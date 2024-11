Ovi znaci ce BLISTATI OD SREĆE jer su ZVIJEZDE riješile da im PRIREDE BROJNA IZNENAĐENJA!

RAK

Nema nimalo sumnje da ste vi jedan od znakova koji će do kraja ove sedmice itekako imati srece.

Stvar je samo u tome sto su napokon zvijezde na vašoj strani.

Toliko ste toga ruznog prosli i toliko ste patili da je konacno doslo vreme da budete nagradjeni za sve to i da osmeh zameni suze na vašem licu.

Do kraja ove sedmice vi ćete dobiti vijesti koje će promijeniti vas zivot iz korena. Nema nimalo sumnje da cete iskreno uzivati i da vam slede neke zaista jako lijepe i nevjerovatne situacije.

Ovo se prije svega odnosi na ljubav.

Naime, jasno je da jedna vasa bivsa ljubav i dalje gaji jake emocije prema vama. To je osoba koju vi u dubini svoje duse zapravo nikada niste ni prestali da volite. Shodno tome, ako se ona pojavi ponovo u vasem zivotu i ako vam do znanja da oseca i zeli isto… Onda joj se prepustite. To je najbolje sto mozete da ucinite i to je najbolja opcija za vas tokom narednih nekoliko dana.

Naravno da cete morati da predjete preko ponosa pa i da progutate svoj inat…Ali, sta to ima veze i zasto je to bitno ako cete u zauzvrat dobiti svoju srecu? Razmislite o tome i prihvatite priliku za srecu koja vam se pruza.

Mogli bi ste se jako kajati ako ne učinite tako.

ŠKORPIJA

Drage skorpije, uopste nije čudno sto je pred vama jedan jako lep period buduci da je ovo vreme tokom koejg slavite svoje rodjendan. Tako da cete tokom ove sedmice itekako imati priliku da se posvetite sebi i da uzivate u gomili sitnica koje vam pruza zivot.

Ono sto moramo da kazemo jeste da nema nimalo sumnje da ste spremni na sve kada vam je do necega stalo ali sada ne treba da cinite bas nista osim da se opustite i da uzivate.

Neko do koga vam jemjako stalo ce u narednih nekoliko dana da vam prizna sta je ono sto zeli i oseca prema vama i nema nimalo sumnje da ce vam trebati samo ta osoba kako bi vasa sreca bila konacna i potpuna.

Takodje bi ovo mogao biti jako lep period i za posao. Istina je da vas ocekuje mnogo obaveza ali vi ste neko kome ce svakako poci za rukom da ostvari svoje snove i realizuje svoje planove.

Zvijezde su na vašoj strani i nema sumnje da ćete biti srećniji nego ikada prije.

LAV

Dragi lavovi,vi ćete tokom narednih nekoliko dana imati priliku da ostvarite svoje snove i da napokon mozete da kažete da je sve došlo na svoje.

No, nista vam nece pasti sa neba i moramo da kazemo da imate sansu za srecu ali da je vi sami morate iskoristiti.

Ono sto je jako vazno da naglasimo jeste da vam zvezde pruzaju mogucnost da napokon ostvarite svoje snove na polju emocija. Nemojte kriti sta je ono sto osjećate.

Budite hrabri da jednom raku priznate sta vam je na duši.

Nema nimalo sumnje da ce on umijeti da cijeni sve sto kažete. I da uzvrati istom mjerom, pišu stižu-me-sjećanja.

