Dnevni horoskop za četvrtak, 17. oktobar: Bikovi jedva izlaze na kraj sa partnerom, Škorpije da sebi budu na prvom mjestu

Ovan

U ovih nekoliko dana bićete okrenuti ka svemu onome što ima veze sa vama i vašim životom. Bićete na neki način sebični to će vam zamjerati članovi porodice samo to ne treba da vas uzrujava. Potrebno je da pratite svoj cilj.

Bik

Vaša životna energija je na izmaku i jako je važno da naučite da podignete svoj imunitet posebno kroz odnose sa ljudima sa kojima ste od skoro bliski. Čuvajte se naglih preokreta kada je u pitanju emotivno stanje jer partner već neko vrijeme ima samo svoje zahteve.

Blizanci

Mars u Raku aktivira vaše polje tajni i stvara vam osjećaj da ne možete da završite određene stvari do kraja. Ovo se sve posebno odnosi na ono što radite kroz posao ali i na vaš aktivan odnos sa ljudima sa kojima ste izuzetno bliski.

Rak

Danas ćete biti posebno raspoloženi za razgovor što može biti veliki pomak u vašem odnosu sa partnerom. Osoba u znaku Lava vam postavlja neke poslovne uslove koje vi ne možete da prihvatite. Čuvajte se svega onoga što možete da izgovorite u društvu drugih ljudi a da ne ide vama u prilog.

Lav

Do kraja dana bićete pod velikim opterećenjem koje ima veze sa novcem i vodite računa o tome na koji način dolazite generalno do novca. Ovih dana će to biti jako aktuelno pitanje posebno kada su u pitanju iznenadni troškovi koje može imati negativni uticaj na vaš odnos sa partnerom.

Djevica

Ovo je idealan period da naučite da stvari sagledavate onako kako je potrebno odnosno mnogo racionalnije i praktičnije posebno u vezi članova porodice. Osoba u znaku Ovna vam daje dobre poslovne instrukcije koje vas mogu daleko dogurati..

Vaga

Vaše poslovanje može imati ozbiljne posledice ako se ne okrenete svemu onome što ima veze sa vama i vašim poslovnim saradnicima. Ljubavni odnosi su u drugom planu i to ne može da se pozitivno razvija ako vi ne učestvujete u tome..

Škorpija

Ovo je idealan period da budete sebi na prvom mestu posebno kada je reč o tome da drugi intenzivno se raspituju o tome kako vi poslujete i kakve poslovne poduhvate imate. Ljubavna situacija se stabilizuje zahvaljujući vašoj želji da napredujete i da od vašeg odnosa stvorite nešto novo..

Strijelac

Početak dana je pod uticajem onoga što je bilo sinoć i vodite računa o tome da parter bude u dobrom raspoloženju. Emotivno ste veoma nezavisni i to se prenosi na sve odnose koje stvarate u krugu vaših prijatelja i poslovnih saradnika. Problemi sa zubima..

Jarac

Danas ćete biti okrenuti mnogo više onome što ste radili u proteklih godinu dana i ostali ste u dobrim odnosima sa tim ljudima sa kojima ste sarađivali. Osoba u znaku Lava vam može biti veoma dobro pozicionirana za poslovnu podršku narednih dana..

Vodolija

Ovo je idealan period da naučite da stvari sagledavate realnije posebno kada su u pitanju odnosi sa porodicom. Ne možete uvek vi biti u pravu i ne možete uvek druge kriviti. Važno je razmisliti i doneti prave odluke do kraja dana.

Ribe

Danas ćete imati puno posla kada su u pitanju osobe koje su vam bliske ali posebno one koje od vas očekuju mnogo više nego generalno. Vaša lična energija će biti u stagnaciji jer drugi ljudi i te kako negativno mogu uticati na vas stoga se čuvajte svih tih odnosa, piše naj žena.

