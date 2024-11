ARAPSKI HOROSKOP OTKRIVA: ZORA SREĆE SVIĆE U NOVEMBRU ZA 6 ZNAKOVA: Otkrivamo kome se smiješi direktorska fotelja, kome more novca, a ko će pronaći ljubav života!

Arapski horoskop je star stotinama godina, ali je i dalje zagonetka za zapadni svijet. Kao i drugi horoskopi i ovaj se zasniva na datumu rođenja, ali i na mjestu, kao i drugim ljudima koji su rođeni u tom mjestu i društvenom položaju roditelja.

Smatra se za najtačniji na svijetu, a predviđanja arapskih astrologa se budno prate ne samo među ovim narodima već i širom sveta. Svaki horoskopski znak u arapskoj astrologiji ima svoj ekvivalent u zapadnoj astrologiji koja je nama dobro poznata. Prema njihovim predviđanjama danas 1. novembar je sudbinski dan i prekretnica za pet znakova kojima sviće zora sreće i donosi lijepe vijesti na svi poljima, posebno kad su u pitanju finansije.

Srećna Republika vam donosi ko su ovih srećnici koje očekuje blagostanje u narednih mjesec dana, ali će ih pratiti zvijezda sreće i u narednom periodu.

Lav

Očekuje vas kreativni uzlet, realizacija započetih poslova i priznanja. Ovo će biti melem na vaše rane na duši, jer ste se poslednjih nekoliko meseci borili za bolje pozicije. Konačno će vaše zalaganje i upornost da istrajete u onome što želite biti vrednovano kako treba, a vama se pruža prilika za jednu od vodećih pozicija u poslu kojim se bavite.

Djevica

Konačno možete da se opustite jer sve dolazi na svoje mjesto. Uviđate da su bitke koje ste vodili, posebno za poboljšanje posla, počele da donose željene rezultate. Vama će zvijezda sreće zasijati na svim poljima, a posebno u finansijskom i privatnom životu. Porodica će biti fokus vaših želja, a razumjevanje i podrška partnera ono što ste oduvijek priželjkivali.

Škorpija

Zvijezde obećavaju uspjeh u karijeri i to baš sad kad vam je to preko potrebno. Dobićete profesionalno priznanje, poverenje onih s kojima sarađujete i projekte koji će donijeti veliki novac firmu u kojoj radite, a vama pozamašan bonus. Obavezno deo novca ostavite sa strane za neki vaš crni fond. Ali, vama to ne treba govoriti, vi to već dobro znate i sami.

Strijelac

Rođeni u znaku Steijlca očekuje kreativni rast, novi izvori inspiracije i financijski dobitak. Ko o čemu vi samo o putovanjima razmišljate i maštate, pa novčani dobitak iskoristite baš za neku avanturu i uzbudljivo putovanje. Biće to vaša hrana za dušu, pa samo naprijed.

Vodolija

Povoljni događaji, idealno vrijeme za dogovore i kupovinu, ali i rešavanje nagomilanih porodičnih problema. Sve ono što ste godinama vukli na plećima kao gotovo nerješivi problem, sad je došlo vrijeme da i to riješite sa najboljim mogućim ishodom po vas. Budite staloženi, jer je to jedini način da u razgovorima sa drugima istjerate svoje.

Ribe

Za vas će novembar biti mjesec trijumfa kakav odavno nije bio. Čeka vas upjeh prilikom sklapanja za vas važnog ugovora. Na ovome radite već mjesecima i već ste počeli da gubite nadu i strpljenje da će nešto konkretno i opipljivo biti od toga. Ali, bez brige sad je trenutak da sve ideje sprovedete u djelo, sve će vam ići od ruke i kao podmzano. Nekad je potrebno sačekati pravi trenutak i da se sklope sve kockice.

