Žena pojela svježe placente svoje troje djece: Tvrdi da je to najbolja stvar koju je uradila

Naime, u posljednjoj epizodi emisije u kojoj učestvuje, Mikelti tvrdi da je pojela placentu nakon što je dočekala sinove blizance Arčera Benksa i Ejsa Mekorda sa svojim mužem Antonijem Tonijem Padronom u novembru 2022.

Dok je razgovarala sa sagovornicom o svom postporođajnom iskustvu, ova 28-godišnjakinja i majka troje djece zabezeknula je sve ovim podatkom.

– Super mi je. Jedem svoju placentu, tako da je divno. Svakoj ženi preporučujem da samo pojede svoju placentu. Posteljica sadrži sve hranljive materije – sve su to zaista dobre stvari koje pomažu u hranjenju bebe kada ste trudni, i posteljica je zapravo inkapsulirana – izjavila je ona.

Opisujući svoje iskustvo i preporučujući da je “to veoma dobro” za sve majke, ona se podsjetila da je pojela i svoju posteljicu nakon što je dočekala kćerku Avalon u aprilu 2021., prenosi Telegraf.rs.

– Bilo je nevjerovatno. Mislim da mi je to zaista pomoglo u postporođajnom periodu sa Avalonom. Zaista mi je pomoglo u oporavku, tako da sam odlučila da to ponovo uradim i sa svojim momcima. I do sada mi je mnogo pomoglo – prisjeća se Mikelti.

Upitana kako je pojela placentu, ona se prisjeća da je prvo zagrizla sirovu.

– Odmah sam zagrizla placentu sirovu. Nema ukusa… A onda sam drugi dio pretvorila u smuti. Zapravo imam sliku placente na telefonu i može da se vidi trag ugriza koji napravila – opisuje ova žena.

Producenti emisije odlučili su potom da u odvojenim “ispovjedaonicama” upitaju i druge mame o njihovom mišljenju o placenti. Jedna od “sestara supruga” Meri Braun je rekla da “ni na koji način niti u bilo kom obliku “, ne bi pojela placentu, dok je druga “sestra žena”, Kristin Braun priznala da bi voljela to da uradi i da bi “učinila to u trenu.”

Treća supruga sestra Robin sve je šokirala svojom ispoviješću.

– Sve ću vas šokirati sad. Ja sam prva to uradila. Bilo je to nešto što mi je moja babica predložila i samo sam pomislila: “Daj da probam” – rekla je ona objašnjavajući da joj je to dramatično pomoglo kod postporođajne depresije.

