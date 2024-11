Osobe rođene u ovih 5 horoskopskih znakova su najzlobnije kolege, jednog se posebno čuvajte

Neki horoskopski znaci uživaju u svojoj sposobnosti da podrže saradnike i funkcionišu kao tim. Drugi pak vjeruju da je pobeda njihovog intelekta i lukavstva ako uspeju da iskoriste pojedince koji su ‘slabiji’ od njih na poslu. Sa takvim kolegama, čak i obična diskusija bi nas mogla brzo izluditi i ići na živce.

Takvi saradnici ni najmanje ne mare za osjećanja drugih ljudi i, kada su isprovocirani, mogu se ponašati loše i otkriti svoju pravu mračnu stranu. Vrijeme je da ispitamo dublje aspekte ličnosti svakog zvjezdanog znaka da otkrijemo ko krije gadnu stranu ispod njihove naizgled šarmantne spoljašnjosti.

1. Lav: Opasan kada je ljut

Lav je jedan od najjačih znakova zodijaka. Oni nisu samo impulsivni, već se lako iritiraju, što ih dovodi do toga da gravitiraju ka najgorim toksičnim tendencijama na poslu. On ili ona možda nikada neće biti ljuti, ali kada to učine, učiniće sve da vas nerviraju. Pošto im nedostaje tolerancije, kolege rođene u ovom znaku mogu verbalno da vas povrede ili otresu svojom borbenošću.

2. Jarac: Čak su i šefovi saterani u ćošak!

Uprkos tome što su čvrste i nepopustljive, koze vam se nikada ne osvete dok ih ne isprovocirate! Ali kada ih vređate ili se ne slažete sa njima, uhhh! Niko te ne može spasiti od teških rafala. U početku obično mirno pričaju o svojim problemima, ali uvek na kraju prave planove za osvetu. Zbog njihove sklonosti da budu ‘uvek u pravu’ može biti izazov naterati ih da priznaju svoje greške na poslu. Jarčeva tvrdoglava priroda nateraće čak i njihove šefove da pobegnu.

3. Vodolije: Znaju da bodu riječima

Iako Vodolije ne vole kritike, kada neko ostavi užasan utisak na njih spremne su da pribegnu upotrebi svog rečnika uvreda ili neobično neproduktivnog ponašanja da bi se osvetile. Uvek počinju rečima jer se pridržavaju principa da „reči mogu biti veoma destruktivne“. Takođe je teško predvideti efikasnost Vodolija jer je njihovo ponašanje veoma nestalno i zavisi od njihovog raspoloženja.

4. Ribe: Neprijateljstvo na duge staze

Kada radite sa Ribama, budite veoma oprezni jer im sve može slomiti srce. Iako su obično mirni i emotivno vaspitani, ako ih nenamerno uvredite, neće odustati. Oni su čak sposobni da gaje dugoročne animozitete i svađe i učiniće sve što mogu da vas nadmaše na prezentaciji posla.

5. Škorpija: Protivnici kakve ne želite

Škorpije su neprijatni saradnici koji imaju malo strpljenja i, kada su ljuti, mogu imati nekontrolisane ispade usred radnog prostora. Ako ne dobiju unaprijeđenje i podsticaje, mogli bi čak postati opasni i, iz besa, povrijediti druge ljude svojim sitnim nesklonostima. Očigledno je da su neke kolege nevjerovatno ljubazne i časne, dok su druge iracionalno okrutne i imaju svoje ciljeve, piše miss7.24sata.hr.

