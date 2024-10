Stiže vladavina Škorpiona – Evo šta donosi svakom znaku Zodijaka!

Rakovi, tokom sukoba Marsa s Plutonom 3.11., mogli biste primijetiti neusklađenost prioriteta između vas i romantičnog (ili poslovnog) partnera, kada će kompromis postati važan za nastavak stvari. Budući da se radi o dugotrajnom utjecaju (koji se proteže do početka 2025.), nemojte se osjećati kao da morate odmah “shvatiti stvari”. Na kraju, ulazak Plutona u Vodenjaka 19.11. mijenja način na koji se odnosite prema drugima za sljedećih dvadeset godina! Škorpioni, s vaša dva planetarna vladara, Marsom i Plutonom, superaktivnima na nebu, ova rođendanska sezona obećava da će biti jedna od vaših najmoćnijih! Svemir će vam utrti put da radite ono što najbolje znate, a to je transformacija iznutra prema van. Unutar ovog procesa transformacije, ključno je zapamtiti da za postizanje drugačijih rezultata morate također promijeniti način razmišljanja, kao i svoje navike. To će postati očito 28.10., 30.10. – a posebno, na puni Mjesec 15.11..

Sezona Škorpiona koja dolazi 23.10. drži se svojih vrlo transformativnih i emocionalnih vibracija u 2024. Bez obzira na vaš znak, svi ćete biti nadahnuti da utjelovite arhetip šamana, tražeći duboke, duhovne istine kako se novi putovi budu otvarali točno pred vašim očima. Na mlad Mjesec 1.11. u Škorpionu odredite namjeru da skinete svoju staru kožu, dopuštajući novoj verziji da se razvije odmah ispod nje.

Pluton — planet iscjeljenja i kolektivne promjene — nalazi se na jednom od najmoćnijih mjesta na nebu prije nego što 19.11. (zauvijek) uđe u Vodenjaka. Ovaj pomak koji se događa jednom u stoljeću završava evolucijsku fazu koja je započela još u 2008!

Čak i ako su dijelovi nas samih još uvijek nostalgični za prošlošću, kolektivno i osobno idemo naprijed. Ovo postaje vrlo očito čim dođe 3.11., kada se Mars sukobi s Plutonom kako bi zapalio snažnu želju za postignućem.

Srećom, ova sezona donosi i utjecaj Urana, još jednog nebeskog velikog napadača čija je zadaća osloboditi nas ustajale energije koja nas možda sprječava da dosegnemo svoju istinsku genijalnost. Sve promjene koje stižu 24.10., 30.10. i puni Mjesec 15.11. dolaze kao oblik oslobođenja čak i ako se u ovom trenutku može činiti drugačijim.

Na kraju, obratite pozornost na teme koje se pojavljuju u vašem životu oko 3.11., kada Mars uđe u Lava, jer će vam to dati naznake o osobnom poslu koji ćete raditi kada retrogradni Mars stigne početkom prosinca/decembra.

Evo što vaš horoskopski znak može očekivati.

Ovan

Pred vama je moćna sezona i bit će važno kako ćete odgovoriti! Škorpion vlada transformacijskim sektorom vaše karte, što znači da ćete biti duboko u introspekciji, pokušavajući shvatiti nešto važno. Tražite odgovore i sigurno ćete ih pronaći zaranjanjem u sve ezoterične i misteriozne prakse, poput tarota i astrologije.

Dopustite sebi da uđete duboko u sebe, posebno između 23.10. i 3.11., kada se vaš planet (Mars) sukobljava s Plutonom, planetom transformacije. Napetost koju osjećate tijekom ovog vremena dat će vam naznake o tome što treba iscjeljenje u vašem životu.

Na kraju, zatvarate petnaestogodišnji ciklus, koji je najvjerojatnije uključivao ostavljanje traga u svijetu kroz vašu karijeru. Tijekom ovog dugog procesa bili ste nadahnuti da povratite svoju moć, što je bilo dobro, ali i intenzivno.

Ovaj se proces privodi kraju kada dođe 19.10. pa odvojite trenutak i počastite ovaj nevjerojatno transformativni proces na kojem ste bili. Ovo, naravno, također uključuje dopuštanje sebi da osjetite puni spektar emocija bez prosuđivanja, možda vam je potrebno vrijeme da se sve obradi.

Vaši ključni trenuci:

28.10. mogao bi pokrenuti nevjerojatnu ideju pa svakako zabilježite sve što vam padne na pamet.

Ako ste u ozbiljnom partnerstvu, tada je mladi Mjesec 1.11. idealno vrijeme da provedete vrijeme sami ili da postignete nove razine intimnosti.

15.11., Saturnov izravan zaokret najbolje je doba godine da se ponovno posvetite svojoj duhovnoj praksi.

Bik

Tijekom sezone koja je pred nama, vaš će fokus biti na odnosima – na njihovom vaganju, produbljivanju, a možda čak i ponovnom pregovaranju. Jedan od njih posebno bi se mogao staviti pod mikroskop oko 28.10., kada se Venera sukobi sa Saturnom. Ovo će biti vrijeme da budete potpuno iskreni kada su u pitanju vaše granice, kao i vaša očekivanja za budućnost.

Nakon što dođe mladi Mjesec 1.11., počinje se stvarati dugoročni osobni odnos ili poslovno partnerstvo. Ovo bi bila fantastična noć da odredite namjere o tome koga želite u svom životu—bilo da se radi o romantičnim ili profesionalnim vezama, kao i prijateljstvima.

3.11. je važan dan kada biste mogli imati neke ozbiljne spoznaje o ravnoteži između svog života i posla, pogotovo ako radite od kuće. Ako primijetite da nešto treba promijeniti, Mars koji ulazi u vaš kućni sektor mogao bi vas potaknuti da djelujete.

Do dolaska punog Mjeseca 15.11., mogli biste odlučiti ukloniti sav nered u nastojanju da očistite energiju u svom prostoru. Uostalom, ovaj puni Mjesec događa se u vašem znaku, donoseći najbolju priliku u godini da uklonite ono što vam više ne treba.

Vaši ključni trenuci:

Od 11.11. mogli biste primiti dobre vijesti vezane uz vašu karijeru.

9.11. mogao bi donijeti pomutnju, stoga vježbajte razbor.

Ulazak Plutona u Vodenjaka rasplamsava vašu želju za uspjehom u karijeri, a istovremeno traži od vas da ozbiljno shvatite svrhu svog života!

Blizanci

Kako ulazite u sezonu Škorpiona, postavite namjeru da mudro koristite svoju energiju. Život na poslu izgleda naporan, ali i vrlo produktivan, budući da će vaš teret najvjerojatnije biti malo veći od uobičajenog.

Od ožujka/marta 2023. Saturn, planet samosavlađivanja, pomaže vam u produbljivanju vaše predanosti karijeri. Protekla četiri mjeseca, dok je Saturn bio retrogradan, bili ste pozvani da pogledate svoje strategije za uspjeh. I dok se planet s prstenom budi iz svog četveromjesečnog sna, sve je na palubi za vas, vjerojatno ulažete više vremena, truda i snage mozga da pokažete svemiru da ozbiljno mislite i od čega ste sazdani.

Ako do kraja sezone primijetite da vam je potrebno više treninga da biste ostvarili svoje snove, rijedak i epski ulazak Plutona u vašu devetu kuću učenja mogao bi biti ono što bi vas moglo nadahnuti da se prijavite za tečaj ili čak ozbiljnije obrazovanje.

Pluton će ostati u ovom dijelu vaše karte sljedećih dvadeset godina, što znači da će vaše vozilo za evoluciju biti uronjeno u prakse dubokog učenja, nešto što obožavate kao cerebralni i znatiželjni horoskopski znak.

Vaši ključni trenuci:

30.10. mogao bi vas potaknuti da razmišljate drugačije, stoga se potrudite vidjeti život kroz drugačiji filter.

Planirajte više spavati ili se odmoriti 15.11., pod groznicom punog Mjeseca!

18.11. mogao bi donijeti pretjeranu energiju, stoga pokušajte biti smireni.

Rak

Volite sezonu Škorpiona, jer je to doba godine tijekom kojeg vam svemir daje mjesta za opuštanje, zabavu i uživanje u životnim zadovoljstvima. Venera koja putuje u vašem radnom sektoru do 10.11. znači da ćete biti zauzeti na poslu, ali ćete i dalje imati vremena za uživanje u kvalitetnom vremenu s onima koje volite.

Romantika će vam biti naglašena oko mladog Mjeseca 1.11., postavljajući temelje za razvoj novog prijateljstva. Ako ste već u ozbiljnom partnerstvu, mnogo će vaših razgovora biti usredotočeno na novac, resurse i osobne vrijednosti.

Tijekom sukoba Marsa s Plutonom 3.11., mogli biste primijetiti neusklađenost prioriteta između vas i romantičnog (ili poslovnog) partnera, kada će kompromis postati važan za nastavak stvari. Budući da se radi o dugotrajnom utjecaju (koji se proteže do početka 2025.), nemojte se osjećati kao da morate odmah “shvatiti stvari”.

Na kraju, ulazak Plutona u Vodenjaka 19.11. mijenja način na koji se odnosite prema drugima za sljedećih dvadeset godina! Zatvarate sezonu Škorpiona s jačom fascinacijom astrologijom, tarotom i iscjeljujućom energijom—i počevši od sada, sve mistične stvari postaju pokretači vaše osobne evolucije.

Vaši ključni trenuci:

22. i 23.10. mogli bi dati mjesta intenzivnim osjećajima pa pripazite na svoju narav.

Mogli biste se naći kako slavite događaj sa svojim odabranim plemenom pod punim mjesecom 15. studenog.

18.11. mogao bi vam donijeti poruku u obliku snova, stoga obratite pozornost na svoja noćna sanjarenja.

Lav

Ovo je sezona na koju treba obratiti pozornost, jer će vam dati uvid u način na koji ćete se transformirati dok prelazimo iz 2024. u 2025.! Možda provodite dosta vremena s obitelji ili odabranim plemenom, možda čak idete niz uspomene ili dostižete dublje razine povezanosti. Ali zbližavanje nije uvijek lako, kao što biste mogli primijetiti oko 24.10. i 3.11., kada je Pluton aktiviran u vašem sektoru odnosa.

Ako sada dođe do neslaganja, potražite razloge iza bilo kakvih osjećaja ljutnje. Doista ih ispitujući, možete postati svjesni kako se mijenja način na koji se potvrđujete.

Počevši od ovog mjeseca, vaši najbliži odnosi se intenziviraju kako moćni Pluton ulazi u Vodenjaka. Ono što vidite u drugima – bilo pozitivno ili negativno – odražava nešto o vašoj osobnosti jer vaše veze postaju vaše sredstvo za osobni razvoj tijekom sljedećih dvadeset godina!

Ostanite fleksibilni tijekom punog Mjeseca ovog mjeseca 14.11., koji donosi energiju promjene u vaše profesionalno okruženje. Tekući s usponima i padovima sada vam daje pristup genijalnosti i kreativnoj energiji svemira pa pokušajte osmisliti pozitivna okretanja za sve vijesti koje biste mogli primiti.

Vaši ključni trenuci:

Mladi Mjesec 1.11. najbolje je doba godine za bilo kakve promjene u okolišu vašeg doma.

Mogli biste potpisati dugoročni ugovor ili ugovor oko trigona Sunce-Saturn 3.11..

Djevica

S vašim planetom, Merkurom, koji putuje dubokim nebom u znaku Škorpiona do 1.11., mogli biste biti vrlo usredotočeni na dovršavanje istraživačkog ili spisateljskog projekta. Unutar ovog procesa, mogli biste konkretno preuzeti briljantnu ideju oko 30.11., stoga nemojte odbacivati ​​intuitivne bljeskove, čak i ako se čine previše čudnim ili “tu negdje”.

Na početku sezone sve vodi prema pobjedničkom trenutku za vašu karijeru tijekom godišnje opozicije Venera-Jupiter, što donosi sreću u ovom sektoru vašeg života.

To bi također moglo biti povezano s partnerstvom koje se formira između 4.11.i 15.11., kada se kozmički učitelj Saturn budi iz svog četveromjesečnog retrogradnog sna. Energija planeta s prstenom naglašava mogućnost udruživanja snaga s nekim tko bi mogao nadopuniti vaše već oštre sposobnosti i sposobnosti.

Zbog utjecajne opozicije Mars-Pluton, ova sezona također donosi promjene u vašim prijateljstvima. Između 22.10. i 4.11., mogao bi potaknuti tračeve pa čak i dramu unutar vašeg kruga. Iako se sada može činiti kao dobra ideja prepustiti se sočnom slušanju, imajte na umu da biste, ako to učinite, mogli otvoriti vrata priči koja će se razvijati u narednim mjesecima. Postavljanje granica sada je vaša najbolja opcija!

Vaši ključni trenuci:

Možda ćete se osjećati nemirno oko 2.11., kada Merkur ulazi u Strijelca. Vikend 15.11.mogao bi biti idealan za vikend bijeg.

Pokušajte zakazati dulje noći spavanja počevši od 3.11., kada Mars uđe u vašu dvanaestu kuću odmora.

Ako ste slobodni, Venera koja 11.11. ulazi u Jarca donosi tri najbolja tjedna u godini za pronalaženje romanse.

Vaga

Sezona koja je pred nama obećava da će biti radna. Ali umjesto da se fokusirate na svoj osobni život, nebo vam usmjerava pažnju na karijeru, ističući potrebu za ravnotežom kao i jasnim granicama.

Oko 4.11. možda ćete morati raditi prekovremeno i dok bi se neki zahtjevi šefova ili kolega mogli činiti prihvatljivima, ako kažete da, to bi vas moglo pripremiti za izgaranje u budućnosti. Riječ je o tome da radite pametnije, a ne nužno napornije, stoga započnite sezonu na pravi način pronalaženjem neobičnih (ali briljantnih) načina za rješavanje zahtjeva vaše industrije, između 24. i 28.10..

Neki od projekata koji su odgođeni ili su u pozadini neko vrijeme mogli bi povratiti brzinu nakon što se legendarni planet s prstenom (Saturn) probudi iz svoje duge retrogradnosti 15.11.. Očekujte da će se vaš inbox napuniti čak i prije ovog datuma – nakon svega, bogata Venera bit će u vašem komunikacijskom sektoru do 10.11..

Do sada imate dar brbljanja pa svakako napišite sve važne dokumente i prijedloge prije ovog datuma. Konkretno, 3.11. je sretan datum za isporuku bilo kakvih važnih uvida ili aplikacija koje možda imate u pripremi.

Vaši ključni trenuci:

Oko 4.11. mogli biste potpisati slatki, dugoročni (i unosan) ugovor.

Venera koja ulazi u Jarca 11.11. donosi najbolja tri tjedna u godini za rješavanje bilo kakvih preuređenja ili DIY projekata.

Ako ste u vezanoj vezi, pun Mjesec 15.11. idealno je vrijeme za bilo kakve razgovore o intimnosti.

Škorpion

S vaša dva planetarna vladara, Marsom i Plutonom, superaktivnima na nebu, ova rođendanska sezona obećava da će biti jedna od vaših najmoćnijih! Svemir će vam utrti put da radite ono što najbolje znate, a to je transformacija iznutra prema van. Tijekom čarobne mjesečeve faze ove sezone 30.10 i 31.10. stvorite kontemplativni prostor kako biste zumirali velike teme koje su vam se dogodile između 2008. i sada.

Imajući to na umu, kako vidite sebe kako ćete promijeniti svoj fokus u sljedećih dvadeset godina? Zapišite te namjere na mlad Mjesec 1.11., koji se događa u vašem znaku, koji nosi energiju dugoročnog uspjeha!

Budući da Mars ulazi u vaš sektor karijere 3.11., retrogradno se krećući kasnije tijekom godine, vaša bi karijera mogla biti spremna za neke prilagodbe. Obratite pozornost na sve teme, poruke ili događaje koji se odvijaju sada, jer će oni osvijetliti što treba učiniti i na što se umjesto toga treba usredotočiti.

Unutar ovog procesa transformacije, ključno je zapamtiti da za postizanje drugačijih rezultata morate također promijeniti način razmišljanja, kao i svoje navike. To će postati očito 28.10., 30.10. – a posebno, na puni Mjesec 15.11..

Vaši ključni trenuci:

2.11. mogao bi se pokazati vrlo dinamičnim, stoga izbjegavajte pretjerano obvezivanje na previše događaja.

Ulazak Plutona u Vodenjaka 19.11. potiče vas da pogledate kako vam novi tehnološki alati mogu pomoći u rastu.

Strijelac

Ova vam sezona donosi idealnu kombinaciju zabavnih, ugodnih i opuštajućih vibracija. Dva planeta (Sunce i Mars) će se udružiti kako bi zapalili vašu želju za odmorom, opuštanjem i spavanjem dužim noćima. To će biti posebno istinito dok ulazimo u napet sukob Mars-Pluton 3.11., koji bi vas mogao zbuniti oko škakljive situacije koja uključuje novac, intimnost ili važan posao ili ugovor.

Usput, ovo nije vrijeme za riskiranje – umjesto toga, najbolje je zauzeti oprezan pristup, jer je ovo dugoročna energija koja će nas odvesti od 2024. do 2025. godine.

Romantika je još jedno područje života koje će vam biti slatko istaknuto tijekom sljedeća četiri tjedna. Za početak, ljubavna Venera koja putuje u vašem znaku do 10.11. izbacuje vaš šarm! Jasno je da je ovo velika pomoć pri svakom druženju i upoznavanju novih ljudi, kao i pri romantičnim izgledima.

Saturn koji se budi iz svog dugog drijemeža 15.11. mogao bi ponovno potaknuti vašu želju da budete ozbiljni u vezi s pronalaskom partnera koji, poput vas, živi život na zabavan, duhovan i optimističan način. To biste čak mogli početi osjećati 4.11., pod Suncem i Saturnom, što znači mogućnost dugoročne veze.

Vaši ključni trenuci:

Ulazak Merkura u vaš znak 2.11. donosi rječitost vašim riječima, a možda čak i veliko prosvjetljenje o vašem mjestu u svijetu.

9.11. je sretan dan koji vas inspirira da dodate neke stavke na svoj popis.

Pun Mjesec 15.11. mogao bi biti dinamičan pa mudro koristite svoju energiju.

Jarac

Ova sezona Škorpiona obećava da će biti jedna od vaših najmoćnijih u posljednje vrijeme! Kako ste se i na koji način promijenili od 2008. godine? Tada je moćni i transformativni Pluton prvi put ušao u vaš znak, napuštajući ga zauvijek 19.11.. Do 3.11. mogli biste imati neke velike spoznaje o tome tko ste postali, kamo ste krenuli i tko vas prati (a tko ne) u hodu prema moćnoj budućnosti koju ste sami stvorili.

Na više načina, ovo se čini kao važna diploma, stoga svakako proslavite putovanjem preko oceana ili si poklonite dan u toplicama. Dani između 3. i 9.11. bili bi idealni da se ugodite.

Ako su se određeni osobni ili profesionalni projekti sporo odvijali posljednjih nekoliko mjeseci, to bi se moglo promijeniti kada se vaš planet (Saturn) probudi iz svog dugog nebeskog sna 15.11..

Počevši od sada, život bi mogao biti pun e-pošte, poruka i najava. Komunikacija će postati prioritet, što će najvjerojatnije donijeti potrebu za pisanjem rada, prijedlogom ili možda polaganjem važnog ispita.

Vaši ključni trenuci:

Novo prijateljstvo ili suradnja mogli bi se formirati oko mladog Mjeseca 3.11..

Venera koja ulazi u vaš znak 11.11. donosi vam tri tjedna zabave pa svakako planirajte zabavne planove već sada.

Ako ste zainteresirani za romantiku, pun Mjesec 15.11. idealan je za ispunjavanje online profila za upoznavanje.

Vodenjak

Koliko ste vjerni svom osjećaju za autentičnost? Za vas je cijela ova sezona obojena epskim ulaskom Plutona, planeta transformacije, u vaš znak. Ovaj polagani, ali duboki utjecaj natjerat će vas da napravite potrebne promjene kako biste se vratili u kontakt sa svojom osobnom moći.

Kako ulazimo u 19.11., mogli biste napraviti značajne promjene u svom životu, uklanjajući sve navike, imovinu i sve što vas sprječava da slijedite svoje najiskrenije snove i želje. Između 22.10. i 4.11. mogli biste primiti neki vanjski pritisak – ali te su promjene neizbježne pa što prije vi, kao i drugi, prihvatite njih, stvari će biti lakše.

Škorpion vlada vašim sektorom karijere i vidljivošću u javnosti, tako da možete očekivati ​​napredak u ovom području svog života. Konkretno, mladi Mjesec 1.11. mogao bi donijeti početak projekta, ugovora pa čak i potpuno novog posla ili putanje karijere.

Do 15.11. moglo bi postati očito kako će ovaj početak donijeti snažan osjećaj sigurnosti jer glavni učitelj Saturn aktivira svoju moć u vašem sektoru novca. Bit će potreban naporan rad, a vi ste voljni zasukati rukave i prionuti na posao!

Vaši ključni trenuci:

Ostanite fleksibilni na puni Mjesec 15.11., kada bi mogle biti potrebne promjene kod kuće ili na poslu.

Pokušajte meditirati oko 24.11., kada bi vas mogao iznenada pogoditi genijalan trenutak!

Vikend 16.11. bio bi idealan za izlazak i druženje s prijateljima.

Ribe

Bogata Venera bit će na vašoj strani ove sezone, pomažući vam da napravite korake u svojoj karijeri do 10.11.. Iako biste mogli naići na problem ili odgodu oko 28.10., do 3.11. bit ćete sretni što ste uložili sve svoje truda i optimizma u ovom području vašeg života.

Sve je to dio glavnog plana koji nebeski majstor učitelj Saturn ima za vas, a koji uključuje stvaranje nečega u vašem životu što će izdržati test vremena. Pritisak za uspjehom koji biste mogli osjetiti snažno oko 15.11. kada se Saturn budi iz svoje retrogradnosti dio je ovog plana; vrijeme da zasučete rukave kako biste nastavili manifestirati život svojih snova.

Vaša druga velika vijest ove sezone je Pluton — planet transformacije — koji ulazi u jedan od duhovnih sektora vaše karte. Počevši od 19.11., mogli biste primijetiti želju da radite s bilo kojim mističnim ili psihološkim praksama koje vam pomažu da postignete duboki osjećaj iscjeljenja.

Snimanje vaših snova i njihovo dekodiranje sada bi moglo biti osobito korisno. Ako odlučite istražiti svoja noćna sanjarenja, mladi Mjesec 1.11. idealan je trenutak za početak.

Vaši ključni trenuci:

Ako ste na kreativnom polju ili imate kreativan hobi, 28.10. bi vam mogao potaknuti inspiraciju.

Mogli biste primiti neočekivane ili uzbudljive vijesti pod punim Mjesecom 15.11.; ne zaboravite ići s tokom.

Pobijedite nesporazume ili zabunu 9.11. tako što ćete biti vrlo jasni u svojoj komunikaciji.

