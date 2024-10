Pun Mjesec 17.10. najviše pogađa ljude rođene na ove datume: Evo kome nosi blagostanje i obilje, a kome dramu i haos

Super Mjesec u Ovnu donosi intenzivne dane, u kojima će biti burnih emocija. Evo tko će najjače osjetiti njegov utjecaj!

U četvrtak, 17.10., na nebu će zasjati pun Mjesec u vatrenom Ovnu, najambicioznijem i najkompetitivnijem znaku Zodijaka, što znači da će energija cijelog ovog razdoblja, koje će trajati do 1.11., biti donekle obojena neovisnošću, sebičnim potezima i namjerama. Supermjesec u Ovnu donosi napete dane, u kojima će biti sukoba, izljeva agresije i burnih emocija.

Horoskop za vrijeme ovog punog Mjeseca u Ovnu, koji će biti najveći ove godine pa se zbog toga naziva i Supermjesecom, najjače će osjetiti osobe rođene u sljedećim razdobljima bilo koje godine:

Od 10. do 19. siječnja/januara (vrlo intenzivno)

Od 8. do 18. veljače/februara (očekuje ih harmonično razdoblje)

Od 7. do 21. travnja/aprila (očekuje ih napeto razdoblje)

Od 10. do 21. lipnja/juna (očekuje ih skladno, lijepo vrijeme)

Od 12. do 22. srpnja/jula (očekuje ih napeto razdoblje)

Od 12. do 22. kolovoza/avgusta (očekuje ih skladno, lijepo vrijeme)

Od 13. do 23. listopada/oktobra (očekuje ih napeto razdoblje)

Od 11. do 21. prosinca/decembra (očekuje ih skladno, lijepo vrijeme)

Pun Mjesec u Ovnu ovog listopada/oktobra prati aspekt retrogradnog Jupitera, što će malo ublažiti napete i intenzivne dane. Pun Mjesec donosi trenutke krize, preopterećenosti i stresa, kao i osjećaj psihičkog pritiska i intenzivne osobne transformacije.

Ono što vam može pomoći da se nosite s tim emocijama jest slobodno izražavanje svojih talenata, sposobnosti i kreativnih ideja, odnosno pribjegavanje demonstraciji vlastite stručnosti.

Retrogradni Jupiter bi ovdje mogao biti od pomoći jer donosi ponavljanje dobrih prilika koje ste već imali od kraja lipnja/juna do početka listopada/oktobra ove godine.

Naravno, ovo razdoblje donosi i dobre stvari pa do 1.11. možete računati na pomoć, podršku i pokroviteljstvo utjecajnih ljudi, stručnjaka, ljudi od autoriteta…

Što se emocija tiče, u ljubavi postoje krajnosti, uključujući sklonost dramatiziranju i ljubomori, ali i pojačavanje romantičnih osjećaja. Čuvajte se ispada posesivnosti koji vrlo lako mogu dovesti do agresije i velike svađe.

zena.blic/story.hr

