Sedmični horoskop donosi rolerkoster događaja na svim poljima: Astrološka prognoza za sve znake Zodijaka od 4. do 11.11.

OVAN

Hrana

Kod vas je u ovom periodu naglašena potreba za začinjenim i kaloričnim obrocima. Makar jednom nedjeljno odmorite stomak laganijom ishranom, uglavnom sačinjenom od povrća.

Ljubav

Ulazite u življu i dinamičniju emotivnu fazu, posebno vi koji ste slobodni. Em vi počinjete da se budite od ulaska Marsa u znak Lava i vaše polje ljubavi, zabave u ponedeljak, em ćete sve češće imati baš interesantna poznanstva i komunikaciju sa zanimljivim i vama privlačnim osobama. Neki će Ovnovi biti u osvajačkom mentalitetu i želeti samo da se zabave, a neki će biti u potrazi za pravom ljubavlju. Što se tiče zauzetih – ova sedmica vam je prilično korektna. Oscilacija u raspoloženjima i dešavanjima između voljene osobe i vas će biti manje, komunikacija će biti inspirativnija a strasti prilično probuđene.

Posao

Neće se probuditi samo vaš libido, već i vaše ambicije. Očekujte pokretanje, povoljne informacije ili vesti kada su u pitanju dogovori – i oni vezani za inostranstvo ili za strance, administrativna pitanja, ali i ona zakonske i pravne prirode. Nije loš trenutak za one koji planiraju proširenje saradnji, izlazak na nova tržišta, ali budite svesni da uspeh koji očekujete ne može doći preko noći (čak i ako u početnoj fazi bude izgledalo da sve ide više nego dobro). Finansije – mogućnost naplate duga ili zaostalog potraživanja.

Zdravlje

Bolja energija.

BIK

Hrana

Pritisak stresa je nešto manji u ovom periodu, pa neće biti toliko oscilacija apetita kao u proteklom periodu. Prijali bi vam mlečni proizvodi – naročito sirevi (mladi) i kiselo mlijeko.

Ljubav

Mars u znaku Lava koji predstavlja vaš dom i porodicu, vašu intimu – može da bude podsticajan i da donese više „krevetskih“ (i van krevetskih) aktivnosti, može da u vašu svakodnevicu sa voljenom osobom donese više inspiracije, više dinamike, brze dogovore i još brže delovanje. Doduše, može da ukaže i na tenziju i nemire, na to da se partner stalno nešto buni i da sve hoće da bude po njegovom….ali bar u ovoj sedmici ovog pozitivnog će biti neuporedivo više. Slobodni Bikovi – sada strasti lako mute pamet i novo poznanstvo ili početak ljubavne priče može delovati nerealno dobro. Sa naglaskom na „nerealno“.

Posao

Mogu vas eventualno obradovati neki novci – bilo da su redovni ili vanredni i kolika god da je suma u pitanju – pametno je rasporedite, ali i sklonite nešto novca sa strane, jer će ostatak novembra prilično atakovati na vaš novčanik. Što se posla tiče – situacija je sada nešto mirnija, standardna radna svakodnevica što bi se reklo. Izašli ste iz onog najturbulentnijeg perioda i sada lakše „plovite“. Uhvatite malo vazduha u ovoj sedmici, jer već od naredne će biti igranka ponovo.

Zdravlje

Viroze i prehlade.

BLIZANCI

Hrana

Apetiti će biti pojačani – dešavanja i vaša angažovanost vam crpe energiju i istu treba nadoknaditi. Izbacite proizvode od bijelog brašna I višak slatkiša, trudite se da obroci budu češći, ali količinski manji.

Ljubav

Za slobodne Blizance je ovo jedna fina nedelja – ako biste da otputujete, ako biste da se zabavite, ako biste da flertujete, ako biste da osvajate – ma samo napred! Što se osvajanja i flertovanja i muvanja tiče – zaista ne mogu da vam garantujem rezultate, ali je sigurno da će vama biti zabavno i da ćete uživati u procesu. Moguća su nova poznanstva koja će vas „zapaliti“. Ni za one u paru ovo nije loš period – taman je dobar trenutak za poboljšanje komunikacije, za to da umete i želite da priđete jedno drugom na pravi način, za to da vam bude zabavnije, da se više smejete i da više uživate.

Posao

Sve poslovne situacije teku laganije nego u proteklom periodu. Obaveze koje imate jesu značajne i zahtevne – ali pošto vas trenutno nosi prilično dobra energija i motivacija – ne bi se reklo da ćete imati problem da ih privedete kraju. Imate dobre izglede da poslovno rastete i napredujete – uspećete da se dogovorite i razumete sa ljudima – možda ne na prvu loptu, ali iz drugog pokušaja da. Ovo je period kada ste brzi – samo gledajte da ipak povremeno proverite sebe, moguće su greške.

Zdravlje

Ako iole vodite računa o sebi – ovo će biti solidna sedmica po pitanjima zdravlja.

RAK

Hrana

Bićete početkom sedmice bez apetita, ali će se to vrlo brzo promeniti. U periodu ste kada vam najviše odgovara sve ono što je „na kašiku“, ali ćete uživati i u mlečnim i mesnim prerađevinama.

Ljubav

Sem samog početka sedmice koji je malo „nabijen“ emocijama i koji vam donosi posebnu osetljivost, pa samim tim i brze promene raspoloženja (sa kojima će se partner snalaziti kako zna i ume) ostatak ove nedelje je dosta emotivno korektan i stabilan. Kod oboje postoji veliko razumevanje, podrška i bliskost – pa će dani ići nekim svojim ritmom i prijati vam, davati vam ono što vam je potrebno. Slobodni Rakovi – ukoliko u ovom periodu uđete u emotivnu vezu ili se zaljubite – ok, imaće to svoje komplikacije, uspone i padove, ali će istovremeno biti i priča koja će vam dati osećaj sigurnosti i stabilne emocije.

Posao

Situacija na poslu deluje malo razuđeno i raštrkano, povremeno vam se može činiti kao da se ne zna ko pije a ko plaća – ali ipak ne možemo da kažemo da je loša. Gro nervoze je ostao iza vas i iako dani pred vama donose dosta obaveza – ipak se one obavljaju pod jednom drugačijom, boljom energijom. Sa saradnicima ćete se razumeti taman u toj meri da posao bude završen. Potrudite se da ozbiljnije poslovne obaveze ili dogovore obavite u ovoj sedmici – sledeća već neće biti toliko opuštena.

Zdravlje

Uglavnom sitnije, prolazne tegobe.

LAV

Hrana

Od početka nedjelje raspoloženje će početi da se popravlja, a vrlo brzo će i apetit krenuti za njim. Više ćete energije trošiti u ovom periodu, pa neka vaša ishrana bude kvalitetnija.

Ljubav

Slobodni Lavovi ulaze u lep, aktivan i vrlo povoljan ljubavni period. Mars u vašem znaku doneće vam udvarače, ali i vas pokrenuti u osvajačke pohode. Ako je neko već zagrejao vaše srce – odlično, a ako nije – to se može dogoditi već tokom ove sedmice. Veze započete u ovom periodu doneće jake strasti, duboke emocije, dašak komplikacije (pa, zar ste zaista mislili da može da prođe bez toga?), ali će doneti i trajnost i ozbiljnost. Zauzeti Lavovi imaju pred sobom jednu dosta kvalitetnu sedmicu. Emocije i strasti će se uzburkati, ovi dani vam mogu doneti dosta lepih, uzbudljivih i prijatnih trenutaka sa partnerom.

Posao

Mars u vašem znaku ukazaće na vašu sposobnost da se izborite za sebe, da se usmerite ka pravim ciljevima, da se vaša želja za napredovanjem aktivira, a kod onih koji nisu zadovoljni trenutnom pozicijom – doneće i akciju u pravcu odlaska. Takođe, dobar kontakt Sunca koje vlada vašim znakom sa Saturnom govori o pravim potezima u pravo vreme, pravim odlukama u pravom trenutku. Kad sve saberemo – Lavovi će napraviti pravu procenu onoga što žele i delovati u tom pravcu.

Zdravlje

Budite aktivni, prijaće vam.

DJEVICA

Hrana

Mliječni proizvodi, naročito kiselo mlijeko – mogli bi pomoći radu crijeva I varenju. Takođe, potrebno vam je više supa, variva, čorbi. Izbjegavajte slatkiše I ne preterujte sa jakim začinima.

Ljubav

Za slobodne Device ovo i nije neko fascinantno ljubavno vreme – bar ne ako tražite odnose bez komplikacija. Naime, jake strasti i hemija vas mogu uvući u vezu sa osobom koja će vam neke stvari prećutati (možda to da je zauzeta) ili od koje ćete imati velika ljubavna očekivanja a ne baš tolika ispunjenja. U suštini, svaka novozapočeta priča sada nosi jednu dozu nepotrebne drame za vas. Zauzete Device – dosta lepih dešavanja ili dobrih vesti vezano za porodicu i vaš dom. Odnos sa voljenom osobom je stabilan u ovom periodu, postoji obostrani trud, razumevanje i posvećenost.

Posao

Malo ste rastrojeni zbog mnogobrojnih dešavanja oko vas, pa ćete imati manjih komunikacijskih problema sa saradnicima. No, čak i ako se ne skopčate baš najbolje u prvom trenutku – opet ćete uspevati da nađete zajednički jezik i dogovor. Poslovno funkcionisanje je prilično stabilno, posla i obaveza ima dosta, ali je prisutna i vaša volja da sve postignete i završite na vreme. Ne jurcajte da ne biste pravili greške. Troškovi su izraženi više nego inače, ali je finansijska podloga dobra.

Zdravlje

Pad energije.

VAGA

Hrana

U ovoj nedelji – čas vodite računa o ishrani, čas se prepustite unutrašnjim impulsima (naročito ako ste nervozni) I hrana ispred vas samo nestaje. Vi se trudite onoliko koliko možete.

Ljubav

Slobodne Vage su trenutno u prilično lepom periodu – em su pred vama dani druženja, aktivnosti sa prijateljima i uživanja, em će postojati makar jedan pretendent na vaše srce (i sve ostalo što ide u kompletu). Ne preporučuje vam se bilo kakav vid tajnog ili nejasnog odnosa – jer tu ćete očekivati mnogo, a dobiti malo. Takođe, savet je da ne žurite u vezu već da se zabavljate i flertujete – a usput vidite i da li vam ta osoba i koliko odgovara. Oni koji su zauzeti – dani pred vama su ispunjeni boljom energijom. Partner i vi ste u pokretu i aktivni, a reklo bi se i da će se strasti ponovo probuditi.

Posao

Trebalo bi izbegavati veće troškove i ulaganja početkom ove nedelje (a tome ćete biti skloni). Novac vam se sada lako izvlači iz džepa, a ako ga ulažete u posao – dobićete manje od onoga čemu se nadate. Prilivi su vam dobri, možda je dobro razmisliti da neki novac ostavite „za crne dane“. Što se tiče funkcionisanja na poslu – ovih dana vas nosi neka fina energija, pa možete biti skloni da dosta toga uzimate olako i da se ne fokusirate na obaveze. Iz tog razloga – moguće je da ćete neke stavke zaboraviti ili ih zabrljekati.

Zdravlje

Uglavnom dobra zdravstvena situacija.

ŠKORPIJA

Hrana

Veliko energetsko trošenje treba nadoknaditi kroz kvalitetnu ishranu. Kvalitetna ishrana nisu brza hrana, grickalice, slatkiši. Kvalitetna ishrana nije samo jedan, ogromantan obrok tokom dana.

Ljubav

Vaša planeta, Mars – prelazi u znak Lava, pa će se sa pozitivne strane gledano u Škorpijama probuditi ključajuće strasti, svoju emociju će želeti da pokažu i dokažu voljenoj osobi. Sa druge strane gledano – vaša ionako dramatična priroda sada može biti dodatno podstaknuta – što je ok ukoliko planirate da pozitivno iznenadite voljeno biće, ali nije ok ukoliko pravite od komarca magarca. Slobodne Škorpije – ako postoji osoba koja vam se dopada, sada ćete krenuti ka njoj, potpuno odlučni da je osvojite i bez ikakve namere da odustanete pred bilo kakvom preprekom. Rađanje vrućih i strasnih ljubavi.

Posao

Škorpije će dobiti priliku da se pokažu. Poslovni segment postaje „borbeno polje“ za vas – ok, sigurno je da ćete morati mnogo više da se aktivirate nego do sada, ali sa druge strane – sada vam mogu doći značajni projekti, neki ozbiljni poslovni dilovi – sve ono u čemu će vaša ambicija i želja za ostvarenjem imati tako lepu priliku da se dokaže. Moguće su poslovne ponude o kojima vredi razmisliti. Što se finansija tiče, ovo je nedelja sa dosta mogućnosti da ovaj segment uvećate (ako ne potrošite sve).

Zdravlje

Starije Škorpije mogu imati povremene probleme sa pritiskom i cirkulacijom.

STRIJELAC

Hrana

Više vitaminskih napitaka, više voća – naročito banana, nara, ananasa, limuna – delovaće podsticajno na vaše raspoloženje, ali i na vaš imunitet. Ako možete bez slatkiša – to bi bilo odlično.

Ljubav

Slobodnima je do ludovanja i flertovanja. A kako i ne bi? Venera i Merkur su kod vas, a već od ponedeljka vam i Mars iz znaka Lava daje vetar u leđa – pa će Strelčevi početi da sijaju, da blješte i da zrače onim, samo njima poznatim optimizmom. Pažnju i poglede ćete svakako privlačiti, pa ako želite da osvajate – krenite u akciju…..a i ne morate – „akcija“ će vas svakako pronaći sama. Zauzeti – komunikacija sa voljenom osobom se popravlja – očas posla se dogovorite i razumete. Partner će biti inicijator nekih lepih dešavanja a vi budite spremni da na njih odgovorite. Strasti jačaju.

Posao

Iako sam sigurna da ćete se svim silama truditi, ipak je malo verovatno da će vaša organizacija i fokus biti sjajni u ovom periodu. No, neke sitne manjkavosti umećete da ispeglate osmehom, optimizmom – pa će biti teško zameriti vam. Ipak, trudite se da po nekim ozbiljnijim pitanjima i obavezama proveravate sebe, jer vam se lako mogu provući greške. Sada postoji vrlo intenzivan kontakt sa saradnicima. No, kao što će umeti da vas pritisnu obavezama, isto tako će umeti i da vam daju nove poslovne predloge.

Zdravlje

Iako na prvi pogled djelujete dosta dobro, ipak je imunitet prilično slab.

JARAC

Hrana

Dobro ste. Možda ne savršeno, ali dobro. A samim tim – i vaš način funkcionisanja po pitanju ishrane je skroz korektan. Možda bi trebalo razmisliti o više klope « na kašiku », znači neke supice, čorbice, variva.

Ljubav

Mars izlazi u ponedeljak iz vašeg partnerskog polja i sigurna sam da vam je doneo i neke više nego inspirativne i dinamične trenutke sa voljenom osobom, ali i one koje biste najradije što pre zaboravili. Ukoliko je bilo više onih turbulentnih momenata, trenutno ste u fazi u kojoj još uvek postoji eho prošlih dešavanja, ali se stvari polako sležu. Dajte vremena i partneru i sebi da sve procesuirate, a do tada – samo budite tu jedno za drugo. Slobodni Jarčevi – jedna čudna sedmica koja može biti obojena sanjarenjima na javi (vrlo brzo će neki od tih snova imati šansu da se ostvare).

Posao

Ako imate osećaj da ste usporili, da nemate neku posebnu motivaciju i radni elan – nije ni čudno što se tako osećate obzirom na količinu obaveza i stresa kroz koje ste prošli. Za vas bi najbolji savet bio – samo polako ovih dana, bez forsiranja sebe i bez nerviranja ako neke poslovne stavke ne funkcionišu. Bilo kakve poslovne ponude ili predlozi trebaju biti uzete u razmatranje sa vaše strane, ali ipak sa odlukama ne žurite pre nego što svaku stavku proverite. Finansijski segment se oporavlja.

Zdravlje

Osjetljiv respiratorni sistem.

VODOLIJA

Hrana

Kao da će te u ovoj sedmici imati million I jednu priliku da ugostite ili budete ugošćeni I da uživate u raznoraznim specijalitetima, slatkim I slanim zalogajima. Teško ćete odolevati iskušenjima..

Ljubav

Pa, Mars je prešao u vaše partnersko polje i znak Lava, tako da zauzetim Vodolijama u narednom periodu sledi više inicijative od strane voljene osobe, više strasti, više zajedničkih aktivnosti. Ovo je naravno, gledano sa pozitivne strane – ali imamo i onu drugu – a to je mogućnost da vas voljena osoba vrlo nezgodno „ubada“ rečima i postupcima. No, u ovoj sedmici malo je verovatno da će tog negativnog biti – uglavnom vam slede lepi dani, sa dosta zabave i dobrog raspoloženja. Slobodne Vodolije – dobra nedelja za druženje….a tamo gde je dobro društvo uglavnom bude i po koja zanimljiva ljubavna šansa.

Posao

Vaš poslovni segment ovih dana funkcioniše prilično dobro. Nema velike tenzije, komunikacija sa saradnicima je korektna – sve deluje kao dobro podmazan mehanizam koji radi bez „štucanja“. Čak i ako bude nekih kratkotrajnih distrakcija ili prepreka – deluje kao da će se one prilično lagano prevazići. Može se provući tokom ove sedmice i po koja nova poslovna ponuda ili predlog – koje treba saslušati i razmisliti o njima, ali ne žuriti sa odlukama. Bićete skloni da troškarite prilično opušteno.

Zdravlje

Nedjelja da više odmorite, ako je to ikako moguće. Prijaće vam.

RIBE

Hrana

Vaš organizam neće lepo reagovati na prejaku hranu, a trebalo bi voditi računa I o ispravnosti I kvalitetu namirnica. U periodu ste kada vam je stomak prilično osetljiv I brzo će reagovati na sve što mu ne prija.

Ljubav

Voljena osoba i vi se nekako razmimoilazite u ovim danima. Kada vi imate više slobodnog vremena – druga strana je zatrpana obavezama, kada ste vi raspoloženi i spremni za akciju – partner je u njanjavom raspoloženju i najradije bi se zavukao u krevet da spava, kada biste vi da pričate – partneru više prija tišina. I sve ovo važi i obrnuto. Trebaće vam možda više truda da se uskladite, ali ćete uglavnom uspevati u tome. Slobodne Ribe – nije problem u ljubavnim šansama, jer njih ima. Problem je u tome da li ćete i kako prepoznati koje od njih su kvalitetne a koje samo prazna priča i laka zabava.

Posao

Mars ulazi u vaše polje obaveza i poslovne svakodnevice – hoće je učiniti življom i dinamičnijom (gde ćeš više življe, leba ti – pitaju se Ribe), ali će je učiniti i mestom borbe, tenzije i stresa (ništa bolje od tebe nismo ni očekivali – opet komentarišu Ribe). A opet, ova nedelja vam nije ni malo loša – posao će se završavati brzo, komunikacija sa saradnicima će biti malo čudna – ali će davati rezultate i nekako će sve teći u lakšem i opuštenijem fazonu. Što se novca tiče – biće ga, a vi gledajte da sve ne spiskate.

Zdravlje

Ne bi bilo loše da malo prekontrolišete sebe, pogotovo ako postoje neke tegobe koje se pravite da ne primećujete, piše glossy.

