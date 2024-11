RUSKI ASTROLOG TAMARA GLOBA TVRDI: 1 znak će biti najsretniji u novembru – EVO KO JE U PITANJU

Horoskop za novembar posebno će obradovati Vodolije, tvrdi Globa. Očekuju ih pozitivne promjene i povoljne okolnosti, kako na polju karijere, tako i u ljubavi i porodičnim odnosima. Hajde da vidimo što im to donosi predstojeći mjesec.

VODOLIJA

Ovaj mjesec bit će obojen jednom parolom: “Ja mogu sve”. Očekujte napredak na svakom koraku!

Novembar će Vodolijama doneti nova zanimanja i hobije u kojima će uživati, a najvjerojatnije će ih upoznati neki prijatelji ili poznanici. Kreativni predstavnici ovog znaka imat će najbolji mjesec kada je riječ o uspjehu na poslu.

Imat ćete priliku ispraviti stare greške i naučiti kako postaviti prave ciljeve. Bit ćete efikasniji kad radite samostalno, a to će vam omogućiti poboljšanje vaših financijskih mogućnosti. Jedinu sjenu na uspješan period bacit će borba s konkurencijom i rivalima na poslu, koja će trajati od prvih dana studenog do kraja siječnja, prenosi Novi.

Novac će vam dolaziti neočekivano i lako, ali istovremeno će vaši financijski zahtjevi rasti. Pripazite na potrošnju, a oni koji su imali problema s novcem ipak mogu očekivati stabilnije prihode, uz pomoć i prilike koje dolaze iz neočekivanih izvora.

U porodičnom životu vladaće mir i spokoj, dok ljubavni odnosi konačno dolaze do izražaja. Ako ste u vezi, budite slobodni priznati partneru svoje mane i slabosti; on će to prihvatiti s razumijevanjem i pružiti vam punu podršku. Studeni će vas natjerati da shvatite koliko ste sretni što imate voljenu osobu. A možda ćete shvatiti da to ipak nije vaša srodna duša, što također nije loše; to vam daje priliku upoznati onog pravog. Savjet astrologa je da ne žurite s zaključcima jer sudbina uvijek može iznenaditi.

Najbolji dani u novembru za Vodolije: 15, 16, 17. i 30. novembar

Najgori dani u novembru za Vodolije: 10, 11, 22, 23. i 24. novembar

