu za sopstvenim korenima ili duhovnim traganjima vezanim za porodicu.

Predstavnici znaka Vodolije imaju aktivnu treću kuću, koja je povezana sa komunikacijom, učenjem, a takođe karakteriše odnose sa rođacima i komšijama. Neptun u 3. polju budi želju za dubljim razumijevanjem ljudi, ali može dovesti do zabune u komunikaciji. Intuicija je posebno važna u ovom periodu.

Ribe doživljavaju Neptunov tranzit kroz svoje simbolično 2. polje, koje je povezano sa resursima, samopoštovanjem i imovinskim problemima. Takođe karakteriše stepen stabilnosti u materijalnom svijetu. Neptun ovdje zamagljuje granice finansijske stabilnosti i lične vrijednosti. Obraća pažnju na duhovne i nematerijalne vrijednosti.

