Koje namirnice biste trebali izbaciti iz ishrane za bolju probavu

Konzumiranje namirnica sa dodatnim šećerima može uzrokovati nagle skokove šećera u krvi što opterećuje proces probave i dovodi do osjećaja tromosti. Nutricionistice Tania Long i Lisa Richards te medicinska dijetetičarka Abby Grimm i medicinska sestra Beth Hawkes govorile su o namirnicama koje je bitno izbaciti iz ishrane za bolju probavu i zdravlje crijeva.

Ukoliko dan započnete voćnim sokovima vjerovatno ćete dobiti probavne tegobe, tvrde one. Beth Hawkes ističe da su voćni sokovi često prepuni šećera te da se u 3,5 decilitara soka od narandže nalazi čak 31 gram šećera. To je više od 22 grama koliko se nalazi u istoj količini gaziranog pića. Prema tome, iako se voćni sokovi reklamiraju kao hranjivi i zdravi u njima se nalazi samo šećer. U ovim sokovima nema vlakana koja mogu ograničiti apsorpciju šećera u tijelu i to rezultira naglim porastima inzulina.

Također, bez obzira na dob krofne su mnogima omiljeni slatkiš. Međutim, u krofnama se nalaze mnoge nezdrave masti i velike količine šećera koje dovode do debljanja ali i loše probave. Ova vrsta slatkiša nije jedna od onih koje mogu zasititi već sadrži prazne kalorije te se obično nakon konzumacije krofni ponovo osjeća glad.

I umjetni zaslađivači često se dodaju prerađenim namirnicama napicima kako bi poboljšali okus bez dodavanja kalorija. Ipak, prema istraživanjima nutricionistkinja, umjetni zaslađivači mogu poremetiti ravnotežu crijevnih bakterija što može dovesti do neželjenih promjena u sastavu crijevne flore. Konzumacija umjetnih zaslađivača može narušiti prirodnu regulaciju apetita u tijelu što može dovesti do povećanog unosa kalorija i dobijanjem na težini.

Primjer toga su zaslađene žitarice za koje medicinska dijetetičarka Grimm tvrdi da su bogate šečerom, a imaju malo hranjivih tvari.

“Često sadrže šećer, umjetne zaslađivače i šećerne alkohole koji mogu poremetiti crijevnu floru. Šećerni alkoholi privlače vodu u probavni sistem uzrokujući nadust I grčeve u stomaku”, navodi Grimm.

Višak šećera često potiče rast štetnih bakterija u crijevima što otežava održavanje tjelesne težine, prenosi Klix .

