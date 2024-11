Boba Živojinović progovorio o braku sa Brenom, pa otkrio šta ga je sačekalo u kući na Floridi nakon uragana

Boba je u razgovoru za Grand otkrio odakle crpi takmičarski duh, a ispričao je i šta ga je sačekalo nakon uragana Milton koji je pogodio Floridu gdje par posjeduje kuću.Puno emocija, jedan brend kao što je ‘Lady B’ nije jednostavno napraviti. Svi proizvodi koje mi imamo su od vrhunskih proizvođača pretežno iz Italije, i ulaziti u konkurenciju sa velikom ekipom poznatih brendova nije lako. Međutim, mi smo zauzeli naše mesto prvenstveno po kvalitetu i kao što sam rekao i prvog dana kad smo krenuli sa radom, to je svjetski brend i biće svjetski brend.“

Tebi nije strano da uđeš u konkurenciju sa velikim igračima, još iz perioda kada si igrao tenis, zar ne?

„Valjda to nosim preko tenisa. Bitno je da čovjek vjeruje u ono što radi. Mi vjerujemo u ono što radimo, pokazali smo to što jesmo, inovacija imamo dosta a slavimo godinu dana od naše prve zvanične radnje. Najponosniji smo jer je prošlo Bog’me tri godine od kada smo krenuli u realizaciju „FIR“ proizvoda i cijele te priče. Puno kilometara je prošlo, puno istraživanja, različitih proba, tretmana i svega, tako da smo napravili nešto što je jedinstveno u svetu, što mogu da se pohvalim. Nevjerovatno koji su nam rezultati, i imamo nešto što stvarno vrijedi. Proširili smo naše asortimane. Počeli smo sa čarapama, danas smo sa našim kupaćim kostimima, pidžamom i duksevima koji nose slogane Breninih pjesama, a imamo još neke interesantne proizvode. I sam slogan ‘Lady B’ glasi ‘Be a Lady’. Sve za ljepotu žena.“Kako iz ovog ugla izgleda brak sa „Lady B“ , odnosno sa Brenom uz sve te poslovne izazove, i uz to i niz koncerata poput ovih 5 zagrebačkih Arena?

„Brena je više posvećena svojim koncertima. Velika je sreća da unutar naše kompanije imamo puno ljudi koji rade, okruženi smo ženama,piše Presmedia

Na to se ne žališ?

„Apsolutno se ne žalim zato što radimo fenomenalno, razumijemo se. Svaki dan je nešto novo, neka nova priča. Ja sam donio nešto iz Monaka prije dva dana tako da će i to najvjerovatnije biti na našem tržištu u sljedećih par dana, ali bitno je da ‘Lady B’ nije samo u Srbiji, već i u regionu eks-Jugoslavije i Bugarske. To nam je za početak, a želja nam je da osvojimo Evropu i svet.“

Došao si prije dva dana iz Monaka, a nedavno si bio i kod (svoje) kuće na Floridi, poslije razornog uragana Milton, šta se tu izdešavalo, sve je nadam se u redu?

„Ma jeste. Došao sam bukvalno dan poslije. Mi imamo kuću na istočnoj obali, zapadna obala je nastradala. Međutim, uragani su nešto što ljudi koji žive na Floridi vrlo dobro znaju. Edukovani su, sigurnost je na prvom mjestu. Policija, vatrogasci i svi ostali su vrlo angažovani, prate se mediji 24 sata. Ako se pridržavaš svega, osim tog nekog dela dok ne prođe taj vjetar. Zapravo on i prođe, ali poplave su te koje su vrlo opasne. Normalno, 50-ih godina su kuće građene od drveta. Danas se obavezno gradi od čvrstog materijala, imate stolariju, prozore koji su kao blindirano staklo. To je ‘hurricane aprove window’ koji mogu da izdrže udare vjetra i do 150 milja na sat. Tako da je tu čovjek zaštićen, to je najvažnije.“

