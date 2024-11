Slavni astrolog tvrdi da će OVAJ ZNAK imati NOVEMBAR IZ SNOVA – Univerzum im šalje SVE ŠTO POŽELE

Horoskop za novembar, naime, posebno će obradovati Vodolije, kako tvrdi Globa. Njima stižu lijepe promjene i povoljne okolnosti i na polju karijere, kao i u ljubavnim i porodičnim odnosima. Pogledajmo šta ih očekuje u narednim sedmicama.

VODOLIJA

Čitav mjesec biće obojen jednom parolom: “Ja mogu sve”. Očekujte napredak na svakom koraku!

Ovaj mjesec donijet će vam nova interesovanja i nove hobije u kojima ćete uživati, a s njima će vas najvjerovatnije upoznati neki prijatelji ili poznanici. Zapravo, kreativni predstavnici ovog znaka imat će najbolji mjesec kada je riječ o uspjehu na poslu.

Dobit ćete priliku da ispravite stare greške i naučite kako postaviti prave ciljeve. Lakše vam je raditi samostalno, ali to vam istovremeno omogućava da djelujete efikasnije, što dalje vodi do poboljšanja finansijskih mogućnosti. Senku na uspješan period bacit će borba protiv konkurenata i rivala na poslu, koja će trajati od prvih dana novembra pa sve do kraja januara, prenosi Novi.

Novac vam dolazi neočekivano i lako, ali istovremeno rastu i vaši finansijski prohtjevi. Pripazite na potrošnju, a oni koji su imali finansijske poteškoće ipak mogu očekivati stabilnije prihode, a pomoć i šanse stižu iz neočekivanih izvora.

U porodičnom životu vladaće mir i spokoj, dok ljubavni odnosi konačno dolaze do izražaja. Ako ste zauzeti, budite slobodni priznati partneru svoje mane i slabosti; on će to prihvatiti s razumijevanjem i naići ćete samo na podršku. Novembar će vas natjerati da shvatite koliko ste sretni što imate voljenu osobu. Ili možda obrnuto — shvatit ćete da to nije vaša srodna duša, što opet nije loše; to vam daje priliku da upoznate pravog. Savjet astrologa je da ne brzate sa zaključcima, jer sudbina uvijek može da iznenadi.

Najbolji dani u novembru za Vodolije: 15, 16, 17. i 30. novembar

Najgori dani u novembru za Vodolije: 10, 11, 22, 23. i 24. novembar

