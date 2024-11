JESTE LI STE SPREMNI ZA NEDELJU KORJENITIH PROMJENA?! Bikovima neće biti nimalo lako, Blizancima se pojavljuje osoba iz snova, Djevice čeka novi početak, a Vage naboj energije!

Pred nama je druga nedelja novembra, poslednjeg meseca ove jeseni 2024. godine, za koju se astrolozi slažu da je bila prepuna promena i izazova za sve horoskopske znake. Trebalo bi da ulazimo u nešto mirnije razdoblje, ali to ne znači da se treba opuštati.

Pogledajte šta su nam svima zvezde pripremile za period od 4. do 10. novembra i pokušajte da se uskladite sa tim kako biste narednih nedelju dana što lakše izašli na kraj s različitim promenama.

OVAN – Nova energija

POSAO: Ovnovi su veoma ambiciozni u svojim namerama, a od ove nedelje okolnosti će biti mnogo lakše po njih. Imaće više snage, energije, volje i sve raditi na kreativniji i originalniji način. Osećaće se kao da im je neko skinuo teret s leđa i grudi, koji su imali poslednja dva meseca. Međutim, ne bi trebalo da imaju prevelika očekivanja, već da budu zadovoljni i malim uspesima, a veliki će svakako doći kasnije. Ono što je veoma važno jeste da moraju biti krajnje iskreni u svojim namerama i da ne rade stvari samo da bi se nekom dopali. Može se dogoditi da ih neko razočara ili neprijatno iznenadi, ali će uspeti da savladaju emocije i odupru se tome da dodatno isprovociraju neke osobe. Ovo je na neki način test i bilo bi dobro da se izdignu iznad situacije i polože ga. Veoma je važno da budu taktični i da sve rade planski, promene stare obrasce i osete neki novi kvalitet. Ovo je period kada uče, nadograđuju se i daju nove ideje.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Ovnovi će želeti da izglade odnos koji nije bio najbolji tokom septembra i oktobra, ali bi u tome mogli biti intenzivni. Mogli bi nesvesno uvrediti partnera ili blisku osobu ili odreagovati kako ne treba, pa bi zato sve važne razgovore trebalo da odlože za sledeću nedelju. Ne bi trebalo da odbacuju neke drage osobe tek tako, već da imaju više razumevanja. Kod slobodnih Ovnova se budi energija i želja za bliskošću, biće otvoreniji za veze i imati više snage i energije. Zračiće nekom spontanošću i privlačiti pažnju suprotnog pola. Može se čak dogoditi da se radi o nekome ko ne živi u njihovom gradu ili su s njim u kontaktu preko interneta.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu, zbog pojačane i nagle energije, Ovnovi mogu imati problema s pritiskom i kardiovaskularnim bolestima.

SAVJET: Ne reagujte impulsivno

BIK – Komunikacija od velikog značaja

POSAO: Bikovi treba da vode računa kome i šta pričaju i da ne upliću neke ljude u situacije za koje nema potrebe. Ne treba da objašnjavate šta radite i zbog čega jer neke osobe to ne treba da zanima. Ovo je odličan period da se preispitate i promenite stavove, moralne vrednosti i prioritete. Mnogi Bikovi su možda preopterećeni privatnim i poslovnim obavezama, pa neće moći jasno da razlučuju. Mogli biste odbiti neku saradnju ili posao, a moguće je i da ćete napraviti potpuno drugačiju organizaciju unutar firme u kojoj sada radite. Odlučićete da proširiti neke poslove ili da promenite ljude s kojima radite. Moguće je da će se stvari odvijati potpuno drugačije i neočekivano i imati drugačiji pravac razvoja. Mogli biste uneti novine ili modernizovati neke stvari. Ako radite nešto u šta ne verujete, ove nedelje biste mogli imati dodatni stres i nervozu. Ako ste iskreno pristupili idejama, važno je da budete uporni i trud će se isplatiti. Nemojte gledati samo materijalni rezultat jer poslovanje nije isto kao što je bilo ranije. Ništa ne može da se uradi preko noći niti možete da preskačete korake.

LJUBAV: Na emotivnom planu Bikovi će imati nesvakidašnje i neobične situacije s bliskim osobama. Trudite se da ne budete napadni i ne insistirate na svojim nekim pravilima jer bi to moglo biti kontradiktorno i samo iziritirati partnera. Od vas se očekuje da budete dominantni i zato ne treba da ostavljate utisak da se nešto dvoumite i da ste nesigurni. Neki Bikovi bi mogli da se odluče na renoviranje poslovnog ili privatnog prostora, a neki bi mogli imati problema s jednim od roditelja. Slobodnom Bikovima bi moglo da zaigra srce zbog jedne osobe, ali neće želeti do kraja da pokažu svoja osećanja. Radi se o nekome ko vas privlači i fizički i mentalno, a moguća je i veća razlika u godinama. Najveći problem bi mogao da bude ako je osoba zauzeta ili postoji neka druga prepreka da budete zajedno. Emocije su uzburkane, strasti naglašene.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu nećete imati većih izazova. Slaba tačka su vam reproduktivni organi i koža. Čuvajte se infekcija.

SAVJET: Ne vraćajte se unazad

BLIZANCI – Dinamični i fokusirani

POSAO: Blizanci, imate mogućnost napredovanja i toga ste svesni, ali još uvek niste odskočili u onoj meri u kojoj biste želeli. Potrebno je da budete strpljivi da sačekate da se neke stvari razbistre i budu jasnije. Ove nedelje ćete iz pasivnijeg uskočiti u mnogo aktivnije događaje i tako se i osećati. Nešto će biti inicijalna kapisla i aktivirati mnoge pripadnike vašeg znaka, a neke probuditi iz sna. Bićete veoma ambiciozni, ali i maštoviti, fokusirani i precizni, a naročito ćete imati osećaj za detalje. Nekim osobama biste mogli biti naporni, ali vi znate da je sad pravi momenat da se dokažete. Brinete o ličnim interesima, ali i interesima drugih ljudi, ali to moraju i oni da shvate i razumeju jer bez dobrog odjeka i podrške ne možete ništa da uradite. Pronađite način da budete dopadljivi i pristupačni, ali imajte na umu da je nekima potrebno vreme da sve prihvate i stvari im se slegnu. Imate puno potencijala, samo je važno da ga iskoristite na pravi način.

LJUBAV: Kada je ljubav u pitanju, Blizanci koji su u braku ili vezi imaće potrebu da više komuniciraju s partnerom i da saopšte nešto veoma važno, što se tiče njih samih, ali i zajedničkih planova i odluka. Bićete prilično raspoloženi i veseli, što će prijati ljudima u vašem okruženju. Češće ćete izlaziti, družiti se, a neki Blizanci imati sreće i da otputuju. Slobodni pripadnici vašeg znaka bi ove nedelje mogli upoznati srodnu dušu i nekoga ko bi mogao da vam da vetar u leđa. Radi se o veoma ekstrovertnoj osobi sklonoj avanturama i zabavi.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu Blizanci bi trebalo da povedu računa o ishrani. Nemojte jesti brzo i halapljivo jer biste mogli imati problema sa želucem.

SAVJET: Idite napred, ali vodite računa da ne povredite druge osobe

RAK – Ispravne odluke

POSAO: Rakovi su spremni da se dodatno angažuju, aktiviraju i osećaju naglašenu potrebu koja ih iznutra tera na akciju. Često ćete imati potrebu da se krećete, jednom rečju – neće vas držati mesto. Mnogi Rakovi će povući hrabre poteze, neki će promeniti posao, a neki započeti nešto novo i originalno. Bićete od koristi drugim ljudima i pomoći im da donesu važne odluke. Vrlo brzo će vam biti potvrđeno da ste i sami doneli ispravne odluke i neke ideje sproveli u delo. Rakovi su bili pod pritiskom poslednja dva meseca i sada se polako oslobađaju okova i svega onoga što ih je mučilo i otežavalo im funkcionisanje, ali nemojte misliti da ste se oslobodili svih problema. Od januara mnogo toga bi moglo da vam se vrati, pa je veoma važno da sve raščistite i definišete što možete. Mogući su troškovi i ulaganja, neka su planirana, a neka bi mogla da vas iznenade, ali su isto tako mogući dobici koje niste očekivali.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Rakovi će se truditi da prenesu energiju i snagu koju imaju na partnera. Pružićete podršku u pravom trenutku i nesebično se davati, što će partner umeti da ceni. Postavljate stvari na mesto i počinjete da funkcionišete na jako dobar i zreo način, a opet će sve izgledati kao igra. Mnogi Rakovi će uništiti vezu, a neki doneti odluku i da je ozvaniče. Moguća je i vest o prinovi. Slobodni Rakovi bi mogli upoznati osobu s većom razlikom u godinama ili se možda radi o karmičkom odnosu. Trenutno se dešavaju važne stvari na partnerskom planu, ali je potrebno da budete strpljivi i polako ulazite u neku novu priču. Nemojte se zaletati niti požurivati da se neke stvari odigraju jer možda ne vidite realno situaciju.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu Rakovi treba da povedu računa o grlu. Pazite da se ne opečete, pa izbegavajte vruće napitke. Mogući su problemi sa štitastom žlezdom.

SAVJET: Ne trošite više novca nego što možete

LAV – Buđenje snage

POSAO: Lavovi će zbog nekih okolnosti i više sile uvesti promene u svakodnevni život. Osećaćete se kao da ste odjednom izašli iz ilegale i ponovo stupili na scenu, mesto koje vam u stvari pripada. Sve će vam postati jasnije i definisanije, a imaćete više snage i energije i za poslovna, ali i privatna dešavanja. Bolje ćete se osećati sami sa sobom, ali i s drugim ljudima. Moguće je da ćete tog 4. novembra osetiti nagli porast energije, pa možda treba da budete obazrivi da ne budete isuviše oštri, nadobudni i egocentrični. Odjednom ćete imati nagle uvide, trenutke sreće, zadovoljstva i uspeha, ali i podršku nekih veoma značajnih osoba. Postoje i stari obrasci koji će vam vratiti sećanja i vratiti vas na neki davne događaje, a nije isključena saradnja s osobama koje dugo poznajete ili ste s njima ranije bili u poslovnoj relaciji. Važno je da budete otvoreni i iskreni u bilo kakvom odnosu, pa i poslovnom jer će se u suprotnom sve okrenuti protiv vas, naročito u materijalnom smislu.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Lavovi bi mogli da očekuju preokret kada su odnosi u pitanju. Imaćete više samopouzdanja i samim tim vas neće pogađati stvari koje dosad jesu. Jedini problem bi mogao da bude reakcija na sve ono što vas je sputavalo i ograničavalo. Probajte da prevaziđete takve stvari i popravite odnos. Očekujte lepe trenutke i vesti od dece ako ih imate. Slobodni Lavovi će imati priliku da se zaljube. Očekuju vas lepi trenuci s osobom koja će vas, pre svega, uveseljavati i zasmejavati. Povedite računa da ne budete isuviše navalentni jer to nikome ne prija. Ne insistirajte da se neke stvari dogode preko noći.

ZDRAVLJE: Zdravstvena situacija zavisi isključivo od vas i vaše stabilnosti. Bićete često u izazovnim situacijama, pa možete biti agresivni. Povucite se kada mislite da će doći do burnih reakcija. Moguće su aritmije, povećan puls i pritisak, a nisu isključene ni povrede glave.

SAVJET: Ne padajte na provokacije

DEVICA – U sporijem ritmu

POSAO: Vaša mentalna i intelektualna strana je bila prilično naglašena, pa će vam sada prijati malo tišine. Moguće je da ćete neke poslovne aktivnosti završiti brže nego što ste planirali, ali to nikako neće umanjiti vaš kvalitet, čak suprotno. Bićete ozbiljni, brzi i precizni. Moglo bi vam zasmetati ako neko ne bude poštovao proceduru i sve ono što se traži jer ste svesni koliko je to važno. Naravno, ne možete da utičete na to koliko će drugi biti odgovorni i kako da se ponašaju, ali možete na to kako ćete na sve to reagovati. Uz vašu smirenost i visok prag tolerancije, možete očekivati da će druge osobe prihvatiti neke vaše sugestije. Moguća je saradnja s osobama s kojima ste već imali priliku da radite, a nije isključeno potpisivanje ugovora s nekim od njih. Izvesno je i kraće putovanje i bliskiji kontakt s rođacima. Ovo je povoljan period za sve one koji se bave privatnim biznisom jer će na veoma lak način uspeti da prošire poslovanje. Prijatelji i poznanici igraju važnu ulogu u vašem životu, ali bi nekim osobama mogli biti od pomoći. Možda je bolje da posmatrate sa strane i svoje mišljenje zadržite za sebe.

LJUBAV: Za mnoge Device ovaj period predstavlja novi početak. Doći ćete do zaključka da treba da se povuku neki potezi, koji se neće dešavati brzinski, već je za njih potrebno izvesno vreme i trud. Ulazite u neki mirniji period, kada će vam više prijati da budete sami i zajedničkim snagama i razgovorom dolazite do veoma krupnih rešenja. Novac će takođe imati važnu ulogu, a moguće je i podizanje kredita ili neka pozajmica. Za neke situacije ćete imati i brža rešenja nego sto ste očekivali, pa će to još više učvrstiti vaš odnos. Neke Device će se odlučiti da baš u ovom trenutku ozvaniče vezu, a neke koje su u lošem odnosu da je vreme da se na neke stvari stavi tačka. Slobodne Device bi mogle imati varnice s nekim ko dolazi iz prijateljskog okruženja ili koga su upoznale preko prijatelja, međutim, moguće su prepreke ili iz nekog razloga vaša osećanja moraju biti tajna. Skloni ste tajnim vezama i zabranjenim ljubavima, a možda se samo radi o osobi koja živi daleko.

ZDRAVLJE: Na vaše zdravstveno stanje deluje svaka vrsta pritiska i intenzivnih dešavanja. Ne radite ništa na brzinu i ishitreno, koliko god to drugi tražili od vas. Mogući su problemi s psihom i košmarima.

SAVET: Imajte uvek prostor za sebe

VAGA – Veliki potencijal

POSAO: Vage se nalaze u fazi prilagođavanja i adaptiranja na neke nove poslovne obaveze i ljude. Moguće su i manje rasprave, ali sve u cilju bolje saradnje. Postoji ogromna energija koja će vam pomoći da uradite nešto veoma značajno. Splet nekih okolnosti vas je doveo do saradnje koja će vam mnogo značiti. Bićete motivisani da budete što aktivniji i da se što više fokusirate na razvoj događaja. To što trenutno radite je veoma odgovoran posao i zaista je važno da tako i pristupite svakom zadatku. Prihvatili ste izazov i potrebno je da idete do kraja. Bićete hrabri i snažni kada to bude bilo potrebno, a isto tako iskreni i otvoreni, što će naići na odobrenje kod drugih. U ovom projektu bi mogao da učestvuje veći broj ljudi, kao i neki vaši prijatelji i saradnici. Najveći uspeh u tome jeste što se ne dešava sve samo u vašem interesu, nego za opšte dobro. Očekujte više kontakata, razgovora, saradnika, ali i novca koji je potreban za ulaganje. Moguće je kraće putovanje.

LJUBAV: Vage koje su u braku ili vezi bi mogle imati zajednički plan ili projekat s partnerom. Zato je veoma važno da pažljivo slušate jedno drugo i, što je najvažnije, razumete se. Ove nedelje bi moglo da dođe do radikalnih promena kada je vaš odnos u pitanju, ali i nekih navika. Postaćete ozbiljniji s jedne strane, a s druge dati drugima potpunu slobodu. Slobodne Vage će ovih dana poželeti bliskost s osobom koju već neko vreme poznaju ili su u kontaktu, ali nikako ne treba da je vežu i ograničavaju slobodu. Pustite da se sve odvija svojim tokom. Moguće je neko zajedničko okupljanje ili put.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu nećete imati većih problema.

SAVET: Poštujte mišljenje drugih

ŠKORPIJA – Spontani i iskreni

POSAO: Drage Škorpije, srećan vam rođendan! Ove nedelje ćete na vrlo kvalitetan i sadržajan način iskomunicirati sa drugima i postići dogovore koje dugo niste mogli. Preduzećete važne korake i biti zadovoljni rezultatima koje ste brzo postigli. Ponedeljak je veoma važan dan, kada ćete pokrenuti neke svoje planove i ideje i koji će u naredna dva meseca biti mnogo ozbiljniji i hrabriji. Držite se svoje vizije i nemojte biti nestrpljivi. Ostanite jaki i u onim momentima u kojima ne ide baš sve kako treba. Neke Škorpije bi mogle imati nesuglasice s nadređenima ili osobama od autoriteta. Pokušajte da savladate ego jer bi on u ovim situacijama mogo samo da vas koči. Kada su u pitanju finansije, mnogo lakše će dolaziti novac do vas, samo pazite da se ne opustite i trošite više nego što treba. Bićete skloni hedonizmu i uživanju, a najviše ćete davati na putovanja, koja će biti luksuznija nego inače. Ovo je dobar period za sve one koje se bave znanjem i obrazovanjem, pa studenti mogu da očekuju bolje rezultate. Jedan od roditelja bi mogao da bude u fokusu ovih dana.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzete Škorpije će imati potrebu da budu iskrene i otvorene. Bićete spontani u odnosu sa drugim ljudima i partnerom, što će dovesti do boljeg odnosa. Moguće je zajedničko putovanje i neki trenuci koji će vam pružati više smeha i zadovoljstva. Kod Škorpija koje već neko vreme imaju probleme u braku ili vezi mogli bi biti intenzivniji neprijatni događaji. Partner bi mogao da vas optuži da nešto krijete, ali se nemojte pravdati ako za to nema potrebe. Slobodne Škorpije u bliskom okruženju imaju osobu koja ih zasmejava i s kojom im je lepo da provode vreme, ali trenutno nisu spremne za ozbiljnu vezu. Moguće je da neko iz poslovnog okruženja želi da vam da do znanja da mu se dopadate, ali ćete vi, koliko god budete mogli, odolevati takvim iskušenjima jer ne želite da mešate privatni i poslovni život.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu nećete imati većih problema ako budete na pravi način kanalisali ogroman nalet energije. Kontrolišite svoje reakcije.

SAVET: Razvijajte optimističan pogled na život

STRELAC – Ispeci, pa reci

POSAO: Strelčevi se dvoume zbog neke nejasne situacije ili odnosa. Pitate se da li reagujete ispravno i da li razumete šta neki ljudi pričaju. Zato je veoma važno da pazite šta izgovarate jer vaše reči mogu biti značajne i odjeknuti daleko. Osobe s kojima sarađujete su veoma nestrpljive, nervozne i šire negativnu energiju, a vi to sve upijate i osećate se kao da ste u nekom začaranom krugu. Može se reći da iza postupaka nekih ljudi ne možete da stojite, a opet ste, s druge strane, prinuđeni da branite njihov stav. Moraćete da taktizirate i energijom, pozitivnim stavom i mislima rešite neke situacije. Nemojte nikoga kritikovati i tako praviti nestabilnu atmosferu, ali ni potpadati pod uticaj drugih ljudi. U ponedeljak ćete imati veoma značajne događaje, koji će vam pomoći da nešto rešite na kolektivnom planu i ublažite stvari koje su se uzburkale. Neke osobe bi mogle da vam pričaju iza leđa i možda vas okrive, ali na to nemojte da obraćate pažnju.

LJUBAV: Na emotivnom planu Strelčevi prolaze kroz veoma važnu fazu preispitivanja, a možda se od vas očekuje da napravite neki potez i nešto razjasnite. To može zbuniti partnera i bliske osobe. Budite suzdržani i ne povlačite olako neke poteze, ne izlećite se jer bi vaše reči mogle biti shvaćene na potpuno drugačiji način. Neki Strelčevi će doživeti transformaciju, a neki bi mogli pasti u zamku tajne veze i ljubavi. Slobodni Strelčevi su u drugačijoj situaciji, neće morati nikome da se pravdaju, a sve nedostatke će rešavati sami sa sobom. I, koliko god delovalo suprotno, prijaće im da budu sami sa sobom. Postoje osobe kojima se dopadate i koje vam šalju signale, ali vi to trenutno odbijate.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu možete imati problema s kukovima i butinama.

SAVET: Suzdržavanje i samokontrola su kod vas najvažniji

JARAC – Nove mogućnosti

POSAO: Jarčevi bi mogli ovih dana da pokrenu neke inovativne i velike stvari. Radi se o nečemu što možete prvi put doživeti. Još se sve dešava unutar vas, ali je najbolje da ostavite da se stvari odvijaju same od sebe. Neke stvari su nesvakidašnje, ali se i vaša ozbiljnost i odgovornost podižu na viši nivo. Čak i vaši saradnici ili zaposleni će pokazati inicijativu i veću odgovornost. Ovih dana ćete se dvoumiti koliko nekome da verujete i date naklonost, a koliko je ipak potrebna određena opreznost. Kod mnogih pripadnika vašeg znaka postoji fokus na materijalne vrednosti, kao i određenu sumu novca koja je potrebna za ulaganje. Moguće je da postoje neki dugovi prema vama koji vas iscrpljuju i prave problem, a nije isključena ni saradnja s jednim od prijatelja ili bliskih ljudi. Ovo su prelomni trenuci u poslu za mnoge Jarčeve, a najviše bi mogla da vam pomogne jedna osoba svojim savetima. Moguće je da često putuje ili dolazi iz inostranstva. Neka partnerstva bi mogla biti sklopljena, a neka raskinuta. Mogli bi da se plašite da preuzmete neki rizik na sebe, pa da vas kasnije direktno ne optuže za neuspeh.

LJUBAV: Jarčevi koji su u braku ili vezi će dobro razumeti partnera i analizirati svaki njegov potez, ali neće mnogo govoriti o tome. Dovoljno je da partner ili bliske osobe zatraže vašu pomoć, vi ćete odmah biti tu. Trenutno niste spremni da napravite velike promene kod sebe i toga ste svesni, ali ste spremni da slušate i upijate šta drugi kažu. Važite za strog i principijelan znak i teško da možete da ubedite druge da niste toliko hladni koliko to izgleda. Slobodni Jarčevi gaje simpatije prema osobi koja je potpuno drugačijeg karaktera od vas i prema kojoj imate neki vid treme ili straha. Plašite se da nećete biti adekvatno prihvaćeni. Neki Jarčevi bi mogli imati avanturu s osobom s kojom su povezani poslovno.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu Jarčevi bi mogli imati problema s infekcijama, upalama i povišenom temperaturom. Kod nekih su moguće i hirurške intervencije.

SAVET: Trudite se da budete opušteniji i ne brinete toliko za druge

VODOLIJA – Savršen momenat

POSAO: Vodolije će ove nedelje doneti odluke u vezi s praktičnim stvarima ili nekim koje treba da se nadograde u svakodnevnom životu. Bićete odgovorni i ozbiljni, ali se s druge strane nećete opterećivati poslovnim obavezama. Sve ide svojim tokom i u najboljem redu. Imate rezultate koji su stabilni, ali i uvide koje vam krče neki novi put. Svesni ste da ne treba da se vraćate na staro i da treba da gledate napred. Ove nedelje ćete osetiti posebnu snagu i hrabrost, ustaljene vrednosti, kreativnost i inspiraciju. Osetićete pojačan životni impuls i promene koje su vam došle kao logičan sled događaja. Neke Vodolije bi mogle da napreduju, dobiju bolju poziciju, a neke bi mogle da očekuju pomak na finansijskom planu. Ako pak upadate u konflikte i vrlo neprijatne situacije, zapitajte se da nije možda do vas i da vam nisu naglašeni sujeta i ego. Imate naklonost nadređenih i podršku prijatelja, što će vam dodatno dati vetar u leđa.

LJUBAV: Zauzete Vodolije će ove nedelje imati problem da kod partnera podignu samopouzdanje i daju mu dovoljnu podršku da se izdigne iznad nekih situacija. A ako u tome uspete, postoji bojazan da njegove reakciju budu nagle. U svakom slučaju, jedno od vas će biti isuviše dominantno, pa može doći do čestih svađa. Jedno od vas će želeti više slobode, dok će drugo hteti više vezivanja. Da biste prevazišli ove razlike, potrebno je mnogo strpljenja i tolerancije. Slobodne Vodolije bi mogle upoznati veoma dominantnu osobu, koja ih u isto vreme privlači, ali i iritira. Moguće je da ćete biti zbunjeni svojim osećanjima, ali ćete svakako želeti da budete blizu te osobe i u češćem kontaktu.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu Vodolije bi najviše problema mogle imati s infekcijama

SAVET: Mirno se prilagodite novim situacijama.

RIBE – Nova dešavanja na poslu

POSAO: Ribe će ove nedelje uraditi nešto što će biti zapamćeno i možda čak zabeleženo. Ostavićete dobar utisak na druge i postići važne dogovore, a neke Ribe mogu da očekuju i neko potpisivanje ugovora. Postavićete nove standarde i pravila, a rezultat neće izostati. Mnoge Ribe mogu da očekuju nove poslovne zadatke kojima će pristupiti odgovorno, ali i hrabro, a mnogi će imati poseban respekt i poštovanje za ono što rade. Postići ćete ono čemu ste težili, a ne samo to, već će doći nova zaduženja, kao prirodan sled događaja. Ribe koje budu imale stresan period, konflikte na poslu i uzavrele situacije treba da se zapitaju da li imaju pojačan ego, da li se ponašaju kao tirani i na taj način ugrožavaju druge. Posvetite se sebi, učite i upijajte nova znanja jer je to najbolji put uspeha i da se izdignete iznad svake situacije. Moguće je putovanje.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzete Ribe će imati kvalitetnu i iskrenu komunikaciju s partnerom i bliskim osobama. Ispostaviće se da imate ista interesovanja koja će vas dodatno zbližiti. Mogući su zanimljivi trenuci, koji će vas razonoditi. Pazite da ne idealizujete neke osobe da se ne biste kasnije razočarali. Slobodne Ribe bi mogle imati pojačane strasti prema kolegi/koleginici ili osobi koju svakodnevno viđaju. Ove nedelje bi moglo da dođe do bliskosti i dubljeg kontakta, a moguće je da ćete imati neki zajednički projekat na kome ćete raditi. Pored ljubavnih varnica, koje će se videti između vas, mogući su i manji konflikti i razmirice jer će na neki način doći do pokazivanja moći. Vikend je stvoren za romansu, ali vodite računa da li zaista vidite tu osobu onakvu kakva ona zapravo jeste.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu Device bi najviše pažnje trebalo da obrate na stomak i stomačne probleme.

SAVJET: Ne podstičite tuđe hirove, ali ni svoje, prenosi republika.

