Šest stvari koje morate istovremeno raditi da bi vaša veza funkcionisala

Kako piše Yourtango, postoji nekoliko ključnih načela na kojima moramo istovremeno raditi da bi ljubavna veza funkcionisala.

Ljubav prema nama samima

Mnogi ljudi ulaze u veze iz pogrešnih razloga. Osjećaju se usamljeno i žele da ih neko cijeni jer sami sebe ne cijene. Međutim, sve dok želite da vaš partner čini da se osjećate dobro u vezi sebe, tjerate ga od sebe i još ste dalje od ljubavi prema sebi. Druga osoba nikada nije izvor vaše sreće i ljubavi.

Ako želite da veza funkcioniše, usredotočite se na to da prvo budete izvor ljubavi za sebe. Ako ne volite sebe, ne možete očekivati ​​da vas neko drugi voli u potpunosti. Ovako jednostavno ne ide, prenosi Klix.

Nemojte mijenjati svoje temeljne vrijednosti

Kada nađemo partnera, osjećamo se toliko sretni da je vrlo lako zaboraviti na ono što želimo i trebamo. Mogli bismo kompromitirati ko smo da provodimo više vremena s njima. Kompromis u vezi ne bi trebao uključivati ​​vaše temeljne vrijednosti.

Naravno, u dužim vezama se ljudi trebaju naviknuti da neke stvari rade zajedno, ali ne trebamo izbjegavati svoje hobije, ciljeve i prijatelje, kako bi mogli provoditi više vremena s partnerom. Od vitalne je važnosti nastaviti raditi na svojim snovima i imati “vrijeme za sebe”.

Preuzimanje odgovornosti

Svako ima različita iskustva i uvjerenja. Međutim, mnogi od nas očekuju da kad smo u vezi, možemo predati svoje nedostatke i odgovornost drugoj osobi te da će nam ona pomoći. Dakle, krivimo drugu osobu kada stvari ne idu ili se ne osjećamo dobro.

No, važno je znati da druga osoba nije izvor naših problema. Istina je da ih ponekad pokreću pokreću, ali vam samo odražavaju nezacijeljene rane, tako da ih možete osloboditi. Svi smo primili neki negativan tretman od porodice, škole, društva, bivših partnera, ali bol ne prestaje sama od sebe.

Morate biti otvoreni

Iako postoji mnogo savjeta kako ostati tajanstven i zadržati privlačnost, nemojte to raditi ako želite stvoriti ozbiljnu vezu izgrađenu na povjerenju. Kada ne kažete tačno ono što želite, mislite i trebate, vaš će partner pretpostaviti šta je to i to dovodi do nesporazuma.

Dobra komunikacija je ključna. Uvijek recite što tačno želite i osjećate, čak i ako ne znate. Kada se osjećate loše bez vidljivog razloga, umjesto odgovora “ništa” kada vas partner pita kako ste, recite: “Osjećam se loše, ali nisam siguran zašto”.

Nemojte “posjedovati” osobu

Vaš partner vam ne pripada, čak i ako ste zajedno 30 godina. Istina je da smo rođeni sami i da ćemo sami otići s ovog svijeta. Dakle, jedina osoba s kojom ćeš ikada biti sve vrijeme ste vi sami. Vaš partner također ima hobije i snove. Kao i vi – i oni bi trebali slijediti svoja srca i raditi ono što vole. Svaka kontrola je loša za oboje

Budite podrška partneru

Budite najveća podrška za svog partnera. Kada su sretni, vaš će odnos biti opušteniji i uzajamno ćete se podržavati. Ne postoji ništa gore od osobe koja zaboravi na svoje snove i onda se u nekom trenutku osvrne unatrag i osjeća se depresivno jer nije učinila ono što je htjela.

Ako volite svog partnera, onda želite da on radi sve što ga čini sretnim i da stvori okruženje koje ga podržava. Dodatni dio je da kada oni rade na svojim snovima, vrijeme je da i vi radite ono što volite. Odnos koji pruža podršku može smanjiti depresiju.

