SKROMNI DOM U SEVNICI – evo kako izgleda rodna kuća Melanie Trump: 1 detalj primijete odmah svi

Gotovi su predsjednički izbori u Americi, a za predsjednika je drugi put u karijeri izabran Donald Trump.

Pobjedu je već proslavio sa svojom porodicom, a prije pobjedničkog govora na pozornicu je izašao držeći se za ruku sa suprugom Melanijom Trump.

Svima je dobro poznato kako je Melania rođena u Sloveniji, tačnije u Sevnici, a evo kako izgleda njena rodna kuća.

Ono što odmah mnogi primijete je vrt, odnosno okućnica.

Lijepo uređena sa zelenom okućnicom, kuća je pravi raj za život.

Melania je ondje živjela s majkom, ocem i sestrom dok se nije preselila u Ljubljanu.

Novinari Blica posjetili su Sevnicu kako bi saznali više, ali susjedi su bili sramežljivi i nisu otkrili više informacija.

”Mislim da su to sasvim normalni ljudi, da to što je Trump, što je Melania, to iz njihove kuće ne ide nikamo. Tako da, kad je umrla mama, mi smo se čuli, izjavili saučešće i to je bilo sve i poslije nikad više nismo o tome razgovarali. Kada je došao, pozdravili smo se i živimo dalje normalno. Na kraju krajeva, to je kuća koju je sam izgradio”, rekao je susjed.

