Vikend horoskop: Blizancima neplanirani izdaci, Škorpiji intezivne emocije, Vodoliji iznenadni poziv

Vikend horoskop za period od 11. do 13. oktobra 2024. otkriva koliko su svakom znaku Zodijaka zvijezde naklonjene i koje su to stvari na kojima treba da porade na polju ljubavi i porodice, a šta se preporučuje za zdravlje i lični razvoj.

Ovan

Vikend horoskop za period od 11. do 13. oktobra 2024. predviđa da ćete moći da očekujte strastvene trenutke s partnerom. Slobodni će imati priliku da nekog upoznaju na nekoj proslavi ili tokom izlaska. Idealno je vreme za kratki izlet ili vikend putovanje, za šetnju prirodom. Povećana pažnja na finansije. Izbegavajte impulsivnu kupovinu. Fokusirajte se na fizičku aktivnost, šetnja u prirodi mogla bi vam donijeti osvježenje.

Bik

Imaćete povećanu emocionalnu povezanost s partnerom. Pronađite vreme za razgovor, uživajte zajedno u opuštanju kod kuće, uz film ili seriju. Čak biste mogli da odete u neku prirodu, da se šetete i dišete duvoko. Očekujte stabilnost na finansijskom planu, ali budite oprezni kako trošite ili ulažete. Pripazite na ishranu, jedite više voća i povrća, savetuje vikend horoskop od 11. do 13. oktobra 2024.

Blizanci

Ovoga vikenda imaćete veoma bogat društveni život. Izlazićete s prijateljima, pa su moguća nova romantična poznanstva. Uživajte u aktivnostima s prijateljima ili u porodičnim okupljanjima. Pripazite na troškove, posebno na neplanirane izdatke. Mentalna energija će vam biti visoka, pa razmislite o meditaciji, jogi i plivanju,, savetuje vikend horoskop od 11. do 13. oktobra 2024. Očekujte poziv iz inostranstva.

Rak

Vikend horoskop za period od 11. do 13. oktobra predviđa da ćete osetiti veliku potrebu za bliskošću. Uželeli ste se zajedničkog vremena s voljenima, a idealno bi bilo kada biste organizovali relaksaciju u nekom spa, na bazenu ili kraj vode u prirodi. Biće ovo novčano stabilan vikend, ali ipak se fokusirajte na štednju. Uživajte u opuštajućim aktivnostima, a kupka ili masaža mogu vam biti od pomoći.

Lav

Doživjet ćete nevjerovatnu strast i uzbuđenje u vezi. Biće to uragan strasti kakav koro niste osetili. A i uložili ste puno truda u odnose. Ostaje vam lični plan, prostor da istražite nove hobije ili aktivnosti koji vas ispunjavaju. Otvara se prilika za dodatni prihod, pa razmislite o frilens soo projektima. Imaćete puno jake ernergije, vežbajte kako biste je iskoristili, savetuje vikend horoskop od 11. do 13. oktobra 2024. Stiže vam neočekivana pošiljka izdaleka.

Djevica

Komunikacija s parterom danas bi mogla da bude ključna. Otvoreno razgovarajte s partnerom i iznesite sve što imate. Organizujte vikend s prijateljima i porodicom, počastite se i zabavite. Pripazite na budžet – izbjegavajte skupe investicije i odlazak na fensi mjesta. Fokusirajte se na fizičku aktivnost, šetnje ili vježbe, savjetuje vikend horoskop od 11. do 13. oktobra 2024.

Vaga

U vašem emotivnom odnosu vlada harmonija. Ovog vikenda ćete izlaziti, družćete se i biti sećni i uzbuđeni. Uživaćete umnogo romantičnih trenutaka. Pronađite vreme za sebe i opuštanje. Ovo je stabilan period, samo planirajte kako ćete da rasporedite ograničen budžet na sve rashode. Pazite na emocionalno zdravlje, meditacija vam može pomoći, baš kao i uravnotežena ishrana, savjetuje vikend horoskopod 11. do 13. oktobra 2024. .

Škorpija

Vikend horoskop za period od 11. do 13. oktobra 2024. predviđa da ćete doživeti intenzivne emocije. Povezivanje s partnerom na dubljem nivou doprineće nestvarnim osećanjima i atmosferi. Malo ćete uživati i u tišini i samoći, št je dobro da razmislite o kreativnim projektima. Povedite računa o finansijama, izbegavajte veće rizike. Održavajte ravnotežu između fizičke i mentalne aktivnosti. Izlet kraj vode bi vam prijao, piše Sensa.rs.

Strijelac

Veoma ste otvoreni za nove avanture i poznanstva. Prijala bi vam pomena, nova veza ili pijateljstvo. Svakako iskoristite priliku za druženje. Planirajte avanturistički vikend, o može biti putovanje ili izlet. Stižu vam i pozitivne finansijske vesti, ali morate da pazite na troškove. Aktivnosti na otvorenom će vam jako prijati, posebno sportske, predviđa vikend horoskop od 11. do 13. oktobra 2024.

Jarac

U vašoj emotivnoj vezi je ili uzbudljivo do žurke ili mrtvo more. Ne osećate emocije prema nekoj osobi, pa vam to nedostaje. Uživajte u malim stvarima sami ili s partnerom. Opuštanje će vam biti prioritet. Pronađite vreme za sebe. Dobar je trenutak za planiranje dugoročnih investicija. Pazite na stres – vežbe disanja mogu biti korisne, savetuje vikend horoskop od 11. do 13. oktobra 2024.

Vodolija

Prema vikend horoskopu od 11. do 13. oktobra 2024, bićete emotivno kreativni i iznenaditi partnera nečim originalnim. Uživaćete u druženjima s prijateljima ili u grupnim aktivnostima. Otvorće vam se prilike za dodatnu zaradu, ali morate biti oprezni i paziti na rashode. Ne prekidajte s aktivnostima, a joga ili pilates mogu vam donijeti ravnotežu. Poziv starog priatelja će vam ulepšati slobode dane.

Ribe

Intuitivno ste povezani s partnerom, pa tako i osjećate da on polako nestaje iz vašeg života. Srce vam se cijepa, a svijet ruši. Ipak, smireni ste jer ne želite ništa usiljeno. Ovo je idealno vrijeme za kreativno izražavanje ili umjetničke projekte. Pripazite na finansije i izbegavajte nepromišljene troškove. Ovo je veoma napet period u vašem životu, pa se fokusirajte na mentalno zdravlje. Opuštanje i vježbanje su ključni, savjetuje vikend horoskop za period od 11. do 13. oktobra 2024.

