Tri horoskopska znaka koja namjerno daju loše savjete

U svijetu astrologije svaki horoskopski znak nosi svoje karakteristike, uključujući i načine kako komuniciraju s drugima. Neki znakovi, zbog svoje prirode, mogu savjetovati druge neprimjerenim i lošim savjetima. Ako ste se zapitali koji su to znakovi ili zašto su takvi, evo odgovora.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj vještini da puno govore, a zapravo ne kažu ništa konkretno. Oni su kao hodajući reality show – uvijek u nekoj drami, a savjeti koje daju često se pretvore u zagonetke. Ako od Blizanca tražite ljubavni savjet, očekujte da će vam reći kako trebate “biti otvoreni za sve opcije”, a zatim će vam pet minuta kasnije predložiti da “postavite jasne granice”. Nema tu zlobe, već jednostavno ljubavi prema zavrzlamama i želje da svijet učine zabavnijim mjestom. Ako ste skloni previše analizirati, savjet Blizanca samo će vas još više zbuniti.

Lav

Lavovi vole biti u centru pažnje, pa će vas savjetovati da svaki problem rješavate spektakularno. Ako ste prijatelj s Lavom i pitate ga što učiniti u vezi s nesporazumom na poslu, očekujte savjet u stilu: “Zar ti to možeš trpjeti? Izdrži, ali daj do znanja tko si i što zaslužuješ!” U njihovoj glavi sve ima dozu kazališne drame i kraljevskog tretmana, pa će možda zaboraviti da ne želite baš uvijek biti u središtu pozornosti. Lavovi jednostavno vjeruju da svaki potez mora biti dovoljno velik da bi bio zapažen – čak i ako podrazumijeva laganu katastrofu.

Vaga

Vage žele biti pravedne, ali ponekad u tom pokušaju ostanu zbunjene. Kada im postavite pitanje o ljubavnom trokutu ili financijama, njihov odgovor je često poput savjeta iz filozofskog romana: “Moraš biti uravnotežen. Važno je da svi budu sretni.” No, kada ih pitate kako konkretno to postići, odgovor postaje samo još zamršeniji. Vage zapravo daju savjet kako bi i same došle do rješenja, ali u procesu na neki način izgube nit. One jednostavno vjeruju da je balans najvažniji, ali što više o njemu razmišljaju, savjet zvuči sve dvosmislenije, piše index.

